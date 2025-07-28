Xiaomi прекратила обновлять HyperOS 2. Больше не будет никаких исправлений

На протяжении нескольких последних месяцев мы только и слышали, что про обновления HyperOS 2. Xiaomi регулярно выпускала промежуточные версии для разных моделей, исправляя ошибки и добавляя недостающие функции, анонсированные изначально, но не реализованные на официальном старте. Теперь разработчики китайской компании заявили: обновлений HyperOS 2 больше не будет. Плохо это или хорошо — разберемся в материале.

Что будет с HyperOS 2

Xiaomi прекращает поддержку HyperOS 2. Об этом стало известно из ответа одного из сотрудников службы поддержки, который он дал пользователю, оставившему жалобу на анимации после небольшого апдейта. Владельцу Xiaomi сообщили, что разработка стабильных версий HyperOS 2 прекращена, и команда сосредоточена на выходе HyperOS 3.

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То есть, если вы сейчас испытываете какие-либо проблемы с устройством на базе HyperOS 2 — не стоит ждать исправлений в рамках минорных апдейтов. Единственное, что вас сможет спасти — обновление Xiaomi до HyperOS 3.

Чего ждать от HyperOS 3

По предварительным данным, HyperOS 3 выйдет осенью 2025 года, но развертывание апдейта растянется на несколько месяцев. Уже известен список смартфонов, которые получат обновление, так что сейчас самое время проверить совместимость своей модели.

HyperOS 3 станет масштабным обновлением системы, но пока известно только о следующих изменениях:

улучшение плавности анимаций;

ускорение работы системы;

визуальное изменение интерфейса.

За общими словами скрываются дополнительные возможности, которые Xiaomi предпочитает держать в секрете до презентации HyperOS 3. Но в сети уже появилось несколько сливов, согласно которым от новой оболочки ждут заимствование Dynamic Island и Liquid Glass из актуальных версий iOS на Apple iPhone.