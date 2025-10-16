Вышла глобальная версия OriginOS 6. Какие смартфоны iQOO и vivo получат обновление в России

Через несколько дней после презентации китайской версии состоялся анонс глобальной версии OriginOS 6. Она впервые выходит за пределы Поднебесной, а из-за специфики внутреннего рынка список функций и поддерживаемых устройств глобалки сильно отличается. Главное, что все совместимые смартфоны ожидает переход с Funtouch OS 15, а мы уже сейчас рассказываем о нововведениях OriginOS 6, которые смогут оценить владельцы iQOO и vivo в России.
Что нового в OriginOS 6
Прежде всего с выходом OriginOS 6 всех пользователей ждет совершенно новое оформление системы. Особенно заметны изменения будут в центре управления и на экране блокировки.
К слову, экран блокировки теперь представляет собой живое полотно, меняющее отображение фона в зависимости от положения смартфона в пространстве. Поворачиваешь его в сторону — картинка меняется.
После обновления OriginOS 6 владельцы iQOO и vivo смогут оценить фирменный шрифт vivo Sans. Он поддерживает 378 языков, включая русский, и готов похвастать престижной наградой Silver Award 2024.
Помимо шрифта в OriginOS 6 появятся совершенно новые предустановленные приложения от Заметок до Погоды, а еще появится аналог Dynamic Island — Origin Island. Это универсальные виджеты, обыгрывающие вырез под фронтальную камеру, которые так полюбились владельцам смартфонов Apple.
Также vivo обещает масштабную оптимизацию OriginOS 6, благодаря которой:
- скорость запуска приложений увеличена на 18.5%;
- стабильность отрисовки кадров увеличена на 10.5%;
- скорость загрузки фотографий в Галерее увеличена на 106%;
- эффективность рендеринга анимаций повышена на 35%;
- частота кадров под нагрузками стала на 11% стабильнее;
- энергопотребление уменьшено на 18%.
vivo обещает, что с выходом OriginOS 6 смартфоны смогут обеспечивать 5 лет бесперебойной работы с момента релиза, а еще у них появится полная совместимость с устройствами Apple от iPhone до MacBook.
Список смартфонов с OriginOS 6
Выход OriginOS 6 запланирован в ноябре 2025 года. Распространение апдейта пройдет в несколько этапов, и последние смартфоны получат обновление ближе к следующему лету.
Начало ноября 2025 года:
- vivo X Fold5;
- vivo X200 Pro;
- vivo X200;
- vivo X200 FE;
- vivo V60;
- iQOO 13.
Середина ноября 2025 года:
- vivo X Fold5 Pro;
- vivo X100 Pro;
- vivo X100;
- iQOO 12.
Середина декабря 2025 года:
- vivo V60e;
- vivo V50;
- vivo V50e;
- vivo T4 Ultra;
- vivo T4;
- iQOO Neo10;
- iQOO Neo10R;
- iQOO Neo9 Pro.
Первая половина 2026 года:
- vivo X90 Pro;
- vivo X90;
- vivo V60 Lite;
- vivo V50 Lite;
- vivo V40;
- vivo V40e;
- vivo V40 Lite;
- vivo V40 SE;
- vivo V30 Pro;
- vivo V30;
- vivo V30e;
- vivo V30 Lite;
- vivo V30 SE;
- vivo T4;
- vivo T4R;
- vivo T4x;
- vivo T3 Ultra;
- vivo T3 Pro;
- vivo T3;
- vivo Y400 Pro;
- vivo Y400;
- vivo Y300 Plus;
- vivo Y300;
- vivo Y200 Pro;
- vivo Y200;
- vivo Y200e;
- vivo Y100;
- vivo Y58;
- vivo Y39;
- vivo Y38;
- vivo Y31 Pro;
- iQOO 11;
- iQOO Z10;
- iQOO Z10R;
- iQOO Z10x;
- iQOO Z10 Lite;
- iQOO Z9;
- iQOO Z9s Pro;
- iQOO Z9s.
