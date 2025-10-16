Вышла глобальная версия OriginOS 6. Какие смартфоны iQOO и vivo получат обновление в России

Герман Вологжанин

Через несколько дней после презентации китайской версии состоялся анонс глобальной версии OriginOS 6. Она впервые выходит за пределы Поднебесной, а из-за специфики внутреннего рынка список функций и поддерживаемых устройств глобалки сильно отличается. Главное, что все совместимые смартфоны ожидает переход с Funtouch OS 15, а мы уже сейчас рассказываем о нововведениях OriginOS 6, которые смогут оценить владельцы iQOO и vivo в России.

Вышла глобальная версия OriginOS 6. Какие смартфоны iQOO и vivo получат обновление в России. Обновление OriginOS 6 официально вышло для глобального рынка. Изображение: vivo. Фото.

Обновление OriginOS 6 официально вышло для глобального рынка. Изображение: vivo

Что нового в OriginOS 6

Прежде всего с выходом OriginOS 6 всех пользователей ждет совершенно новое оформление системы. Особенно заметны изменения будут в центре управления и на экране блокировки.

Что нового в OriginOS 6. Новая система выглядит совершенно иначе. Изображение: vivo. Фото.

Новая система выглядит совершенно иначе. Изображение: vivo

К слову, экран блокировки теперь представляет собой живое полотно, меняющее отображение фона в зависимости от положения смартфона в пространстве. Поворачиваешь его в сторону — картинка меняется.

После обновления OriginOS 6 владельцы iQOO и vivo смогут оценить фирменный шрифт vivo Sans. Он поддерживает 378 языков, включая русский, и готов похвастать престижной наградой Silver Award 2024.

Что нового в OriginOS 6. Готовьтесь привыкать к новому шрифту. Изображение: vivo. Фото.

Готовьтесь привыкать к новому шрифту. Изображение: vivo

Помимо шрифта в OriginOS 6 появятся совершенно новые предустановленные приложения от Заметок до Погоды, а еще появится аналог Dynamic Island — Origin Island. Это универсальные виджеты, обыгрывающие вырез под фронтальную камеру, которые так полюбились владельцам смартфонов Apple.

Что нового в OriginOS 6. У vivo теперь есть свой Dynamic Island. Изображение: vivo. Фото.

У vivo теперь есть свой Dynamic Island. Изображение: vivo

Также vivo обещает масштабную оптимизацию OriginOS 6, благодаря которой:

  • скорость запуска приложений увеличена на 18.5%;
  • стабильность отрисовки кадров увеличена на 10.5%;
  • скорость загрузки фотографий в Галерее увеличена на 106%;
  • эффективность рендеринга анимаций повышена на 35%;
  • частота кадров под нагрузками стала на 11% стабильнее;
  • энергопотребление уменьшено на 18%.

vivo обещает, что с выходом OriginOS 6 смартфоны смогут обеспечивать 5 лет бесперебойной работы с момента релиза, а еще у них появится полная совместимость с устройствами Apple от iPhone до MacBook.

Список смартфонов с OriginOS 6

Выход OriginOS 6 запланирован в ноябре 2025 года. Распространение апдейта пройдет в несколько этапов, и последние смартфоны получат обновление ближе к следующему лету.

Начало ноября 2025 года:

  • vivo X Fold5;
  • vivo X200 Pro;
  • vivo X200;
  • vivo X200 FE;
  • vivo V60;
  • iQOO 13.

Середина ноября 2025 года:

  • vivo X Fold5 Pro;
  • vivo X100 Pro;
  • vivo X100;
  • iQOO 12.

Середина декабря 2025 года:

  • vivo V60e;
  • vivo V50;
  • vivo V50e;
  • vivo T4 Ultra;
  • vivo T4;
  • iQOO Neo10;
  • iQOO Neo10R;
  • iQOO Neo9 Pro.

Первая половина 2026 года:

  • vivo X90 Pro;
  • vivo X90;
  • vivo V60 Lite;
  • vivo V50 Lite;
  • vivo V40;
  • vivo V40e;
  • vivo V40 Lite;
  • vivo V40 SE;
  • vivo V30 Pro;
  • vivo V30;
  • vivo V30e;
  • vivo V30 Lite;
  • vivo V30 SE;
  • vivo T4;
  • vivo T4R;
  • vivo T4x;
  • vivo T3 Ultra;
  • vivo T3 Pro;
  • vivo T3;
  • vivo Y400 Pro;
  • vivo Y400;
  • vivo Y300 Plus;
  • vivo Y300;
  • vivo Y200 Pro;
  • vivo Y200;
  • vivo Y200e;
  • vivo Y100;
  • vivo Y58;
  • vivo Y39;
  • vivo Y38;
  • vivo Y31 Pro;
  • iQOO 11;
  • iQOO Z10;
  • iQOO Z10R;
  • iQOO Z10x;
  • iQOO Z10 Lite;
  • iQOO Z9;
  • iQOO Z9s Pro;
  • iQOO Z9s.

Пишите в телеграм-чате AndroidInsider.ru, вошел ли ваш iQOO или vivo в список поддерживаемых устройств, и ждете ли вы обновление OriginOS 6 на свой смартфон.

