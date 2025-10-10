Вышла оболочка OriginOS 6 для смартфонов iQOO и vivo. Обзор новых функций и полный список устройств

Некоторое время назад было официально объявлено, что смартфоны iQOO и vivo, доступные в России, больше не будут использовать оболочку Funtouch OS. Все совместимые глобалки получат прошивку OriginOS, на которой уже давно работают китайские версии устройств обоих брендов. Сегодня же состоялась презентация OriginOS 6 — новой версии оболочки, ожидающей большинство владельцев iQOO и vivo, в том числе пользователей из России. Что появилось в прошивке — рассказываем далее.
Новые функции OriginOS 6
Обновление OriginOS 6 включает в себя множество изменений, среди которых отдельное место занимает оптимизация. Разработчики анонсировали:
- улучшение стабильности частоты кадров на 11%;
- повышение эффективности рендеринга на 35%;
- увеличение скорости запуска приложений на 11%;
- увеличение скорости восстановления памяти на 15%;
- увеличение скорости загрузки данных сцен в тяжелых условиях эксплуатации на 230%;
- улучшение автономности при видеозвонках на 7%;
- улучшение автономности просмотра коротких видео на 18%;
- улучшение автономности в играх на 14%;
- улучшение автономности в режиме ожидания на 7%.
Все это — красивые цифры, чье воздействие вряд ли удастся ощутить на практике. То ли дело новый дизайн OriginOS 6, заметный каждому.
Интерфейс OriginOS 6 визуально стал ближе к iOS 26, и даже некое подобие эффекта Liquid Glass было добавлено в оболочку. Однако здесь он не такой вычурный и заметный.
Уведомления в OriginOS 6 теперь сортируются по стопкам, при опускании шторки используется эффект прогрессивного размытия, а при запуске функций ИИ появляется сияющая анимация.
Серьезные изменения претерпел экран блокировки. На нем можно гибко настраивать отображение часов, в том числе делая их объемными, а при повороте смартфона в разные стороны стиль заставки будет меняться.
В саму систему добавлено много новых эффектов вибрации. Например, во время пролистывания плиток приложений в «Недавних» или при переносе значков на рабочем столе. Также для Китая анонсировали несколько функции ИИ, которые не будут работать в глобальной версии OriginOS 6, а также — тесную интеграцию с продуктами Apple. В частности, можно управлять смартфоном iQOO или vivo через iPad или MacBook.
Кто получит OriginOS 6
Представив новую оболочку, vivo подробно объяснила, когда выйдет OriginOS 6. Прошивка будет распространяться в несколько этапов.
Ноябрь 2025 года:
- vivo X Fold5;
- vivo X200 Ultra;
- vivo X200 Pro;
- vivo X200 Pro mini;
- vivo X200s;
- vivo X200;
- iQOO 13;
- iQOO Neo10 Pro+;
- iQOO Neo10 Pro;
- iQOO Neo10.
Декабрь 2025 года:
- vivo X Fold3 Pro;
- vivo X Fold3;
- vivo X100 Ultra;
- vivo X100s Pro;
- vivo X100s;
- vivo X100 Pro;
- vivo X100;
- iQOO 12 Pro;
- iQOO 12;
- iQOO Neo9s Pro+;
- iQOO Neo9s Pro;
- iQOO Neo9 Pro;
- iQOO Neo9;
- iQOO Z10 Turbo+.
Январь 2026 года:
- vivo X Fold2;
- vivo X90 Pro+;
- vivo X90 Pro;
- vivo X90s;
- vivo X90;
- vivo S30 Pro mini;
- vivo S30;
- iQOO 11 Pro;
- iQOO 11s;
- iQOO 11;
- iQOO Z10 Turbo Pro;
- iQOO Z10 Turbo.
Февраль 2026 года:
- vivo X Flip;
- vivo S20 Pro;
- vivo S20;
- iQOO Neo8 Pro;
- iQOO Neo8;
- iQOO Z9 Turbo+;
- iQOO Z9 Turbo;
- iQOO Z9.
Март 2026 года:
- vivo X Fold+;
- vivo S19 Pro;
- vivo S19;
- vivo Pad 5 Pro;
- vivo Pad 5;
- vivo Pad 5e;
- vivo Pad 3 Pro;
- vivo Pad 3;
- iQOO 10 Pro;
- iQOO 10;
- iQOO Pad 5 Pro;
- iQOO Pad 5;
- iQOO Pad 5e;
- iQOO Pad 2 Pro;
- iQOO Pad 2.
Апрель 2026 года:
- vivo S18 Pro;
- vivo S18;
- vivo S18e;
- vivo Y500;
- iQOO Neo7 Racing Edition;
- iQOO Neo7;
- iQOO Neo7 SE.
Май 2026 года:
- vivo Y300 GT;
- vivo Y300 Pro+;
- vivo Y300;
- vivo Y300c;
- vivo Y300t;
- vivo Y300+.
Напомним, что это — список смартфонов с OriginOS 6 для китайского рынка. Глобальная версия оболочки iQOO и vivo будет представлена 15 октября с другим перечнем моделей и графиком выхода.