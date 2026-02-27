Вышло обновление Android 17 Beta 2. Что нового и как установить

Герман Вологжанин

После презентации Galaxy Unpacked 2026, на которой в том числе рассказывалось о главных изменениях в Android 17, компания Google ускорила подготовку к выпуску стабильной версии очередной ОС. Так, сегодня состоялся выход Android 17 Beta 2 — уже второй по счету беты операционной системы, чьи фишки может оценить любой обладатель совместимого устройства. Рассказываем, что появилось в обновлении, и как его установить.

Вышло обновление Android 17 Beta 2. Что нового и как установить. Вторая бета-версия уже вышла. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Вторая бета-версия уже вышла. Изображение: 9to5google.com

Что нового в Android 17 Beta 2

Обновление Android 17 Beta 2 во многом посвящено исправлению ошибок первой бета-версии. В частности, Google заявляет, что ей удалось:

  • устранить случайный перезапуск приложений;
  • исправить отображение списка запущенных приложений;
  • повысить надежность потоковой передачи видео;
  • исправить ошибку часов;
  • убрать случайные зависания интерфейса;
  • наладить работу функции «Живой перевод»;
  • оптимизировать запуск настроек главного экрана;
  • исправить ошибки QR-сканера и настройки мелодии звонка;
  • убрать лишние уведомления.

Помимо устранения ошибок в Android 17 Beta 2 появились новые возможности:

  • пузырьковая панель для сворачивания приложений в мини-окно;
  • оптимизация переноса данных через новый Handoff API;
  • новое разрешение для доступа к локальной сети;
  • трансляция часового пояса;
  • разрешение на доступ к NPU процессора;
  • продвинутая защита SMS-паролей и многое другое.

Визуальные изменения Android 17 Beta 2 тоже заметны. Так, авторы 9to5google.com отмечают меню «Учетные записи и резервное копирование», которое заменяет пункты «Резервное копирование или копирование данных» и «Пароли, ключи доступа и учетные записи» в настройках.

Что нового в Android 17 Beta 2. Настройки Android 17 Beta 1 — слева, Beta 2 — справа. Фото.

Настройки Android 17 Beta 1 — слева, Beta 2 — справа

Также стали заметны изменения в панели управления. Но по большей части Android 17 Beta 2 выглядит аналогично первой бета-версии. Визуальные изменения минимальны.

Как установить вторую бету Android 17

Скачать Android 17 Beta 2 могут обладатели смартфонов Google Pixel. Для этого нужно:

  1. Открыть сайт программы бета-тестирования.
  2. Войти в аккаунт Google.
  3. Указать свой смартфон, нажав кнопку «Включить».

После регистрации в программе бета-тестирования смартфон сам предложит установить Android 17 Beta 2 через настройки в разделе, расположенном по пути «Система» => «Обновление ПО».

Контекст:

  • Google традиционно выпускает несколько бета-версий Android перед финальным релизом, постепенно доводя систему до стабильного состояния;
  • программа тестирования доступна в первую очередь владельцам Google Pixel, которые первыми получают новые сборки;
  • бета-версии предназначены для проверки стабильности и совместимости, поэтому могут содержать ошибки и нестабильные функции;
  • финальный релиз Android обычно выходит спустя несколько месяцев после начала публичного тестирования.
