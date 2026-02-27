Вышло обновление Android 17 Beta 2. Что нового и как установить

После презентации Galaxy Unpacked 2026, на которой в том числе рассказывалось о главных изменениях в Android 17, компания Google ускорила подготовку к выпуску стабильной версии очередной ОС. Так, сегодня состоялся выход Android 17 Beta 2 — уже второй по счету беты операционной системы, чьи фишки может оценить любой обладатель совместимого устройства. Рассказываем, что появилось в обновлении, и как его установить.

Что нового в Android 17 Beta 2

Обновление Android 17 Beta 2 во многом посвящено исправлению ошибок первой бета-версии. В частности, Google заявляет, что ей удалось:

устранить случайный перезапуск приложений;

исправить отображение списка запущенных приложений;

повысить надежность потоковой передачи видео;

исправить ошибку часов;

убрать случайные зависания интерфейса;

наладить работу функции «Живой перевод»;

оптимизировать запуск настроек главного экрана;

исправить ошибки QR-сканера и настройки мелодии звонка;

убрать лишние уведомления.

Помимо устранения ошибок в Android 17 Beta 2 появились новые возможности:

пузырьковая панель для сворачивания приложений в мини-окно;

оптимизация переноса данных через новый Handoff API;

новое разрешение для доступа к локальной сети;

трансляция часового пояса;

разрешение на доступ к NPU процессора;

продвинутая защита SMS-паролей и многое другое.

Визуальные изменения Android 17 Beta 2 тоже заметны. Так, авторы 9to5google.com отмечают меню «Учетные записи и резервное копирование», которое заменяет пункты «Резервное копирование или копирование данных» и «Пароли, ключи доступа и учетные записи» в настройках.

Также стали заметны изменения в панели управления. Но по большей части Android 17 Beta 2 выглядит аналогично первой бета-версии. Визуальные изменения минимальны.

Как установить вторую бету Android 17

Скачать Android 17 Beta 2 могут обладатели смартфонов Google Pixel. Для этого нужно:

Открыть сайт программы бета-тестирования. Войти в аккаунт Google. Указать свой смартфон, нажав кнопку «Включить».

После регистрации в программе бета-тестирования смартфон сам предложит установить Android 17 Beta 2 через настройки в разделе, расположенном по пути «Система» => «Обновление ПО».

