Всё как у Apple: Google сделала возможными «AirPods для Android»

Думаю, не имеет смысла спорить с тем, что пользователи Android всегда мечтали заиметь то же самое, что имели пользователи iOS. Apple Watch, Apple Pay, Face ID и даже AirPods. Особенно AirPods. Ведь можно сделать бесконечно много смарт-часов, но если они никому не нужны, то, какой бы дизайн они ни имели, их всё равно не будут покупать. То ли дело наушники. Музыку слушают все и всегда. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все тут же стали скупать наушники, похожие на AirPods, известные своим качеством и удобством. Вот только аналоги для Android тем же удобством похвастаться не могли. Но Google решила исправить ситуацию.

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Немногие знают, что несколько лет назад в Android появился механизм Fast Pair, который позволял совместимым Bluetooth-наушникам подключаться к смартфону так же быстро, как AirPods – к iPhone. Сначала его поддержку получили фирменные Pixel Buds, но со временем он начал распространяться и среди других наушников, обеспечивая возможность мгновенного сопряжения по извлечению из футляра либо по нажатию на кнопку активации. Другое дело, что обозначение сопряжения выглядело откровенно так себе – пользователи просто видели всплывающее уведомление, которое не было таким же красивым, как на iOS.

Анимация подключения наушников на Android

Но на этой неделе Google выпустила обновление механизма Fast Pair, изменив его графическое оформление подключения наушников к смартфону. Теперь оно имеет ровно такой же формат, как и AirPods – довольно большое окошко примерно в половину экрана, на котором крутится анимированное изображение наушников и их название. Google не постеснялась слизать не только дизайнерскую концепцию, но и функциональное оформление. То есть дизайнеры поискового гиганта перенесли все те же элементы управления из iOS на Android.

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Не буду рассуждать о том, насколько это этически правильно, но теперь у пользователей Android появится возможность пользоваться наушниками, похожими на AirPods не только внешне, но и внутренне. Ведь, как я понимаю, для большинства имеет определяющее значение не дизайн самих наушников, а бесшовность, с которой они соединяются со смартфоном, управляются и настраиваются. Раньше добиться такого эффекта можно было только с наушниками, выпущенными тем же производителем, что и смартфон. Но благодаря Fast Pair всё изменится.

Аналоги AirPods для Android

Несмотря на то что Fast Pair является штатным механизмом Android, он работает далеко не со всеми Bluetooth наушниками. По состоянию на конец 2020 года их насчитывается всего несколько десятков. Приведу только самые известные:

Google Pixel Buds (2017)

Google Pixel Buds (2020)

OnePlus Buds (2020)

Jaybird Tarah Wireless Sport Headphones

Anker Spirit Pro GVA

JBL Live 220BT

1More Dual Driver BT ANC

LG HBS-SL5/HBS-PL6S/HBS-SL6S/HBS-PL5

Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Gen

Bang & Olufsen Beoplay H4 2nd Gen

Bose QuietComfort 35 II

Libratone Q Adapt On-Ear

Plantronics Voyager 8200

AiAiAi TMA-2

JBL Live 400BT/500BT/650BT

Sony WH-1000XM4

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Так почему же так мало наушников поддерживат Fast Pair? Всё дело в том, что для этого нужно, во-первых, обладать поддержкой Bluetooth Low Energy, а, во-вторых, иметь в своей основе один из специальных процессоров производства Qualcomm, Airoha Technology или BES Technic. Ну, и, конечно, нужно, чтобы производитель адаптировал свои наушники под Fast Pair программно. Поэтому не рассчитывайте на то, что после обновления желание вендоров заниматься адаптацией резко вырастет. Их по-прежнему будет немного, но тем они будут ценнее.