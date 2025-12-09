Вышла бета-версия One UI 8.5 для смартфонов Samsung: что нового и как установить

Компания Samsung в рамках подготовки к анонсу серии смартфонов Galaxy S26 выпустила большое обновление своей оболочки. Вечером 8 декабря вышла бета-версия One UI 8.5. Несмотря на промежуточный статус, этот апдейт приносит огромное количество изменений, которые уже могут опробовать участники программы тестирования. Всем остальным придется ждать следующего года. А мы подготовили инструкцию, как скачать One UI 8.5 Beta.

Что нового появилось в One UI 8.5

Все нововведения One UI 8.5 перечислены в нашем отдельном материале, а сейчас лишь вкратце напомним о главных изменениях системы:

новая панель быстрых настроек;

обновление иконок приложений;

переработка встроенных программ с добавлением эффекта Liquid Glass;

автоматические ответы с помощью ИИ в приложении «Телефон»;

продвинутая фильтрация вызова с отклонением спама и звонков мошенников;

приоритетный показ уведомлений;

новая ИИ-функция Now Nudges;

отдельный ярлык для доступа к Galaxy AI.

Указанные выше изменения были замечены в обновлении One UI 8.5 Beta 1. Возможно, к релизу основной версии оболочки их список изменится: одни функции заберут на доработку, а другие — добавят.

Как установить бета-версию One UI 8.5

Чтобы скачать One UI 8.5 Beta 1, необходимо стать участником программы бета-тестирования. Сделать это можно следующим образом:

Запустить приложение Samsung Members и авторизоваться. Нажать на баннер участия в программе бета-тестирования One UI 8.5. Зарегистрировать свой смартфон.

Важно: участниками программы бета-тестирования могут стать только владельцы устройств Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, проживающие на территории Германии, Индии, Республики Корея, Польши, Великобритании и США. Вероятно, в будущем поддержка расширится. А для установки One UI 8.5 Beta понадобится:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Обновление ПО». Проверить наличие обновлений. Загрузить One UI 8.5 и подтвердить его установку.

Размер обновления составляет порядка 4 ГБ, поэтому рекомендуется предварительно зарядить смартфон, а также выделить примерно 30 минут свободного времени на работу с апдейтом. Кроме того, не забывайте, что после обновления Samsung может некоторое время работать нестабильно.