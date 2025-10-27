Xiaomi делает обновление HyperOS 3.1. Что там появится, и кто получит апдейт

На днях Xiaomi начала рассылку глобальной версии HyperOS 3.0. Свежая оболочка уже поступает на совместимые устройства, и производитель начал активную подготовку к релизу следующего апдейта. Китайская компания готовит оболочку HyperOS 3.1: с одной стороны, минорного обновления, но с другой — апдейта, предлагающего фишки, которые выходят далеко за рамки обычной оптимизации работы прошивки.

Что нового в HyperOS 3.1

В конце прошлой недели китайское издание IT Home сообщило о подготовке Xiaomi к выпуску HyperOS 3.1. По их данных, главным нововведением апдейта станет появление третьего варианта меню недавних приложений.

Помимо вертикального и горизонтального расположения плиток в HyperOS 3.1 будет доступен вариант, скопированный у iOS, когда приложения как бы складываются в общую стопку. Скриншотами HyperOS 3.1 поделилось издание XiaomiTime.

Помимо нового оформления плиток приложений в HyperOS 3.1 ожидается появление некоторых функций искусственного интеллекта, а также общая оптимизация системы. Подробности пока держатся в секрете.

Когда выйдет HyperOS 3.1

В настоящий момент обновление HyperOS 3.1 находится на стадии разработки. Ожидается, что его внутреннее тестирование начнется в декабре 2025 года.

Учитывая текущий темп разработки, HyperOS 3.1 выйдет в начале 2026 года. Однако точная дата релиза будет отличаться в зависимости от модели. Первыми апдейт получат флагманы Xiaomi, в то время как бюджетные модели обновятся ближе к лету.

Кто получит HyperOS 3.1

Среди смартфонов с HyperOS 3.1 значатся все модели из списка поддерживаемых устройств HyperOS 3. То есть обновление прошивки должен получить каждый обладатель предыдущей версии ПО.

Такие ожидания базируются на текущей политике обновлений Xiaomi. Даже если оболочка HyperOS 3 заявлена как финальный апдейт вашего устройства, производитель продолжает присылать небольшие заплатки с устранением ошибок, к которым относится HyperOS 3.1.