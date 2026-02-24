Xiaomi официально прекратила выпуск обновлений MIUI. Что теперь будет со смартфонами?

Не все знают, но первым продуктом Xiaomi был не смартфон или какой-то другой гаджет, а прошивка MIUI. Именно с ее выпуска началась история китайской компании, у которой на момент выхода даже не было собственного устройства для фирменной оболочки. В дальнейшем MIUI стала неотъемлемой частью смартфонов Xiaomi, однако теперь ей приходит конец. Разработчики официально прекращают поддержку MIUI, оставляя миллионы пользователей в неведении относительно того, что будет дальше.

Обновления MIUI в 2026 году

Официально последняя версия MIUI — MIUI 14. Она была представлена еще в декабре 2022 года, однако с тех пор регулярно получала апдейты, которые содержали в себе исправление ошибок и патчи безопасности.

Последнее обновление MIUI 14 выйдет в марте 2026 года, и получит его всего пара смартфонов, а именно:

REDMI A2;

REDMI A2+.

То есть официально это последние смартфоны, которые продолжают получать обновления MIUI, в то время как остальные уже прекратили поддерживаться разработчиками.

Переход с MIUI на HyperOS

Прекращение выпуска обновлений MIUI не означает, что смартфоны Xiaomi больше не поддерживаются производителем. Напротив, почти все модели, вышедшие в 2023 году и позже, продолжают получать апдейты. Правда, это уже не MIUI, а оболочка HyperOS.

Она пришла на смену MIUI в октябре 2023 года и, несмотря на совершенно другое название, стала банальным ребрендингом. То есть первая версия HyperOS — это, по сути, MIUI 15, HyperOS 2 — MIUI 16, а HyperOS 3 — MIUI 17. Таким образом, история MIUI хоть и закончилась на бумаге, но продолжается в виде спин-оффа под названием HyperOS.