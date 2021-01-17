Xiaomi представила MIUI+. Что это такое и как этим пользоваться

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Иван Кузнецов 0

В это году Xiaomi стала первой компанией, которая представила свой флагманский смартфон на Android. Несмотря на то что новинка относится к 2021 году, её анонс состоялся ещё в 2020-м. Очевидно, представить аппарат из топового сегмента вперёд остальных было для Xiaomi делом чести. Но из-за раннего выхода компания банально не успела закончить разработку новой версии прошивки, которая для него предназначалась, и была вынуждена запускать флагман на базе промежуточной сборки MIUI за номером 12.5. Впрочем, даже этому обновлению есть чем удивить пользователей.

MIUI+

MIUI+ — это специальный режим в MIUI для работы с компьютерами

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В составе MIUI 12.5 компания Xiaomi представила MIUI+. Это новый режим прошивки, который позволяет устанавливать соединение между компьютерами и смартфонами и взаимодействовать таким образом с данными, которые хранятся в памяти друг друга.

Зачем нужен MIUI+

MIUI 12.5

MIUI+ доступен только в MIUI 12.5 и только на некоторых смартфонах

Важно понимать, что MIUI+ не является десктопным режимом MIUI, а представляет из себя своего рода шлюз, который позволяет запускать на компьютере приложения со смартфона, просматривать медиафайлы, а также читать и отправлять сообщения, принимать и совершать звонки. То есть фактически это аналог функции Continuity от Apple, но только более универсальный.

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Универсальность MIUI+ заключается в её совместимости с разными платформами. Помимо Windows, которую Xiaomi в той или иной степени поддерживает уже давно, после выхода MIUI+ в релиз она сможет работать и на MacBook.

Сложно сказать, пришлось ли Xiaomi договариваться об этом с Apple или устройство macOS по умолчанию обеспечивает возможность взаимной работы двух платформ, но сам факт того, что пользователи смартфонов Xiaomi смогут подключаться к «макам», дорогого стоит.

Как подключить смартфон Xiaomi к компьютеру

Обновление MIUI

Подключать смартфон через MIUI+ лучше именно к ноутбукам

Для сопряжения смартфонов Xiaomi с компьютерами не потребуется проводное соединения. Достаточно наличия Bluetooth и Wi-Fi. То есть скорее всего подключиться можно будет только к ноутбукам и десктопам, которые обычно не снабжены поддержкой беспроводных интерфейсом, со специальным датчиком или адаптером.

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Нужно, чтобы смартфон и компьютер находились в одной сети Wi-Fi (были подключены к ней) и сопряжены по Bluetooth. В этом случае между ними откроется канал, по которому будет передаваться вся информация о взаимодействии в реальном времени. А вот без Wi-Fi, очевидно, чуда не произойдёт. Скорее всего, это сделано в целях экономии трафика, которого может потребоваться довольно много, в зависимости от выполняемых задач.

Смартфоны Xiaomi с поддержкой MIUI+

Xiaomi Mi 11

MIUI+ поддерживают только флагманские смартфоны

На данный момент MIUI+ поддерживают только флагманские смартфоны Xiaomi, обновившиеся до MIUI 12.5. Вот их список:

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9
  • Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K30 Pro

Как видите, пока ассортимент устройств, совместимых с MIUI+, не очень широк, однако Xiaomi работает над его расширением. Прямо сейчас разработчики компании трудятся над адаптацией режима для процессоров MediaTek, которые она активно применяет в устройствах начального и среднего ценовых сегментов. Стало быть, в обозримом будущем смартфонов, поддерживающих MIUI+, станет ощутимо больше.

Общий буфер обмена компьютера и смартфона

Общий буфер обмена

Благодаря MIUI+ на смартфонах Xiaomi и компьютерах появится общий буфер обмена

Но если запуск мобильных приложений на компьютере – это штука довольно сомнительная, то вот общий буфер обмена может реально пригодиться. Представьте себе, что вы копируете URL-адрес нужного вам сайта на компьютере и тут же вставляете его на смартфоне. Не знаю, как у вас, но у меня такая необходимость возникает очень часто.

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Понятно дело, что существуют специальные приложения, которые обеспечивают пользователей смартфонов и компьютеров общим буфером обмена, но мне они не нравятся. Сейчас я обхожусь чатом с самим собой в Telegram, однако это всё равно не то. Поэтому для таких, как я, режим MIUI+ будет очень кстати.

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