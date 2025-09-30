Xiaomi прекращает обновление почти 100 смартфонов в 2025 году. Не будет ни HyperOS 3, ни HyperOS 2

У компании Xiaomi очень сложный подход к обновлению своих смартфонов. Она выпускает разные апдейты для Китая и других рынков, но при этом редко делится информацией о списке поддерживаемых устройств. Потому формированием перечней приходится заниматься энтузиастам. Так, издание XiaomiTime подготовило список Xiaomi, которые больше не будут обновляться. Все они не получат HyperOS 3, а кое-кто останется даже без HyperOS 2.
Кто не получит HyperOS 3
Оболочка HyperOS 3, чье развертывание на днях начала Xiaomi, в конечном итоге не достанется обладателям следующих смартфонов и планшетов:
- Redmi Note 13 4G;
- Redmi Pad SE;
- Redmi 12 5G;
- Redmi Note 12R;
- Redmi 12;
- Redmi Note 12R Pro;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12 4G;
- Redmi Note 12 Pro 4G;
- Redmi A2;
- Redmi A2+;
- Redmi 12C;
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition;
- Redmi Note 12;
- Redmi Note 12 Pro;
- Redmi Note 12 Pro+;
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery);
- POCO C71;
- POCO C75 5G;
- POCO C65;
- POCO C51;
- POCO C55;
- POCO X5 Pro 5G;
- POCO X5 5G;
- POCO M5;
- POCO M5s;
- POCO X4 GT Pro;
- POCO X4 GT;
- POCO F4;
- POCO F4 Pro;
- POCO M4 5G;
- POCO F4 GT;
- Xiaomi 12 Lite;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi 11i HyperCharge;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi Mi 11 LE;
- Xiaomi Civi;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi Pad 6;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi Pad 5;
- Xiaomi Pad 5 Pro;
- Xiaomi Mix 4;
- Xiaomi Mi 11X;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi Mi 11 Pro;
- Xiaomi Mi 11 Lite;
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G;
- Xiaomi Mi MIX FOLD;
- Xiaomi Mi 11.
Жизненный цикл этих устройств должен закончиться на HyperOS 2. Причем у владельцев некоторых смартфонов и планшетов оболочка будет работать на базе устаревшего Android 14. В частности, это касается обладателей Xiaomi 11 Lite 5G NE.
Смартфоны без обновления HyperOS 2
Кому-то повезет еще меньше. Больше десятка смартфонов и планшетов Xiaomi не получат даже HyperOS 2. В их числе:
- Redmi Note 11 SE;
- POCO M4 5G;
- Redmi 10 5G;
- Redmi 11 Prime 5G;
- Redmi 10C;
- Redmi Pad;
- Redmi Note 11S;
- Redmi Note 11;
- Redmi Note 11S 5G;
- Redmi Note 11 Pro+ 5G;
- Redmi Note 11 Pro 5G;
- POCO M4 Pro;
- POCO X4 Pro 5G.
Для этих устройств первая версия HyperOS является последней. Если ваш смартфон до сих пор работает на MIUI 14, то и HyperOS он не получит — пора брать новую модель.
Какие смартфоны получат HyperOS 3
Еще на прошлой неделе Xiaomi рассказала, кто получит HyperOS 3 — самую новую версию прошивки. Полный список был опубликован в телеграм-канале AndroidInsider.ru.
Больше информации о HyperOS 3 и списке поддерживаемых устройств мы собрали в отдельном материале. Прочитайте его, если хотите узнать больше про обновление Xiaomi.