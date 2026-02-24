Xiaomi официально прекратила выпуск обновлений MIUI. Что теперь будет со смартфонами?

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Не все знают, но первым продуктом Xiaomi был не смартфон или какой-то другой гаджет, а прошивка MIUI. Именно с ее выпуска началась история китайской компании, у которой на момент выхода даже не было собственного устройства для фирменной оболочки. В дальнейшем MIUI стала неотъемлемой частью смартфонов Xiaomi, однако теперь ей приходит конец. Разработчики официально прекращают поддержку MIUI, оставляя миллионы пользователей в неведении относительно того, что будет дальше.

Xiaomi официально прекратила выпуск обновлений MIUI. Что теперь будет со смартфонами? История MIUI официально заканчивается. Фото.

История MIUI официально заканчивается

Обновления MIUI в 2026 году

Официально последняя версия MIUIMIUI 14. Она была представлена еще в декабре 2022 года, однако с тех пор регулярно получала апдейты, которые содержали в себе исправление ошибок и патчи безопасности.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Последнее обновление MIUI 14 выйдет в марте 2026 года, и получит его всего пара смартфонов, а именно:

  • REDMI A2;
  • REDMI A2+.

То есть официально это последние смартфоны, которые продолжают получать обновления MIUI, в то время как остальные уже прекратили поддерживаться разработчиками.

Переход с MIUI на HyperOS

Прекращение выпуска обновлений MIUI не означает, что смартфоны Xiaomi больше не поддерживаются производителем. Напротив, почти все модели, вышедшие в 2023 году и позже, продолжают получать апдейты. Правда, это уже не MIUI, а оболочка HyperOS.

Переход с MIUI на HyperOS. Вместо MIUI компания Xiaomi выпускает HyperOS. Изображение: Xiaomi. Фото.

Вместо MIUI компания Xiaomi выпускает HyperOS. Изображение: Xiaomi

Она пришла на смену MIUI в октябре 2023 года и, несмотря на совершенно другое название, стала банальным ребрендингом. То есть первая версия HyperOS — это, по сути, MIUI 15, HyperOS 2 — MIUI 16, а HyperOS 3 — MIUI 17. Таким образом, история MIUI хоть и закончилась на бумаге, но продолжается в виде спин-оффа под названием HyperOS.

Теги
Новости по теме
Samsung прекратила обновлять сразу 3 топовых флагмана. Вот, что с ними будет
Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max слиты до презентации. Они порадуют всех фанатов Xiaomi
Все, что известно о смартфоне Xiaomi 17T — новом флагмане по народной цене
Лонгриды для вас
Xiaomi запретит установку HyperOS 3 на некоторые совместимые смартфоны. Как этого избежать

Xiaomi готовит масштабное обновление своей фирменной ОС. Прошивка под названием HyperOS 3 выйдет со дня на день. Однако обладатели некоторых устройств ее не получат: если на смартфоне установлена модифицированная ОС, устройство перестанет обновляться, да еще и лишится гарантии. Рассказываем, как проверить прошивку Xiaomi на оригинальность.

Читать далее
Почему я раз и навсегда перестал пользоваться смартфонами Xiaomi

Начиная с 2020 года, я был постоянным пользователем Xiaomi. Я владел смартфонами, планшетами, часами, наушниками и даже телевизорами этой компании, создав вокруг себя целую экосистему. Но в конце 2025 года мною было решено вырваться из замкнутого круга, в который сегодня вогнали себя миллионы людей, продолжающие верить в чудо. Я перестал пользоваться Xiaomi, выбрав для себя в качестве основного смартфон другой фирмы, и уверен: вам нужно поступить так же.

Читать далее
Вышел компактный флагман Xiaomi 17 с батареей 7000 мАч и самым мощным процессором в мире

В Китае прошла долгожданная презентация Xiaomi 17. И, хотя по логике компания должна была выпустить Xiaomi 16, китайцы решили пропустить 16-е поколение — все ради подражания Apple и прямой конкуренции с iPhone 17. Несмотря на очевидную вторичность, которую демонстрирует бренд из Поднебесной, смартфон Xiaomi 17 безотносительно маркетинговой шелухи получился очень удачным.

Читать далее
Новости партнеров
Вы точно захотите iPhone 18 Pro в новом цвете
Вы точно захотите iPhone 18 Pro в новом цвете
Закон CLARITY Act о регулировании крипты в США могут принять к апрелю. Что это значит для рынка?
Закон CLARITY Act о регулировании крипты в США могут принять к апрелю. Что это значит для рынка?
Почему ужин за 3 часа до сна спасает сердце: научный факт, который меняет все
Почему ужин за 3 часа до сна спасает сердце: научный факт, который меняет все