Вышла финальная бета-версия Android 16 QPR2 Beta 3, но не для всех

Google представила третью и финальную бета-версию Android 16 QPR2 для совместимых устройств Pixel. Обновление доступно для серии Pixel 6 и более новых моделей, включая последний Pixel 10. Она позволяет обкатать предварительные новые функции и получить представление о том, что будет дальше с программным продуктом. Пользователи могут протестировать новую версию операционной системы до её официального релиза в начале декабря.

Что такое квартальные обновления Android

После стабильного релиза Android 16 в июне прошлого года Google запустила систему квартальных обновлений. Первое квартальное обновление вышло в прошлом месяце, а сейчас компания работает над вторым. Такой подход позволяет регулярно добавлять новые функции и улучшения между крупными версиями операционной системы.

Квартальные релизы (QPR) дают возможность протестировать нововведения заранее. Google открывает доступ к бета-версиям, чтобы пользователи могли найти ошибки и проблемы до финального выпуска обновления. Это помогает сделать стабильную версию более качественной и надежной.

Детали релиза Android 16 QPR2 Beta 3

Третья бета-версия Android 16 QPR2 получила номер сборки BP41.250916.009.A1 и вышла 15 октября 2025 года. Уровень патча безопасности датирован 5 сентября 2025 года. Это последняя тестовая версия перед финальным релизом, который запланирован на начало декабря.

Обновление поддерживается всеми устройствами начиная с Pixel 6. В список совместимых моделей входят Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, вся линейка Pixel 7 и Pixel 8, а также новейшие Pixel 9 и Pixel 10. Владельцы более старых моделей, к сожалению, не смогут протестировать эту версию.

Как установить бета-версию на свой Pixel

Процесс установки Android 16 QPR2 Beta 3 достаточно прост. Если на устройстве установлено стабильное обновление от октября 2025 года, лучший способ перейти на бета-версию — зарегистрироваться в программе Android Beta. После регистрации смартфон автоматически получит обновление по воздуху (OTA).

Важно учитывать один существенный нюанс. После установки бета-версии QPR2 вернуться назад без полной очистки данных не получится. Придется ждать выхода стабильной версии Android 16 QPR2, который запланирован на 2 декабря 2025 года. Это означает, что пользователям предстоит провести на бета-версии примерно полтора месяца.

Такое ограничение связано с архитектурой обновлений Android. Бета-версии используют более новые компоненты системы, и откат на предыдущую версию требует полной переустановки операционной системы. Поэтому стоит взвесить все за и против перед установкой тестовой версии.

Стоит ли устанавливать бета-версию обычным пользователям

Бета-тестирование подходит не всем. Тестовые версии могут содержать ошибки, которые влияют на стабильность работы смартфона. Если телефон используется как основное устройство для работы или важных задач, лучше дождаться стабильного релиза в декабре.

С другой стороны, участие в бета-программе дает возможность первыми познакомиться с новыми функциями и помочь Google улучшить финальную версию. Энтузиасты и те, кто готов мириться с возможными неполадками ради раннего доступа к обновлениям, найдут бета-тестирование интересным опытом.

Финальная бета-версия обычно наиболее стабильна из всех тестовых релизов. Google уже исправила большинство критичных ошибок, обнаруженных в первых двух бета-версиях. Поэтому QPR2 Beta 3 должна работать достаточно надежно для повседневного использования.