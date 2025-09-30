Xiaomi прекращает обновление почти 100 смартфонов в 2025 году. Не будет ни HyperOS 3, ни HyperOS 2

У компании Xiaomi очень сложный подход к обновлению своих смартфонов. Она выпускает разные апдейты для Китая и других рынков, но при этом редко делится информацией о списке поддерживаемых устройств. Потому формированием перечней приходится заниматься энтузиастам. Так, издание XiaomiTime подготовило список Xiaomi, которые больше не будут обновляться. Все они не получат HyperOS 3, а кое-кто останется даже без HyperOS 2.

Кто не получит HyperOS 3

Оболочка HyperOS 3, чье развертывание на днях начала Xiaomi, в конечном итоге не достанется обладателям следующих смартфонов и планшетов:

Redmi Note 13 4G;

Redmi Pad SE;

Redmi 12 5G;

Redmi Note 12R;

Redmi 12;

Redmi Note 12R Pro;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12 4G;

Redmi Note 12 Pro 4G;

Redmi A2;

Redmi A2+;

Redmi 12C;

Redmi Note 12 Pro Speed Edition;

Redmi Note 12;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 Pro+;

Redmi Note 12 Explorer (Discovery);

POCO C71;

POCO C75 5G;

POCO C65;

POCO C51;

POCO C55;

POCO X5 Pro 5G;

POCO X5 5G;

POCO M5;

POCO M5s;

POCO X4 GT Pro;

POCO X4 GT;

POCO F4;

POCO F4 Pro;

POCO M4 5G;

POCO F4 GT;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i HyperCharge;

Xiaomi 12X;

Xiaomi Mi 11 LE;

Xiaomi Civi;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11 Lite;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Mi MIX FOLD;

Xiaomi Mi 11.

Жизненный цикл этих устройств должен закончиться на HyperOS 2. Причем у владельцев некоторых смартфонов и планшетов оболочка будет работать на базе устаревшего Android 14. В частности, это касается обладателей Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Смартфоны без обновления HyperOS 2

Кому-то повезет еще меньше. Больше десятка смартфонов и планшетов Xiaomi не получат даже HyperOS 2. В их числе:

Redmi Note 11 SE;

POCO M4 5G;

Redmi 10 5G;

Redmi 11 Prime 5G;

Redmi 10C;

Redmi Pad;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11 Pro 5G;

POCO M4 Pro;

POCO X4 Pro 5G.

Для этих устройств первая версия HyperOS является последней. Если ваш смартфон до сих пор работает на MIUI 14, то и HyperOS он не получит — пора брать новую модель.

Какие смартфоны получат HyperOS 3

Еще на прошлой неделе Xiaomi рассказала, кто получит HyperOS 3 — самую новую версию прошивки. Полный список был опубликован в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Больше информации о HyperOS 3 и списке поддерживаемых устройств мы собрали в отдельном материале. Прочитайте его, если хотите узнать больше про обновление Xiaomi.