Вышла оболочка OriginOS 6 для смартфонов iQOO и vivo. Обзор новых функций и полный список устройств

Некоторое время назад было официально объявлено, что смартфоны iQOO и vivo, доступные в России, больше не будут использовать оболочку Funtouch OS. Все совместимые глобалки получат прошивку OriginOS, на которой уже давно работают китайские версии устройств обоих брендов. Сегодня же состоялась презентация OriginOS 6 — новой версии оболочки, ожидающей большинство владельцев iQOO и vivo, в том числе пользователей из России. Что появилось в прошивке — рассказываем далее.

Новые функции OriginOS 6

Обновление OriginOS 6 включает в себя множество изменений, среди которых отдельное место занимает оптимизация. Разработчики анонсировали:

улучшение стабильности частоты кадров на 11%;

повышение эффективности рендеринга на 35%;

увеличение скорости запуска приложений на 11%;

увеличение скорости восстановления памяти на 15%;

увеличение скорости загрузки данных сцен в тяжелых условиях эксплуатации на 230%;

улучшение автономности при видеозвонках на 7%;

улучшение автономности просмотра коротких видео на 18%;

улучшение автономности в играх на 14%;

улучшение автономности в режиме ожидания на 7%.

Все это — красивые цифры, чье воздействие вряд ли удастся ощутить на практике. То ли дело новый дизайн OriginOS 6, заметный каждому.

Интерфейс OriginOS 6 визуально стал ближе к iOS 26, и даже некое подобие эффекта Liquid Glass было добавлено в оболочку. Однако здесь он не такой вычурный и заметный.

Уведомления в OriginOS 6 теперь сортируются по стопкам, при опускании шторки используется эффект прогрессивного размытия, а при запуске функций ИИ появляется сияющая анимация.

Серьезные изменения претерпел экран блокировки. На нем можно гибко настраивать отображение часов, в том числе делая их объемными, а при повороте смартфона в разные стороны стиль заставки будет меняться.

В саму систему добавлено много новых эффектов вибрации. Например, во время пролистывания плиток приложений в «Недавних» или при переносе значков на рабочем столе. Также для Китая анонсировали несколько функции ИИ, которые не будут работать в глобальной версии OriginOS 6, а также — тесную интеграцию с продуктами Apple. В частности, можно управлять смартфоном iQOO или vivo через iPad или MacBook.

Кто получит OriginOS 6

Представив новую оболочку, vivo подробно объяснила, когда выйдет OriginOS 6. Прошивка будет распространяться в несколько этапов.

Ноябрь 2025 года:

vivo X Fold5;

vivo X200 Ultra;

vivo X200 Pro;

vivo X200 Pro mini;

vivo X200s;

vivo X200;

iQOO 13;

iQOO Neo10 Pro+;

iQOO Neo10 Pro;

iQOO Neo10.

Декабрь 2025 года:

vivo X Fold3 Pro;

vivo X Fold3;

vivo X100 Ultra;

vivo X100s Pro;

vivo X100s;

vivo X100 Pro;

vivo X100;

iQOO 12 Pro;

iQOO 12;

iQOO Neo9s Pro+;

iQOO Neo9s Pro;

iQOO Neo9 Pro;

iQOO Neo9;

iQOO Z10 Turbo+.

Январь 2026 года:

vivo X Fold2;

vivo X90 Pro+;

vivo X90 Pro;

vivo X90s;

vivo X90;

vivo S30 Pro mini;

vivo S30;

iQOO 11 Pro;

iQOO 11s;

iQOO 11;

iQOO Z10 Turbo Pro;

iQOO Z10 Turbo.

Февраль 2026 года:

vivo X Flip;

vivo S20 Pro;

vivo S20;

iQOO Neo8 Pro;

iQOO Neo8;

iQOO Z9 Turbo+;

iQOO Z9 Turbo;

iQOO Z9.

Март 2026 года:

vivo X Fold+;

vivo S19 Pro;

vivo S19;

vivo Pad 5 Pro;

vivo Pad 5;

vivo Pad 5e;

vivo Pad 3 Pro;

vivo Pad 3;

iQOO 10 Pro;

iQOO 10;

iQOO Pad 5 Pro;

iQOO Pad 5;

iQOO Pad 5e;

iQOO Pad 2 Pro;

iQOO Pad 2.

Апрель 2026 года:

vivo S18 Pro;

vivo S18;

vivo S18e;

vivo Y500;

iQOO Neo7 Racing Edition;

iQOO Neo7;

iQOO Neo7 SE.

Май 2026 года:

vivo Y300 GT;

vivo Y300 Pro+;

vivo Y300;

vivo Y300c;

vivo Y300t;

vivo Y300+.

Напомним, что это — список смартфонов с OriginOS 6 для китайского рынка. Глобальная версия оболочки iQOO и vivo будет представлена 15 октября с другим перечнем моделей и графиком выхода.