В Google рассказали, зачем нужна Fuchsia OS и заменит ли она Android

Эта новость как-то особенно не завирусилась, но около месяца назад Google выпустила операционную систему Fuchsia OS. В компании не захотели привлекать лишнее внимание к этому событию и решили обойтись без официального мероприятия. В конце концов, с практической точки зрения предложить людям поисковому гиганту было нечего. А продавать новое ядро, на котором построена новая операционка, и рассказывать о его перспективах рядовому потребителю довольно сложно. Но особо пытливые фанаты Google остались недовольны молчанием компании и решили выпытать планы компании на Fuchsia OS прямо у генерального директора.

Правда ли, что Fuchsia OS заменит Android? Самый неожиданный ответ

Вопросы Сундару Пичаи пользователи передали через журналистов издания TJ, которых пригласили на пресс-конференцию гендиректора Google в мае этого года. Они спросили главу поискового гиганта о том, какие у Google планы на Fuchsia OS, в каких устройствах она будет применяться и какое будущее ждёт новую платформу.

Чем Fuchsia OS лучше Android

Как и большинство его коллег, Пичаи не сказал больше, чем мог и хотел сказать. Поэтому прямых и чётких ответов не последовало. Так что нам, опираясь на сказанное, придётся самостоятельно выяснить, о чём гендиректор Google НЕ сказал. Благо, раскрыть его оказалось не так уж и сложно, как могло показаться.

Fuchsia – это результат тесного сотрудничества наших команд, поэтому мы либо возьмём отсюда какие-то идеи и внедрим в наши другие ОС, либо систему начнут применять в определённых сценариях. Fuchsia позволит нам взглянуть в будущее и одновременно радикально улучшить безопасность на фундаментальном уровне, — приводит TJ слова Сундара Пичаи, сказанные на пресс-конференции на Google I/O.

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Может показаться, что Сундар не сказал вообще ничего. Но это не совсем так. Он произнёс как минимум три очень важных мысли, способных пролить свет на Fuchsia OS:

Fuchsia OS создавали разработчики из разных команд. Это очевидный намёк на универсальность операционной системы. Ведь, если в её разработке участвовали люди, которые создавали Android, Chrome OS, Wear OS и т.д., яснее ясного, что Google было нужно, чтобы новая платформа технически была совместима с устройствами самых разных классов.

разработчики из разных команд. Это очевидный намёк на универсальность операционной системы. Ведь, если в её разработке участвовали люди, которые создавали Android, Chrome OS, Wear OS и т.д., яснее ясного, что Google было нужно, чтобы новая платформа технически была совместима с устройствами самых разных классов. Сейчас Fuchsia OS действительно является для Google в большей степени экспериментальной платформой . Компания испытывает на её базе новые функции и технологические новшества для коммерческих систем. Почему – непонятно. Возможно, Fuchsia OS благодаря собственному ядру в этом смысле более открыта и свободна.

. Компания испытывает на её базе новые функции и технологические новшества для коммерческих систем. Почему – непонятно. Возможно, Fuchsia OS благодаря собственному ядру в этом смысле более открыта и свободна. Fuchsia OS – теоретически более безопасна, чем Android. Всё дело в том, что в основе новой операционки компании лежит собственное ядро Zircon. Разработчики уверяют, что именно благодаря ему платформа априори страдает от меньшего количества уязвимостей, не говоря уже о том, что Google сама вправе вносить в ядро любые изменения.

Заменят ли Android на Fuchsia OS

Так. Идеи Сундара Пичаи, которые он пытался донести, пусть и весьма дипломатично, вроде бы разгадали. Но ведь из первой мысли явно следует, что Google рассматривает возможность заменить Android на Fuchsia OS. Скорее всего, это действительно так. Но переживать из-за этого не нужно по нескольким причинам.

Во-первых, вы удивитесь, если узнаете, сколько всяких возможностей рассматривает Google. Но ведь рассматривать означает всего лишь не исключать, без гарантий дальнейшей реализации. Так что не нужно пугаться. Возможно, Google никогда не решится на замену Android на Fuchsia OS.

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Во-вторых, даже если Google и решится на настолько масштабный трансфер, мы с вами этого практически наверняка даже не заметим. Смотрите сами: Fuchsia OS изначально создавалась разработчиками из разных команд, то есть в неё скорее всего ab ovo зашили поддержку смартфонов. Так что переход должен быть максимально лёгким.

Примером тому служит Google Nest. Ведь, если бы СМИ не написали о том, что Google перевела умный дисплей на новую платформу, об этом бы никто и не узнал. Потому что с функциональной точки зрения отличий между двумя платформами не было. Они были лишь строго техническими, а значит, заметить это может только сама Google и разработчики, которые будут создавать софт. Так что не надо истерик.

А HomePod? Его тоже в своё время перевели с AudioOS, построенной на базе iOS, на tvOS. Пользователи, как и рассчитывала Apple, этого не заметили. Зато у компании появилась возможность развивать платформу умного спикера так, как удобно именно ей. Думаю, с Android и Fuchsia OS, если переход между ними и случится, пройдёт не менее просто. Ведь то, каким мы знаем Android, — это всего лишь оболочка.