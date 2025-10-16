Вышла глобальная версия OriginOS 6. Какие смартфоны iQOO и vivo получат обновление в России

Через несколько дней после презентации китайской версии состоялся анонс глобальной версии OriginOS 6. Она впервые выходит за пределы Поднебесной, а из-за специфики внутреннего рынка список функций и поддерживаемых устройств глобалки сильно отличается. Главное, что все совместимые смартфоны ожидает переход с Funtouch OS 15, а мы уже сейчас рассказываем о нововведениях OriginOS 6, которые смогут оценить владельцы iQOO и vivo в России.

Что нового в OriginOS 6

Прежде всего с выходом OriginOS 6 всех пользователей ждет совершенно новое оформление системы. Особенно заметны изменения будут в центре управления и на экране блокировки.

К слову, экран блокировки теперь представляет собой живое полотно, меняющее отображение фона в зависимости от положения смартфона в пространстве. Поворачиваешь его в сторону — картинка меняется.

После обновления OriginOS 6 владельцы iQOO и vivo смогут оценить фирменный шрифт vivo Sans. Он поддерживает 378 языков, включая русский, и готов похвастать престижной наградой Silver Award 2024.

Помимо шрифта в OriginOS 6 появятся совершенно новые предустановленные приложения от Заметок до Погоды, а еще появится аналог Dynamic Island — Origin Island. Это универсальные виджеты, обыгрывающие вырез под фронтальную камеру, которые так полюбились владельцам смартфонов Apple.

Также vivo обещает масштабную оптимизацию OriginOS 6, благодаря которой:

скорость запуска приложений увеличена на 18.5%;

стабильность отрисовки кадров увеличена на 10.5%;

скорость загрузки фотографий в Галерее увеличена на 106%;

эффективность рендеринга анимаций повышена на 35%;

частота кадров под нагрузками стала на 11% стабильнее;

энергопотребление уменьшено на 18%.

vivo обещает, что с выходом OriginOS 6 смартфоны смогут обеспечивать 5 лет бесперебойной работы с момента релиза, а еще у них появится полная совместимость с устройствами Apple от iPhone до MacBook.

Список смартфонов с OriginOS 6

Выход OriginOS 6 запланирован в ноябре 2025 года. Распространение апдейта пройдет в несколько этапов, и последние смартфоны получат обновление ближе к следующему лету.

Начало ноября 2025 года:

vivo X Fold5;

vivo X200 Pro;

vivo X200;

vivo X200 FE;

vivo V60;

iQOO 13.

Середина ноября 2025 года:

vivo X Fold5 Pro;

vivo X100 Pro;

vivo X100;

iQOO 12.

Середина декабря 2025 года:

vivo V60e;

vivo V50;

vivo V50e;

vivo T4 Ultra;

vivo T4;

iQOO Neo10;

iQOO Neo10R;

iQOO Neo9 Pro.

Первая половина 2026 года:

vivo X90 Pro;

vivo X90;

vivo V60 Lite;

vivo V50 Lite;

vivo V40;

vivo V40e;

vivo V40 Lite;

vivo V40 SE;

vivo V30 Pro;

vivo V30;

vivo V30e;

vivo V30 Lite;

vivo V30 SE;

vivo T4;

vivo T4R;

vivo T4x;

vivo T3 Ultra;

vivo T3 Pro;

vivo T3;

vivo Y400 Pro;

vivo Y400;

vivo Y300 Plus;

vivo Y300;

vivo Y200 Pro;

vivo Y200;

vivo Y200e;

vivo Y100;

vivo Y58;

vivo Y39;

vivo Y38;

vivo Y31 Pro;

iQOO 11;

iQOO Z10;

iQOO Z10R;

iQOO Z10x;

iQOO Z10 Lite;

iQOO Z9;

iQOO Z9s Pro;

iQOO Z9s.

Пишите в телеграм-чате AndroidInsider.ru, вошел ли ваш iQOO или vivo в список поддерживаемых устройств, и ждете ли вы обновление OriginOS 6 на свой смартфон.