Вышла бета-версия One UI 8.5 для смартфонов Samsung: что нового и как установить

Компания Samsung в рамках подготовки к анонсу серии смартфонов Galaxy S26 выпустила большое обновление своей оболочки. Вечером 8 декабря вышла бета-версия One UI 8.5. Несмотря на промежуточный статус, этот апдейт приносит огромное количество изменений, которые уже могут опробовать участники программы тестирования. Всем остальным придется ждать следующего года. А мы подготовили инструкцию, как скачать One UI 8.5 Beta.
Что нового появилось в One UI 8.5
Все нововведения One UI 8.5 перечислены в нашем отдельном материале, а сейчас лишь вкратце напомним о главных изменениях системы:
- новая панель быстрых настроек;
- обновление иконок приложений;
- переработка встроенных программ с добавлением эффекта Liquid Glass;
- автоматические ответы с помощью ИИ в приложении «Телефон»;
- продвинутая фильтрация вызова с отклонением спама и звонков мошенников;
- приоритетный показ уведомлений;
- новая ИИ-функция Now Nudges;
- отдельный ярлык для доступа к Galaxy AI.
Указанные выше изменения были замечены в обновлении One UI 8.5 Beta 1. Возможно, к релизу основной версии оболочки их список изменится: одни функции заберут на доработку, а другие — добавят.
Как установить бета-версию One UI 8.5
Чтобы скачать One UI 8.5 Beta 1, необходимо стать участником программы бета-тестирования. Сделать это можно следующим образом:
- Запустить приложение Samsung Members и авторизоваться.
- Нажать на баннер участия в программе бета-тестирования One UI 8.5.
- Зарегистрировать свой смартфон.
Важно: участниками программы бета-тестирования могут стать только владельцы устройств Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, проживающие на территории Германии, Индии, Республики Корея, Польши, Великобритании и США. Вероятно, в будущем поддержка расширится. А для установки One UI 8.5 Beta понадобится:
- Открыть настройки смартфона.
- Перейти в раздел «Обновление ПО».
- Проверить наличие обновлений.
- Загрузить One UI 8.5 и подтвердить его установку.
Размер обновления составляет порядка 4 ГБ, поэтому рекомендуется предварительно зарядить смартфон, а также выделить примерно 30 минут свободного времени на работу с апдейтом. Кроме того, не забывайте, что после обновления Samsung может некоторое время работать нестабильно.