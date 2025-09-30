Xiaomi прекращает обновление почти 100 смартфонов в 2025 году. Не будет ни HyperOS 3, ни HyperOS 2

Герман Вологжанин

У компании Xiaomi очень сложный подход к обновлению своих смартфонов. Она выпускает разные апдейты для Китая и других рынков, но при этом редко делится информацией о списке поддерживаемых устройств. Потому формированием перечней приходится заниматься энтузиастам. Так, издание XiaomiTime подготовило список Xiaomi, которые больше не будут обновляться. Все они не получат HyperOS 3, а кое-кто останется даже без HyperOS 2.

Больше полусотни смартфонов останется без обновлений. Изображение: Juan Garzon — Tech

Кто не получит HyperOS 3

Оболочка HyperOS 3, чье развертывание на днях начала Xiaomi, в конечном итоге не достанется обладателям следующих смартфонов и планшетов:

  • Redmi Note 13 4G;
  • Redmi Pad SE;
  • Redmi 12 5G;
  • Redmi Note 12R;
  • Redmi 12;
  • Redmi Note 12R Pro;
  • Redmi Note 12 Turbo;
  • Redmi Note 12S;
  • Redmi Note 12 4G;
  • Redmi Note 12 Pro 4G;
  • Redmi A2;
  • Redmi A2+;
  • Redmi 12C;
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition;
  • Redmi Note 12;
  • Redmi Note 12 Pro;
  • Redmi Note 12 Pro+;
  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery);
  • POCO C71;
  • POCO C75 5G;
  • POCO C65;
  • POCO C51;
  • POCO C55;
  • POCO X5 Pro 5G;
  • POCO X5 5G;
  • POCO M5;
  • POCO M5s;
  • POCO X4 GT Pro;
  • POCO X4 GT;
  • POCO F4;
  • POCO F4 Pro;
  • POCO M4 5G;
  • POCO F4 GT;
  • Xiaomi 12 Lite;
  • Xiaomi 11i;
  • Xiaomi 11i HyperCharge;
  • Xiaomi 12X;
  • Xiaomi Mi 11 LE;
  • Xiaomi Civi;
  • Xiaomi 11T;
  • Xiaomi 11T Pro;
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Xiaomi Pad 6 Pro;
  • Xiaomi Pad 5;
  • Xiaomi Pad 5 Pro;
  • Xiaomi Mix 4;
  • Xiaomi Mi 11X;
  • Xiaomi Mi 11X Pro;
  • Xiaomi Mi 11i;
  • Xiaomi Mi 11 Pro;
  • Xiaomi Mi 11 Lite;
  • Xiaomi Mi 11 Ultra;
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G;
  • Xiaomi Mi MIX FOLD;
  • Xiaomi Mi 11.

Жизненный цикл этих устройств должен закончиться на HyperOS 2. Причем у владельцев некоторых смартфонов и планшетов оболочка будет работать на базе устаревшего Android 14. В частности, это касается обладателей Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Смартфоны без обновления HyperOS 2

Кому-то повезет еще меньше. Больше десятка смартфонов и планшетов Xiaomi не получат даже HyperOS 2. В их числе:

  • Redmi Note 11 SE;
  • POCO M4 5G;
  • Redmi 10 5G;
  • Redmi 11 Prime 5G;
  • Redmi 10C;
  • Redmi Pad;
  • Redmi Note 11S;
  • Redmi Note 11;
  • Redmi Note 11S 5G;
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 11 Pro 5G;
  • POCO M4 Pro;
  • POCO X4 Pro 5G.

Для этих устройств первая версия HyperOS является последней. Если ваш смартфон до сих пор работает на MIUI 14, то и HyperOS он не получит — пора брать новую модель.

Какие смартфоны получат HyperOS 3

Еще на прошлой неделе Xiaomi рассказала, кто получит HyperOS 3 — самую новую версию прошивки. Полный список был опубликован в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Больше информации о HyperOS 3 и списке поддерживаемых устройств мы собрали в отдельном материале. Прочитайте его, если хотите узнать больше про обновление Xiaomi.

