На днях, отказавшись поддерживать 11 своих смартфонов и планшетов, компания Xiaomi взяла паузу в разработке следующего поколения своей прошивки. Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что новое поколение фирменных оболочек на базе следующей версии Android появится позже, чем предполагали прежние слухи. Сразу оговоримся: это утечка, а не официальный анонс HyperOS 4, поэтому воспринимать даты стоит с осторожностью. Ниже разберём, что именно изменилось в сроках, кого это касается и стоит ли вообще держать обновление в голове прямо сейчас.
Когда выйдет обновление HyperOS 4
Раньше слухи указывали на возможный июльский дебют HyperOS 4, но новая публикация инсайдера говорит о сдвиге графика. По его данным, первые операционные системы нового поколения начнут выходить в августе, а часть производителей растянет запуск на сентябрь и октябрь.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
Важно понимать: речь идёт про опрос от инсайдера, а не про официальную дорожную карту. В нём вместе с Xiaomi HyperOS 4 упоминаются конкурирующие оболочки: OPPO ColorOS 17, vivo OriginOS 7 и Honor MagicOS 11. То есть это скорее прикидка по всему рынку, в каком примерно окне производители обновят свои прошивки под новую версию Android.
Что нового будет в HyperOS 4
По накопившимся утечкам, HyperOS 4 может стать крупнейшим обновлением оболочки с момента её появления. Ни одна из функций официально не подтверждена Xiaomi, но слухи последних месяцев рисуют не рутинный апдейт, а серьёзную переработку.
Среди ожидаемого называют:
- переработанный интерфейс с визуальными эффектами в духе «жидкого стекла»;
- перевод части системных приложений на язык программирования Rust, что это обещает более быструю и безопасную работу;
- новые системные функции с искусственным интеллектом;
- более плавные анимации и переходы;
- улучшенную связку устройств Xiaomi между собой (HyperConnect);
- Android 17 в качестве основы.
Всё это пока на уровне слухов, поэтому обещания про «самое большое обновление» стоит держать в голове с поправкой на отсутствие официальных подтверждений.
👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX
Какие Xiaomi получат Android 17
Сдвиг сроков подтверждается и внутренней активностью самой Xiaomi. За последние дни в сети засекли новые инженерные сборки прошивки сразу для большого числа моделей:
- Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone;
- Xiaomi Pad 8 Pro;
- Xiaomi Pad 8;
- Xiaomi 17;
- Xiaomi 17 Pro Max;
- Xiaomi 17 Pro;
- POCO F8 Ultra, REDMI K90 Pro Max;
- POCO F8 Pro, REDMI K90;
- Xiaomi 14 Pro;
- POCO X8 Pro Max, REDMI Turbo 5 Max;
- Xiaomi MIX FOLD 4;
- Xiaomi 14 Ultra;
- REDMI K Pad, Xiaomi Pad Mini;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 14 CIVI, Xiaomi Civi 4 Pro;
- POCO F7 Ultra, REDMI K80 Pro;
- Xiaomi 13 Pro;
- POCO Pad M1, Redmi Pad 2 Pro;
- POCO X6 Pro, Redmi K70E;
- Redmi Pad Pro 5G;
- POCO Pad, Redmi Pad Pro;
- Xiaomi 13;
- Redmi K60 Pro;
- POCO F6, Redmi Turbo 3;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro;
- POCO M7 Pro 5G, Redmi Note 14;
- Redmi Note 14 Pro+;
- POCO F7, REDMI Turbo 4 Pro;
- Redmi Note 13 Pro+;
- Xiaomi 13 Ultra;
- POCO X7, Redmi Note 14 Pro;
- REDMI K90 Max;
- POCO F6 Pro, Redmi K70;
- POCO F7 Pro, REDMI K80;
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
- Xiaomi Mix Fold 3;
- REDMI Note 15 Pro;
- Xiaomi MIX FLIP;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- POCO Pad X1, Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 15T Pro;
- POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition, REDMI Turbo 5;
- Xiaomi 17T Pro;
- Xiaomi 17T;
- Xiaomi 17 Max;
- POCO C75, Redmi 14C, Redmi A3 Pro;
- Xiaomi 15;
- Redmi K60 Ultra, Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 15 Pro;
- REDMI K80 Ultra;
- Redmi K70 Ultra, Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi MIX FLIP 2.
Эти устройства скоро получат не HyperOS 4, а HyperOS 3.3 на базе Android 17. Проще говоря, компания сначала доводит до ума текущую версию на новом фундаменте Android и только потом переходит к следующему крупному обновлению оболочки. Для пользователя это значит, что ближайшее обновление, которое реально прилетит на телефон, — именно 3.3, а не долгожданная четвёрка.
Стоит ли ждать HyperOS 4 и что делать с Xiaomi сейчас
Практический вывод простой. Если вы рассчитывали на HyperOS 4 этим летом, планку ожиданий стоит сдвинуть: реальное окно теперь начинается с августа, а точной официальной даты по-прежнему нет. В ближайшее время на большинство актуальных смартфонов и планшетов Xiaomi, POCO и Redmi приедет промежуточная HyperOS 3.3 на Android 17 — её и стоит ждать в первую очередь.
🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Гнаться за бета-версиями ради ранней четвёрки смысла мало: пока это набор утечек, а не готовый продукт. Разумнее дождаться стабильного релиза и официального списка поддерживаемых устройств, чтобы понять, достанется ли крупное обновление именно вашей модели.