Xiaomi объяснила, почему MIUI — такая проблемная прошивка

Фанаты Xiaomi – люди очень преданные и терпеливые. Поэтому всё то время, что китайская компания косячила в отношении MIUI, они исправно терпели и пресекали попытки посторонних раскритиковать их любимую прошивку. Однако всему приходит конец. Поэтому на прошлой неделе владельцы смартфонов Xiaomi подписали петицию, в которой потребовали от китайского бренда изменить подход к развитию глобальной версии MIUI, потому что ей стало банально невозможно пользоваться из-за обилия багов и недоработок. Интересно, что скажет Xiaomi?

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Основная претензия пользователей заключалась в том, что глобальная версия MIUI развивается не так, как китайская. Мало того, что разработчики в процессе адаптации исходной сборки под мировой рынок не доносят часть функциональных возможностей, так ещё и работают из рук вон плохо. В результате в релиз поступает крайне проблемная прошивка, которая не только не улучшает работоспособность смартфонов, а, напротив, всё только ухудшает. Но Xiaomi нашлась, что на это ответить.

Проблемы MIUI

Оказывается, Xiaomi считает себя слишком молодой компанией, которая ещё постигает аспекты мобильного бизнеса и вынуждена учиться на своих собственных ошибках. Поэтому обновления MIUI получаются неидеальными, а время от времени страдают от тех или иных багов. Несмотря на это, Xiaomi реагирует на все замечания пользователей, своевременно исправляет проблемы, о которых ей рапортуют, и старается постоянно находиться в непосредственном контакте с аудиторией.

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А вот функциональные отличия китайской и глобальной версий MIUI в Xiaomi объяснили иначе:

Мы знаем, что среди наших фанатов существуют разные мнения относительно различий в глобальной и китайской версиях MIUI. Однако это было не попыткой разделить пользователей, а нашей продуктовой стратегией. Будучи одним из лидеров отрасли, мы постоянно сталкиваемся с вызовами, и вынуждены реагировать на них соответственно рынку, на котором работаем. А поскольку мы лучше знакомы с китайским рынком, то выработали в его отношении более динамичный подход.

Почему отличаются китайская и глобальная MIUI

Это объяснение, даже если в нём есть доля правды, выглядит очень наивно и совершенно не соответствует образу Xiaomi как компании с мировым именем. Несмотря на то что то Apple и другие производители смартфонов тоже позволяют себе разделять рынки, они никогда не пренебрегали базовыми функциями. Поэтому все iPhone и смартфоны Galaxy всегда имели одни и те же режимы съёмки, одну и ту же производительность и совершенно идентичную внешность. В случае с продукцией Xiaomi всё не так.

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На мой взгляд, так Xiaomi просто прикрывает свои косяки, которые невозможно прикрыть больше ничем. Потому что, если разобраться, то совершенно нелогично лишать пользователей глобальной версии MIUI нового режима съёмки, который появился в китайской сборке MIUI 12.5. Равно, как и нелогично не открывать им доступа к другим нововведениям прошивки, которые в ней периодически появляются. Ведь это не имеет ничего общего с особенностями рынка, ментелитетом пользователей и другими аспектами. Это просто косяк разработчиков, только и всего.