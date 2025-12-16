Xiaomi готовится выпустить HyperOS 4: что нового будет, и когда появится свежая оболочка

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Хотя Xiaomi еще не завершила развертывание HyperOS 3, китайская компания уже готовится к выпуску обновления HyperOS 4. Об этом свидетельствует описание недавнего апдейта встроенного лончера. Там среди прочего отмечается, что обновление необходимо для подготовки к выходу HyperOS 4. То есть свежая оболочка уже находится в стадии разработки, и кое-что о ней уже известно.

Xiaomi готовится выпустить HyperOS 4: что нового будет, и когда появится свежая оболочка. Обновление уже готовят. Изображение: Gizmochina. Фото.

Обновление уже готовят. Изображение: Gizmochina

Что нового будет в HyperOS 4

Поскольку до релиза обновления остается еще очень много времени, информации о HyperOS 4 откровенно мало. Однако уже сейчас ясно, что именно в этом апдейте Xiaomi реализует несколько отложенных функций. Одна из них — новый дизайн меню активных процессов, где появится вариант «Стек».

Что нового будет в HyperOS 4. Новое оформление списка запущенных приложений. Изображение: XiaomiTime. Фото.

Новое оформление списка запущенных приложений. Изображение: XiaomiTime

Так Xiaomi постарается вновь приблизится к Apple, сделав свою систему еще больше похожей на iOS. Также китайская компания в обновлении HyperOS 4 реализует фишки Android 17, которые тоже пока остаются под завесой тайны. Однако уже ходят слухи о вшитом в системе виртуальном геймпаде, что намекает на реализацию среды для работы эмуляторов игровых консолей.

Когда выйдет HyperOS 4

Дата выхода HyperOS 4 не называется ни в одном источнике, однако мы можем прикинуть примерные сроки анонса с учетом предыдущего опыта. HyperOS 3 была анонсирована в августе 2025 года, а потому следующее поколение, скорее всего, выйдет в августе 2026-го.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Впрочем, есть пара нюансов. Во-первых, дата, когда выйдет HyperOS 4, будет напрямую связана с релизом Android 17. Оболочка Xiaomi чисто физически не может выйти раньше, поскольку базируется на ОС от компании Google. Во-вторых, обновление HyperOS 4 будет выходить постепенно: одни смартфоны получат его в конце 2026 года, а другие — только в 2027-м.

Теги
Новости по теме
Когда выйдет бета-версия One UI 8.5 на Samsung, и что в ней появится
Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 3 в декабре
Xiaomi отказалась выпускать POCO X8 и POCO F8. Смартфоны сняли с производства
Лонгриды для вас
Xiaomi выпустила REDMI K90 с батареей 7100 мАч. Это реальный флагман за 30 тысяч рублей

Xiaomi провела большую презентацию в Китае, на которой показала новую серию REDMI K90. В отличие от предыдущих поколений, событие обошлось без демонстрации базовой «прошки». Вместо нее Xiaomi выпустила REDMI K90 Pro Max — интересный смартфон с выделенным сабвуфером. Но не менее интересной получилась и базовая модель. Да, у нее нет субвуфера, зато есть идеальный баланс цена/характеристики, чем и привлекает смартфон REDMI K90.

Читать далее
8 рекламных приложений Xiaomi, которые нужно удалить со своего смартфона

Наверное, ни одному владельцу смартфона Xiaomi, Redmi или POCO не надо рассказывать про рекламу в HyperOS, ведь она сама постоянно дает о себе знать. Это один из главных недостатков устройств китайского бренда, от которого можно избавиться, отключив рекомендации. Но все это — поверхностное и далеко не идеальное решение проблемы. Чтобы окончательно расправиться с назойливыми баннерами, нужно раз и навсегда удалить рекламные приложения Xiaomi.

Читать далее
5 важных настроек One UI 8, которые нужно изменить сразу после обновления Samsung Galaxy

Samsung выпустила One UI 7 достаточно поздно, из-за чего ее выход наложился на релиз One UI 8. Последняя сейчас эксклюзивно доступна только на новейших Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, пусть и в статусе бета-версии. Любопытно, что отличия между One UI 7 и One UI 8 хоть и минимальны, в них появилось несколько новых функций и настроек. Их нужно обязательно проверить после обновления телефона Samsung!

Читать далее
Новости партнеров
5 самых дерзких побегов из тюрем, которые потрясли мир
5 самых дерзких побегов из тюрем, которые потрясли мир
Аналитики Grayscale ждут новый рекорд курса Биткоина на протяжении 6 месяцев. Каким будет 2026 год для крипты?
Аналитики Grayscale ждут новый рекорд курса Биткоина на протяжении 6 месяцев. Каким будет 2026 год для крипты?
Как работает новый перенос данных между iPhone и Android в iOS 26.3
Как работает новый перенос данных между iPhone и Android в iOS 26.3