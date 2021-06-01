Xiaomi объяснила, почему MIUI — такая проблемная прошивка

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Иван Кузнецов 0

Фанаты Xiaomi – люди очень преданные и терпеливые. Поэтому всё то время, что китайская компания косячила в отношении MIUI, они исправно терпели и пресекали попытки посторонних раскритиковать их любимую прошивку. Однако всему приходит конец. Поэтому на прошлой неделе владельцы смартфонов Xiaomi подписали петицию, в которой потребовали от китайского бренда изменить подход к развитию глобальной версии MIUI, потому что ей стало банально невозможно пользоваться из-за обилия багов и недоработок. Интересно, что скажет Xiaomi?

Mi

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Основная претензия пользователей заключалась в том, что глобальная версия MIUI развивается не так, как китайская. Мало того, что разработчики в процессе адаптации исходной сборки под мировой рынок не доносят часть функциональных возможностей, так ещё и работают из рук вон плохо. В результате в релиз поступает крайне проблемная прошивка, которая не только не улучшает работоспособность смартфонов, а, напротив, всё только ухудшает. Но Xiaomi нашлась, что на это ответить.

Проблемы MIUI

MIUI

Глобальная и китайская версии MIUI отличаются не только стабильностью, но и функциональностью

Оказывается, Xiaomi считает себя слишком молодой компанией, которая ещё постигает аспекты мобильного бизнеса и вынуждена учиться на своих собственных ошибках. Поэтому обновления MIUI получаются неидеальными, а время от времени страдают от тех или иных багов. Несмотря на это, Xiaomi реагирует на все замечания пользователей, своевременно исправляет проблемы, о которых ей рапортуют, и старается постоянно находиться в непосредственном контакте с аудиторией.

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А вот функциональные отличия китайской и глобальной версий MIUI в Xiaomi объяснили иначе:

Мы знаем, что среди наших фанатов существуют разные мнения относительно различий в глобальной и китайской версиях MIUI. Однако это было не попыткой разделить пользователей, а нашей продуктовой стратегией. Будучи одним из лидеров отрасли, мы постоянно сталкиваемся с вызовами, и вынуждены реагировать на них соответственно рынку, на котором работаем. А поскольку мы лучше знакомы с китайским рынком, то выработали в его отношении более динамичный подход.

Почему отличаются китайская и глобальная MIUI

Xiaomi

Xiaomi выбрала очень удобную позицию, оправдываясь за проблемы MIUI. Но пользователям от этого не легче

Это объяснение, даже если в нём есть доля правды, выглядит очень наивно и совершенно не соответствует образу Xiaomi как компании с мировым именем. Несмотря на то что то Apple и другие производители смартфонов тоже позволяют себе разделять рынки, они никогда не пренебрегали базовыми функциями. Поэтому все iPhone и смартфоны Galaxy всегда имели одни и те же режимы съёмки, одну и ту же производительность и совершенно идентичную внешность. В случае с продукцией Xiaomi всё не так.

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На мой взгляд, так Xiaomi просто прикрывает свои косяки, которые невозможно прикрыть больше ничем. Потому что, если разобраться, то совершенно нелогично лишать пользователей глобальной версии MIUI нового режима съёмки, который появился в китайской сборке MIUI 12.5. Равно, как и нелогично не открывать им доступа к другим нововведениям прошивки, которые в ней периодически появляются. Ведь это не имеет ничего общего с особенностями рынка, ментелитетом пользователей и другими аспектами. Это просто косяк разработчиков, только и всего.

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