В Apple рассказали, что не так с Android

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Иван Кузнецов 0

Что не так с Android? Думаю, каждому пользователю есть что сказать на этот счёт. Одни назовут короткий срок программной поддержки, другие приведут в пример невысокий уровень безопасности, а третьи вспомнят о проблемах с приложениями, которые публикуются в Google Play. В противном случае, если бы Android был таким идеальным, то на других платформах бы никто не сидел. Но одно дело, когда пользователи критикуют свою операционку, и совершенно другое, когда это делает кто-то со стороны. Кто-то вроде Apple.

App Store

Тим Кук рассказал, что все проблемы Android — в Google Play

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Apple считает, что Android – это заселённая вирусами операционная система, которой попросту опасно пользоваться. Такое мнение выразил генеральный директор компании Тим Кук в интервью Brut Media. По его словам, на Android в 47 раз чаще встречается вредоносное ПО, чем на iOS. Поэтому смартфона на базе мобильной операционки Google минимум в 47 раз чаще подвергаются заражению.

Главная проблема Android

На Android в 47 раз больше вредоносных программ, чем на iOS. Это потому, что iOS изначально была рассчитана на существование одного магазина приложений, где весь контент тщательно проверяется, прежде чем поступить в открытый доступ. На iOS абсолютное большинство вредоносных программ просто не добираются до источника распространения. Их публикацию пресекают ещё на стадии проверки, — объяснил гендиректор.

Google Play

В Google Play масса вредоносного софта, но за его пределами — его ещё больше

Несмотря на то что у Google тоже есть своя команда модераторов, которые проверяют софт перед публикацией, эффективность их работы явно ниже, чем у тех, кто модерирует App Store. Поэтому в Google Play регулярно попадают вредоносные приложения, которые либо воруют у пользователей деньги, либо устанавливают на их устройства левые программы, либо безостановочно крутят рекламу.

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Да, App Store – каталог не без проблем. Туда периодически тоже попадают мошеннические приложения, которые выдают себя за другие или подписывают пользователей на платные услуги. Но тут есть большая разница с Google Play. Во-первых, если вас обманут в App Store, вам вернут деньги, а, во-вторых, по-настоящему опасных приложений на iOS, которые воруют деньги или устанавливают другой софт без вашего ведома попросту нет.

Вредоносные приложения на Android

По этой причине, в Купертино не хотят разрешать появление на iOS альтернативных магазинов приложений:

Возможность загружать приложения на iPhone из-за пределов App Store буквально разрушит iOS и сведёт на нет все наши усилия по обеспечению безопасности пользователей. Возьмём ярлыки конфиденциальности. Благодаря им становится ясно, какие данные собирают приложения и как их разработчики отслеживают вас. Если мы разрешим сайдлоадинг, этого не будет.

Malware

Вредоносный софт — это обычное явление для Android, но так быть не должно

Если говорить честно, то Тим Кук прав. Возможно, он не до конца точен в цифрах, которые приводит. Всё-таки 47 раз – это довольно сомнительное сравнение. Потому что большинство вредоносных приложений для Android распространяются без помощи Google Play, используя альтернативные площадки. Но, как бы там ни было, сам факт того, что Android менее безопасен, чем iOS, оспаривать бесполезно.

Как Apple планирует переманивать пользователей Android на iOS

Поэтому Google явно нужно что-то изменить в подходе к обеспечению безопасности пользователей Android. Понятное дело, что запретить альтернативные магазины приложений уже не удастся – пользователи слишком к ним привыкли. Но зато компания может усилить системные механизмы безопасности, ужесточить правила установки приложений из-за пределов Google Play и расширить влияние обновлений безопасности. Тогда, возможно, из Android выйдет что-то стоящее.

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