Отсутствие обновлений, или, так уж и быть, нерегулярность, с которой они выходят, всегда была бичом Android-смартфонов. Ну, во всяком случае, так считает подавляющее большинство пользователей, с завистью посматривающих в сторону iPhone, которые Apple обновляет никак не меньше четырёх лет. В конце концов, если я плачу за флагманский Samsung ровно столько же, сколько стоит флагманский iPhone, почему я не могу претендовать на сопоставимый срок программной поддержки? На первый взгляд, это вполне справедливая претензия, но при ближайшем рассмотрении всё выходит совершенно наоборот.

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Не то чтобы я собирался опровергать сроки обновления iPhone, которые получают новые версии iOS на протяжении четырёх, а то и пяти лет, просто на Android с обновлениями не всё так плохо, как считает просвещённая общественность. Здесь важно понять, что подходы Apple и Google сильно различаются, и из-за этого у многих создаётся ошибочное восприятие реальности, которая на поверку оказывается куда более прозаичной.

Обновления Android

Давайте вспомним, как Apple обновляет свои смартфоны? Каждая новая версия содержит в себе огромное количество нововведений, просто потому что компании нужно охватить и интерфейс, и функциональность, и приложения, которые не получают промежуточных обновлений. К примеру, чтобы исправить баг в FaceTime, Apple выпускает системный апдейт, который изменяет номер сборки. Даже если других проблем нет и iOS работает идеально, она банально не позволяет разработчикам внести изменения только в одно приложение.

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На Android всё устроено совершенно иначе. Каждое приложение Google, даже те, которые в обязательном порядке предустанавливаются на все смартфоны без исключения, могут обновляться независимо от операционной системы. Сервисы Google Play, механизмы дополненной реальности, инструменты универсального доступа – все они являются самостоятельными компонентами. Несмотря на то что без них работа Android немыслима, Google может в любой момент выпустить свежий патч для любого из них. Такое разделение позволяет не просто своевременно реагировать на обнаруженные баги, но и годами поддерживать, казалось бы, уже устаревшие смартфоны.

Как Google поддерживает Android

Возможно, я открою для вас Америку, но даже пяти- и шестилетние смартфоны под управлением Android получают обновления Google Play. В результате и Android 10, и Android 4.4 имеют одинаково оформленный каталог, чего у Apple попросту не бывает. Ведь для того, чтобы получить обновление App Store, пользователям iOS пришлось бы устанавливать новую версию операционной системы. Получается, что у них попросту нет выбора, и если я хочу иметь доступ к перерисованному магазину приложений, я волей-неволей должен терпеть баги, которые неизменно сопровождают каждую новую версию iOS.

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Длительная поддержка iOS, о которой так широко известно, на самом деле является своего рода прикрытием для Apple. Ведь каждый iPhone, чья поддержка уже прекратилась, считается мёртвым. На него нельзя установить новые приложения, он не имеет доступа к свежим функциям. В то же время любой, даже самый захудалый Android-смартфон, условно лишённый обновлений операционной системы, продолжает сохранять актуальность, потому что его фактическая поддержка будет длиться ещё очень долго, даже если кому-то это неочевидно.