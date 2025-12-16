Xiaomi готовится выпустить HyperOS 4: что нового будет, и когда появится свежая оболочка

Хотя Xiaomi еще не завершила развертывание HyperOS 3, китайская компания уже готовится к выпуску обновления HyperOS 4. Об этом свидетельствует описание недавнего апдейта встроенного лончера. Там среди прочего отмечается, что обновление необходимо для подготовки к выходу HyperOS 4. То есть свежая оболочка уже находится в стадии разработки, и кое-что о ней уже известно.

Что нового будет в HyperOS 4

Поскольку до релиза обновления остается еще очень много времени, информации о HyperOS 4 откровенно мало. Однако уже сейчас ясно, что именно в этом апдейте Xiaomi реализует несколько отложенных функций. Одна из них — новый дизайн меню активных процессов, где появится вариант «Стек».

Так Xiaomi постарается вновь приблизится к Apple, сделав свою систему еще больше похожей на iOS. Также китайская компания в обновлении HyperOS 4 реализует фишки Android 17, которые тоже пока остаются под завесой тайны. Однако уже ходят слухи о вшитом в системе виртуальном геймпаде, что намекает на реализацию среды для работы эмуляторов игровых консолей.

Когда выйдет HyperOS 4

Дата выхода HyperOS 4 не называется ни в одном источнике, однако мы можем прикинуть примерные сроки анонса с учетом предыдущего опыта. HyperOS 3 была анонсирована в августе 2025 года, а потому следующее поколение, скорее всего, выйдет в августе 2026-го.

Впрочем, есть пара нюансов. Во-первых, дата, когда выйдет HyperOS 4, будет напрямую связана с релизом Android 17. Оболочка Xiaomi чисто физически не может выйти раньше, поскольку базируется на ОС от компании Google. Во-вторых, обновление HyperOS 4 будет выходить постепенно: одни смартфоны получат его в конце 2026 года, а другие — только в 2027-м.