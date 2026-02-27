Вышло обновление Android 17 Beta 2. Что нового и как установить

После презентации Galaxy Unpacked 2026, на которой в том числе рассказывалось о главных изменениях в Android 17, компания Google ускорила подготовку к выпуску стабильной версии очередной ОС. Так, сегодня состоялся выход Android 17 Beta 2 — уже второй по счету беты операционной системы, чьи фишки может оценить любой обладатель совместимого устройства. Рассказываем, что появилось в обновлении, и как его установить.
Что нового в Android 17 Beta 2
Обновление Android 17 Beta 2 во многом посвящено исправлению ошибок первой бета-версии. В частности, Google заявляет, что ей удалось:
- устранить случайный перезапуск приложений;
- исправить отображение списка запущенных приложений;
- повысить надежность потоковой передачи видео;
- исправить ошибку часов;
- убрать случайные зависания интерфейса;
- наладить работу функции «Живой перевод»;
- оптимизировать запуск настроек главного экрана;
- исправить ошибки QR-сканера и настройки мелодии звонка;
- убрать лишние уведомления.
Помимо устранения ошибок в Android 17 Beta 2 появились новые возможности:
- пузырьковая панель для сворачивания приложений в мини-окно;
- оптимизация переноса данных через новый Handoff API;
- новое разрешение для доступа к локальной сети;
- трансляция часового пояса;
- разрешение на доступ к NPU процессора;
- продвинутая защита SMS-паролей и многое другое.
Визуальные изменения Android 17 Beta 2 тоже заметны. Так, авторы 9to5google.com отмечают меню «Учетные записи и резервное копирование», которое заменяет пункты «Резервное копирование или копирование данных» и «Пароли, ключи доступа и учетные записи» в настройках.
Также стали заметны изменения в панели управления. Но по большей части Android 17 Beta 2 выглядит аналогично первой бета-версии. Визуальные изменения минимальны.
Как установить вторую бету Android 17
Скачать Android 17 Beta 2 могут обладатели смартфонов Google Pixel. Для этого нужно:
- Открыть сайт программы бета-тестирования.
- Войти в аккаунт Google.
- Указать свой смартфон, нажав кнопку «Включить».
После регистрации в программе бета-тестирования смартфон сам предложит установить Android 17 Beta 2 через настройки в разделе, расположенном по пути «Система» => «Обновление ПО».
Контекст:
- Google традиционно выпускает несколько бета-версий Android перед финальным релизом, постепенно доводя систему до стабильного состояния;
- программа тестирования доступна в первую очередь владельцам Google Pixel, которые первыми получают новые сборки;
- бета-версии предназначены для проверки стабильности и совместимости, поэтому могут содержать ошибки и нестабильные функции;
- финальный релиз Android обычно выходит спустя несколько месяцев после начала публичного тестирования.