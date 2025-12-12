Xiaomi отправила HyperOS 3 на трехлетние флагманы и не только: какие смартфоны обновятся в ближайшее время

Многие пользователи пока лишь видят уведомления о грядущих обновлениях Android, а вот Xiaomi тихо, но настойчиво запускает собственную революцию: новейшая HyperOS 3 уже начала приходить на смартфоны трехлетней давности. Мы разобрались, какие устройства обновятся в самое ближайшее время.

Операционная система HyperOS 3 стала очередным крупным обновлением фирменной оболочки Xiaomi на базе Android 16. Она приносит переработанный интерфейс, расширенные функции искусственного интеллекта, обновленный центр уведомлений и свежий визуальный стиль.

Апдейт распространяется волнами: сначала прошивку получают самые свежие модели, а теперь очередь дошла и до устройств позапрошлых поколений. Таким образом компания старается охватить максимально широкую аудиторию, и для пользователей это, безусловно, плюс.

Какие смартфоны начали обновляться до HyperOS 3

На этой неделе Xiaomi официально запустила третью волну распространения HyperOS 3 для устройств, представленных в 2023 году и в начале 2024-го. В числе самых заметных релизов: прошивки для Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra, а также для складного Xiaomi MIX Fold 3 и нескольких моделей линейки Redmi Note.

Какие смартфоны уже получают обновление:

Xiaomi MIX Fold 3 — складной флагман 2023 года.

Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra — три устройства, которые долгое время оставались вне HyperOS 3, но все-таки получили апдейт в Китае.

Redmi Note 15 Pro+ и Note 15 Pro — представители средне-премиального сегмента.

Redmi Note 14 Pro+ и Note 14 Pro — проверенная временем классика линейки Note.

Redmi Note 13 Pro+ и Note 13 Pro — уже не новые модели, которые вступают в новую эру HyperOS вместе с Xiaomi 13.

На данный момент обновления распространяется преимущественно в Китае, тогда как глобальные версии прошивок находятся на стадии внутреннего тестирования. Владельцам международных версий смартфонов придётся подождать еще несколько недель.

Xiaomi традиционно разворачивает обновления поэтапно, чтобы убедиться в стабильной работе системы на разных устройствах. Такой подход позволяет минимизировать проблемы на старте и говорит о внимании компании к пользовательскому опыту.