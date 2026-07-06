На днях, отказавшись поддерживать 11 своих смартфонов и планшетов, компания Xiaomi взяла паузу в разработке следующего поколения своей прошивки. Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что новое поколение фирменных оболочек на базе следующей версии Android появится позже, чем предполагали прежние слухи. Сразу оговоримся: это утечка, а не официальный анонс HyperOS 4, поэтому воспринимать даты стоит с осторожностью. Ниже разберём, что именно изменилось в сроках, кого это касается и стоит ли вообще держать обновление в голове прямо сейчас.

Когда выйдет обновление HyperOS 4

Раньше слухи указывали на возможный июльский дебют HyperOS 4, но новая публикация инсайдера говорит о сдвиге графика. По его данным, первые операционные системы нового поколения начнут выходить в августе, а часть производителей растянет запуск на сентябрь и октябрь.

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Важно понимать: речь идёт про опрос от инсайдера, а не про официальную дорожную карту. В нём вместе с Xiaomi HyperOS 4 упоминаются конкурирующие оболочки: OPPO ColorOS 17, vivo OriginOS 7 и Honor MagicOS 11. То есть это скорее прикидка по всему рынку, в каком примерно окне производители обновят свои прошивки под новую версию Android.

Что нового будет в HyperOS 4

По накопившимся утечкам, HyperOS 4 может стать крупнейшим обновлением оболочки с момента её появления. Ни одна из функций официально не подтверждена Xiaomi, но слухи последних месяцев рисуют не рутинный апдейт, а серьёзную переработку.

Среди ожидаемого называют:

переработанный интерфейс с визуальными эффектами в духе «жидкого стекла»;

перевод части системных приложений на язык программирования Rust, что это обещает более быструю и безопасную работу;

новые системные функции с искусственным интеллектом;

более плавные анимации и переходы;

улучшенную связку устройств Xiaomi между собой (HyperConnect);

Android 17 в качестве основы.

Всё это пока на уровне слухов, поэтому обещания про «самое большое обновление» стоит держать в голове с поправкой на отсутствие официальных подтверждений.

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Какие Xiaomi получат Android 17

Сдвиг сроков подтверждается и внутренней активностью самой Xiaomi. За последние дни в сети засекли новые инженерные сборки прошивки сразу для большого числа моделей:

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone;

Xiaomi Pad 8 Pro;

Xiaomi Pad 8;

Xiaomi 17;

Xiaomi 17 Pro Max;

Xiaomi 17 Pro;

POCO F8 Ultra, REDMI K90 Pro Max;

POCO F8 Pro, REDMI K90;

Xiaomi 14 Pro;

POCO X8 Pro Max, REDMI Turbo 5 Max;

Xiaomi MIX FOLD 4;

Xiaomi 14 Ultra;

REDMI K Pad, Xiaomi Pad Mini;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 14 CIVI, Xiaomi Civi 4 Pro;

POCO F7 Ultra, REDMI K80 Pro;

Xiaomi 13 Pro;

POCO Pad M1, Redmi Pad 2 Pro;

POCO X6 Pro, Redmi K70E;

Redmi Pad Pro 5G;

POCO Pad, Redmi Pad Pro;

Xiaomi 13;

Redmi K60 Pro;

POCO F6, Redmi Turbo 3;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro;

POCO M7 Pro 5G, Redmi Note 14;

Redmi Note 14 Pro+;

POCO F7, REDMI Turbo 4 Pro;

Redmi Note 13 Pro+;

Xiaomi 13 Ultra;

POCO X7, Redmi Note 14 Pro;

REDMI K90 Max;

POCO F6 Pro, Redmi K70;

POCO F7 Pro, REDMI K80;

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;

Xiaomi Mix Fold 3;

REDMI Note 15 Pro;

Xiaomi MIX FLIP;

Xiaomi Pad 7 Pro;

POCO Pad X1, Xiaomi Pad 7;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 15T Pro;

POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition, REDMI Turbo 5;

Xiaomi 17T Pro;

Xiaomi 17T;

Xiaomi 17 Max;

POCO C75, Redmi 14C, Redmi A3 Pro;

Xiaomi 15;

Redmi K60 Ultra, Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi 15 Pro;

REDMI K80 Ultra;

Redmi K70 Ultra, Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi MIX FLIP 2.

Эти устройства скоро получат не HyperOS 4, а HyperOS 3.3 на базе Android 17. Проще говоря, компания сначала доводит до ума текущую версию на новом фундаменте Android и только потом переходит к следующему крупному обновлению оболочки. Для пользователя это значит, что ближайшее обновление, которое реально прилетит на телефон, — именно 3.3, а не долгожданная четвёрка.

Стоит ли ждать HyperOS 4 и что делать с Xiaomi сейчас

Практический вывод простой. Если вы рассчитывали на HyperOS 4 этим летом, планку ожиданий стоит сдвинуть: реальное окно теперь начинается с августа, а точной официальной даты по-прежнему нет. В ближайшее время на большинство актуальных смартфонов и планшетов Xiaomi, POCO и Redmi приедет промежуточная HyperOS 3.3 на Android 17 — её и стоит ждать в первую очередь.

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Гнаться за бета-версиями ради ранней четвёрки смысла мало: пока это набор утечек, а не готовый продукт. Разумнее дождаться стабильного релиза и официального списка поддерживаемых устройств, чтобы понять, достанется ли крупное обновление именно вашей модели.