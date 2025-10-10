Вышла оболочка OriginOS 6 для смартфонов iQOO и vivo. Обзор новых функций и полный список устройств

Герман Вологжанин

Некоторое время назад было официально объявлено, что смартфоны iQOO и vivo, доступные в России, больше не будут использовать оболочку Funtouch OS. Все совместимые глобалки получат прошивку OriginOS, на которой уже давно работают китайские версии устройств обоих брендов. Сегодня же состоялась презентация OriginOS 6 — новой версии оболочки, ожидающей большинство владельцев iQOO и vivo, в том числе пользователей из России. Что появилось в прошивке — рассказываем далее.

Вышла оболочка OriginOS 6 для смартфонов iQOO и vivo. Обзор новых функций и полный список устройств. Новая оболочка iQOO и vivo вышла официально. Фото.

Новая оболочка iQOO и vivo вышла официально

Новые функции OriginOS 6

Обновление OriginOS 6 включает в себя множество изменений, среди которых отдельное место занимает оптимизация. Разработчики анонсировали:

  • улучшение стабильности частоты кадров на 11%;
  • повышение эффективности рендеринга на 35%;
  • увеличение скорости запуска приложений на 11%;
  • увеличение скорости восстановления памяти на 15%;
  • увеличение скорости загрузки данных сцен в тяжелых условиях эксплуатации на 230%;
  • улучшение автономности при видеозвонках на 7%;
  • улучшение автономности просмотра коротких видео на 18%;
  • улучшение автономности в играх на 14%;
  • улучшение автономности в режиме ожидания на 7%.

Все это — красивые цифры, чье воздействие вряд ли удастся ощутить на практике. То ли дело новый дизайн OriginOS 6, заметный каждому.

Интерфейс OriginOS 6 визуально стал ближе к iOS 26, и даже некое подобие эффекта Liquid Glass было добавлено в оболочку. Однако здесь он не такой вычурный и заметный.

Новые функции OriginOS 6. Новый дизайн оболочки. Фото.

Новый дизайн оболочки

Уведомления в OriginOS 6 теперь сортируются по стопкам, при опускании шторки используется эффект прогрессивного размытия, а при запуске функций ИИ появляется сияющая анимация.

Серьезные изменения претерпел экран блокировки. На нем можно гибко настраивать отображение часов, в том числе делая их объемными, а при повороте смартфона в разные стороны стиль заставки будет меняться.

Новые функции OriginOS 6. Новые эффекты часов на экране блокировки. Фото.

Новые эффекты часов на экране блокировки

В саму систему добавлено много новых эффектов вибрации. Например, во время пролистывания плиток приложений в «Недавних» или при переносе значков на рабочем столе. Также для Китая анонсировали несколько функции ИИ, которые не будут работать в глобальной версии OriginOS 6, а также — тесную интеграцию с продуктами Apple. В частности, можно управлять смартфоном iQOO или vivo через iPad или MacBook.

Кто получит OriginOS 6

Представив новую оболочку, vivo подробно объяснила, когда выйдет OriginOS 6. Прошивка будет распространяться в несколько этапов.

Ноябрь 2025 года:

  • vivo X Fold5;
  • vivo X200 Ultra;
  • vivo X200 Pro;
  • vivo X200 Pro mini;
  • vivo X200s;
  • vivo X200;
  • iQOO 13;
  • iQOO Neo10 Pro+;
  • iQOO Neo10 Pro;
  • iQOO Neo10.

Декабрь 2025 года:

  • vivo X Fold3 Pro;
  • vivo X Fold3;
  • vivo X100 Ultra;
  • vivo X100s Pro;
  • vivo X100s;
  • vivo X100 Pro;
  • vivo X100;
  • iQOO 12 Pro;
  • iQOO 12;
  • iQOO Neo9s Pro+;
  • iQOO Neo9s Pro;
  • iQOO Neo9 Pro;
  • iQOO Neo9;
  • iQOO Z10 Turbo+.

Январь 2026 года:

  • vivo X Fold2;
  • vivo X90 Pro+;
  • vivo X90 Pro;
  • vivo X90s;
  • vivo X90;
  • vivo S30 Pro mini;
  • vivo S30;
  • iQOO 11 Pro;
  • iQOO 11s;
  • iQOO 11;
  • iQOO Z10 Turbo Pro;
  • iQOO Z10 Turbo.

Февраль 2026 года:

  • vivo X Flip;
  • vivo S20 Pro;
  • vivo S20;
  • iQOO Neo8 Pro;
  • iQOO Neo8;
  • iQOO Z9 Turbo+;
  • iQOO Z9 Turbo;
  • iQOO Z9.

Март 2026 года:

  • vivo X Fold+;
  • vivo S19 Pro;
  • vivo S19;
  • vivo Pad 5 Pro;
  • vivo Pad 5;
  • vivo Pad 5e;
  • vivo Pad 3 Pro;
  • vivo Pad 3;
  • iQOO 10 Pro;
  • iQOO 10;
  • iQOO Pad 5 Pro;
  • iQOO Pad 5;
  • iQOO Pad 5e;
  • iQOO Pad 2 Pro;
  • iQOO Pad 2.

Апрель 2026 года:

  • vivo S18 Pro;
  • vivo S18;
  • vivo S18e;
  • vivo Y500;
  • iQOO Neo7 Racing Edition;
  • iQOO Neo7;
  • iQOO Neo7 SE.

Май 2026 года:

  • vivo Y300 GT;
  • vivo Y300 Pro+;
  • vivo Y300;
  • vivo Y300c;
  • vivo Y300t;
  • vivo Y300+.

Напомним, что это — список смартфонов с OriginOS 6 для китайского рынка. Глобальная версия оболочки iQOO и vivo будет представлена 15 октября с другим перечнем моделей и графиком выхода.

