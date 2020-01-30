Наверное, сегодня уже не осталось активных пользователей смартфонов, которые не слышали про шифрование. Многие, скорее всего, даже не понимают значение этого термина, но абсолютно уверены, что это что-то хорошее, полезное и, самое главное, нужное для их безопасности. На самом деле знать большего, в общем-то, и не требуется, потому что понимание глубинных принципов шифрования вам вряд ли поможет. Другое дело, что Android, снискавший себе славу не самой безопасной операционки, в отличие от той же iOS, совершенно не располагает к тому, чтобы верить в эффективность его защитных механизмов. Но это, конечно, глубочайшее заблуждение.

Шифрование - это особый вид преобразование информации, который позволяет скрыть её от посторонних, с возможностью доступа для обладателя или других авторизованных лиц при помощи ключа шифрования. Основное предназначение шифрования состоит в обеспечении конфиденциальности тех или иных типов данных. Шифрование используется для безопасного хранения информации или безопасной передачи, как, например, в мессенджерах или облачных хранилищах, а также на электронных устройствах.

Чем Android лучше iOS

Детектив Рекс Кайзер, который занимается проведением судебных экспертиз для полицейского управления Форт-Уэрта, США, заявил, что Android сильно продвинулся в обеспечении безопасности пользователей. Если год назад правоохранительные органы не могли взломать iPhone и могли взломать Android-смартфоны, то теперь доступ к большинству аппаратов на базе ОС поискового гиганта оказывается даже не затруднительным, а попросту невозможным. По словам Кайзера, инструмент израильской компании Cellebrite, при помощи которого спецслужбы до сих пор успешно обходят защиту iOS, далеко не так эффективны в случае Android.

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Впрочем, объясняет Кайзер, совершенно ошибочно полагать, что защита Android – это исключительная заслуга Google. Во многом за это следует благодарить производителей смартфонов, многие из которых используют не чистую операционную систему, а построенные на её основе оболочки. Они позволяют не только изменить оформление интерфейса, но и доработать программную платформу так, как нужно производителю. Дополнительные защитные механизмы, которые появляются в сторонних оболочках, — одна из их преимуществ. Другое дело, что они внедряются не ради пользователей, уверен Кайзер.

Как фрагментация делает Android лучше

Эксперт считает, что производители внедряют защитные механизмы в свои оболочки для того, чтобы отвадить правоохранительные органы. Ведь если смартфон нельзя взломать, во-первых, это обеспечит ему репутацию надёжного устройства и позволит привлечь пользователей, для которых это имеет значение, а, во-вторых, покажет принципиальность производителя и разубедит спецслужбы обращаться к нему за помощью. Ведь предоставление любых данных – это в первую очередь материальные расходы и только во вторую – репутационные потери.

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Означает ли всё это, что взломать Android-смартфон нельзя? Конечно же, нет. Просто этот процесс сегодня может оказаться даже сложнее, чем взлом iPhone. Ведь, как показывает практика, для правоохранительных органов не представляет особых трудностей взломать даже iPhone 11, который оснащён специальным процессором, шифрующим данные. Однако Android сегодня оказывается более защищённой платформой, во всяком случае, если верить судебному эксперту. Лично я вполне допускаю такую вероятность, поскольку Android отличает высокий уровень фрагментации, которая состоит в обилии разных оболочек и зачастую совершенно уникальных инструментов безопасности.