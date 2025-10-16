Вышла финальная бета-версия Android 16 QPR2 Beta 3, но не для всех

Google представила третью и финальную бета-версию Android 16 QPR2 для совместимых устройств Pixel. Обновление доступно для серии Pixel 6 и более новых моделей, включая последний Pixel 10. Она позволяет обкатать предварительные новые функции и получить представление о том, что будет дальше с программным продуктом. Пользователи могут протестировать новую версию операционной системы до её официального релиза в начале декабря.

Вышла финальная бета-версия Android 16 QPR2 Beta 3, но не для всех. Пришло время свежего обновления бета-версий. Изображение: androidauthority. Фото.

Пришло время свежего обновления бета-версий. Изображение: androidauthority

Что такое квартальные обновления Android

После стабильного релиза Android 16 в июне прошлого года Google запустила систему квартальных обновлений. Первое квартальное обновление вышло в прошлом месяце, а сейчас компания работает над вторым. Такой подход позволяет регулярно добавлять новые функции и улучшения между крупными версиями операционной системы.

Квартальные релизы (QPR) дают возможность протестировать нововведения заранее. Google открывает доступ к бета-версиям, чтобы пользователи могли найти ошибки и проблемы до финального выпуска обновления. Это помогает сделать стабильную версию более качественной и надежной.

Детали релиза Android 16 QPR2 Beta 3

Третья бета-версия Android 16 QPR2 получила номер сборки BP41.250916.009.A1 и вышла 15 октября 2025 года. Уровень патча безопасности датирован 5 сентября 2025 года. Это последняя тестовая версия перед финальным релизом, который запланирован на начало декабря.

Обновление поддерживается всеми устройствами начиная с Pixel 6. В список совместимых моделей входят Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, вся линейка Pixel 7 и Pixel 8, а также новейшие Pixel 9 и Pixel 10. Владельцы более старых моделей, к сожалению, не смогут протестировать эту версию.

Как установить бета-версию на свой Pixel

Процесс установки Android 16 QPR2 Beta 3 достаточно прост. Если на устройстве установлено стабильное обновление от октября 2025 года, лучший способ перейти на бета-версию — зарегистрироваться в программе Android Beta. После регистрации смартфон автоматически получит обновление по воздуху (OTA).

Как установить бета-версию на свой Pixel. Беты Android редко разом приносят революционные изменения, но мелкие улучшения есть всегда. Фото.

Беты Android редко разом приносят революционные изменения, но мелкие улучшения есть всегда.

Важно учитывать один существенный нюанс. После установки бета-версии QPR2 вернуться назад без полной очистки данных не получится. Придется ждать выхода стабильной версии Android 16 QPR2, который запланирован на 2 декабря 2025 года. Это означает, что пользователям предстоит провести на бета-версии примерно полтора месяца.

Такое ограничение связано с архитектурой обновлений Android. Бета-версии используют более новые компоненты системы, и откат на предыдущую версию требует полной переустановки операционной системы. Поэтому стоит взвесить все за и против перед установкой тестовой версии.

Стоит ли устанавливать бета-версию обычным пользователям

Бета-тестирование подходит не всем. Тестовые версии могут содержать ошибки, которые влияют на стабильность работы смартфона. Если телефон используется как основное устройство для работы или важных задач, лучше дождаться стабильного релиза в декабре.

С другой стороны, участие в бета-программе дает возможность первыми познакомиться с новыми функциями и помочь Google улучшить финальную версию. Энтузиасты и те, кто готов мириться с возможными неполадками ради раннего доступа к обновлениям, найдут бета-тестирование интересным опытом.

Финальная бета-версия обычно наиболее стабильна из всех тестовых релизов. Google уже исправила большинство критичных ошибок, обнаруженных в первых двух бета-версиях. Поэтому QPR2 Beta 3 должна работать достаточно надежно для повседневного использования.

