Xiaomi делает обновление HyperOS 3.1. Что там появится, и кто получит апдейт

Герман Вологжанин

На днях Xiaomi начала рассылку глобальной версии HyperOS 3.0. Свежая оболочка уже поступает на совместимые устройства, и производитель начал активную подготовку к релизу следующего апдейта. Китайская компания готовит оболочку HyperOS 3.1: с одной стороны, минорного обновления, но с другой — апдейта, предлагающего фишки, которые выходят далеко за рамки обычной оптимизации работы прошивки.

Xiaomi делает обновление HyperOS 3.1. Что там появится, и кто получит апдейт. Совсем скоро выйдет HyperOS 3.1. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Совсем скоро выйдет HyperOS 3.1. Изображение: xiaomitime.com

Что нового в HyperOS 3.1

В конце прошлой недели китайское издание IT Home сообщило о подготовке Xiaomi к выпуску HyperOS 3.1. По их данных, главным нововведением апдейта станет появление третьего варианта меню недавних приложений.

Помимо вертикального и горизонтального расположения плиток в HyperOS 3.1 будет доступен вариант, скопированный у iOS, когда приложения как бы складываются в общую стопку. Скриншотами HyperOS 3.1 поделилось издание XiaomiTime.

Что нового в HyperOS 3.1. В настройках доступен новый вариант недавних приложений. Фото.

В настройках доступен новый вариант недавних приложений

Помимо нового оформления плиток приложений в HyperOS 3.1 ожидается появление некоторых функций искусственного интеллекта, а также общая оптимизация системы. Подробности пока держатся в секрете.

Когда выйдет HyperOS 3.1

В настоящий момент обновление HyperOS 3.1 находится на стадии разработки. Ожидается, что его внутреннее тестирование начнется в декабре 2025 года.

Учитывая текущий темп разработки, HyperOS 3.1 выйдет в начале 2026 года. Однако точная дата релиза будет отличаться в зависимости от модели. Первыми апдейт получат флагманы Xiaomi, в то время как бюджетные модели обновятся ближе к лету.

Кто получит HyperOS 3.1

Среди смартфонов с HyperOS 3.1 значатся все модели из списка поддерживаемых устройств HyperOS 3. То есть обновление прошивки должен получить каждый обладатель предыдущей версии ПО.

Такие ожидания базируются на текущей политике обновлений Xiaomi. Даже если оболочка HyperOS 3 заявлена как финальный апдейт вашего устройства, производитель продолжает присылать небольшие заплатки с устранением ошибок, к которым относится HyperOS 3.1.

Недавно Google выпустила стабильную версию Android 16 для всех владельцев Pixel, которые не участвовали в бета-тестировании. Логично было ожидать, что появятся определённые жалобы, ведь новые версии Android практически всегда приносят изменения, иногда сбивают настройки и сильно влияют на работу приложений. Многие пользователи не любят перемены, особенно если они мешают привычному использованию устройства. Однако, несмотря на то что Android 16 выглядит не самым крупным обновлением, оно вызвало настоящий шквал негативных отзывов.

Ранее Google объявила о вводе обязательной верификации личности всех разработчиков, распространяющих приложения для Android, включая тех, кто распространяет их вне Google Play. Уже с сентября 2026 года устройства с предустановленными сервисами Google Mobile Services не смогут устанавливать приложения от авторов, которые не прошли проверку в специальной консоли Google. Эта мера вызвала бурную реакцию среди энтузиастов, поскольку пользователи увидели в ней шаг к превращению Android в закрытую «экосистему по модели iOS».

Xiaomi представила свою новую операционную систему HyperOS 3, основанную на Android 16, которая принесла ряд значительных улучшений как в плане производительности, так и в пользовательском опыте. Основу обновления составляет комплексная оптимизация, благодаря которой нагрузка на центральный процессор снижена примерно на 10%, а энергоэффективность повышена на 4%. И это только за счет операционной системы. Вучит хорошо. Тем более, там есть и другие нововведения, о которых стоит поговорить более подробно.

