Выход Android 12 намного важнее, чем вы думаете

Android прошел долгий путь становления как операционная система. Постепенно многие его встроенные функции стали отдельными приложениями и перекочевали в Google Play. Это привело к тому, что дальнейшие обновления носили малозаметный для простого человека характер. Улучшалась безопасность, менялся дизайн, но даже эксклюзивные для смартфонов Pixel функции не претерпели никаких изменений за последнее время. Самое большое нововведение последнего времени — это, наверное, появление управления жестами, которое не всем понравилось. Теперь, когда мы ждем Android 12, можно сказать, что мы готовы к переменам, и Google несет их нам. Именно эта версия ПО будет самой важной за последнее время.

Изменения в Android

Каждые несколько лет что-то должно серьезно меняться. Это происходит в автопроме, когда обновляются модели, это происходит в спорте, когда принимаются новые правила, и это же происходит с Android. Как минимум надо встряхнуть дизайн операционной системы, которая за несколько лет уже начинает надоедать и требует как минимум серьезного пересмотра.

Первой встряской была смена дизайна Android 4.0 Ice Cream Sandwich в 2011 году, до которой у Android не было особого языка дизайна, о котором можно было бы говорить. Версия 4.0 дала нам научно-фантастический стиль ”Холо”, который в конечном итоге был уменьшен, чтобы в последующих версиях он выглядел менее похожим на что-то из вселенной ”Трон”.

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Новое в Android 12

Если верить последним утечкам, Android 12 может принести нам новый дизайн под названием ”Material NEXT”. Большая часть общедоступной информации о нем поступает из предварительных версий Android 12 Developer Preview и просочившихся изображений макетов, обнаруженных xda-developers.

Пока рано говорить о том, чем это будет в итоге и полного представления о третьей итерации материального дизайна у нас пока еще нет. Но, судя по тому, что мы видим прямо сейчас — по крайней мере, на телефонах — он будет более удобен для большого экрана. Внешний вид будет более ”крепким” и станет намного больше подходить не только с точки зрения внешнего вида, но и с точки зрения удобства.

Более крупные иконки, большие органы управления, анимация экрана блокировки — все это говорит о том, что кто-то в Google задумался над тем, что смартфоны меняются и надо что-то делать с Android. Возможно, такие изменения могут повлиять на количество информации, которая поместится на экране, и влияние будет негативным. Зато позитивным моментом станет возможность сделать органы управления более понятными и информативными. Как говорится, ”большому КамАЗу — большое ведро”.

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Как будет выглядеть Android 12

Android так же начинает отходить от более тонких шрифтов, которые когда-то использовались для подчеркивания дисплеев с высоким разрешением. То есть, когда плотность пикселей стала большой, не было смысла продолжать пользоваться жирным шрифтом, и его сделали боле тонким. Но тогда и смартфоны были раза в два меньше, чем сейчас.

Android 12 также выглядить готовым к дебюту функции ”Monet” (Монэ). Она позволит анализировать внешний вид выбранных вами обоев домашнего экрана и настраивать под них основные цвета и весь остальной интерфейс. Это очень хорошая функция, которая сделает систему намного более целостной и устранит тот эффект, когда обои смотрелись в телефоне, как седло на корове.

Что покажут на Google I/O 2021

Кто-то скажет, что это так себе изменения, но это действительно переход на новый уровень. Вспомните, чем друг от друга отличались некоторые версии Android? Правильным ответом будет — ничем. Теперь же многое изменится.

Можно сказать, что это отходит от традиционной концепции материального дизайна, но и мир вокруг меняется. Меняется то, как мы взаимодействуем со смартфонами, меняется наше восприятие этих устройств и меняются сами эти устройства. Поэтому такие перемены не могли не наступить. В конце концов с 2014 года, когда Android перешел на свой нынешний стиль, прошло слишком много времени. Даже iOS претерпевает изменения и, несмотря на свою консервативность на этапе перехода к седьмой версии, стала принципиально другой, а потом периодически получала новые панели управления и шторки уведомлений. Так почему этого не должно происходить в Android?

Когда выйдет публичная бета Android 12

Публичная бета-версия Android 12 должна появится уже в следующем месяце после конференции Google I/O. Не исключено, что уже в ней мы увидим серьезные изменения, которые пока доступны только разработчикам. Но уже сейчас можно сказать, что такие изменения очень важны и их значимость сложно переоценить.