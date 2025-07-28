Xiaomi прекратила обновлять HyperOS 2. Больше не будет никаких исправлений

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

На протяжении нескольких последних месяцев мы только и слышали, что про обновления HyperOS 2. Xiaomi регулярно выпускала промежуточные версии для разных моделей, исправляя ошибки и добавляя недостающие функции, анонсированные изначально, но не реализованные на официальном старте. Теперь разработчики китайской компании заявили: обновлений HyperOS 2 больше не будет. Плохо это или хорошо — разберемся в материале.

Xiaomi прекратила обновлять HyperOS 2. Больше не будет никаких исправлений. Про обновления HyperOS 2 можно забыть. Изображение: Ho Young Won. Фото.

Про обновления HyperOS 2 можно забыть. Изображение: Ho Young Won

Что будет с HyperOS 2

Xiaomi прекращает поддержку HyperOS 2. Об этом стало известно из ответа одного из сотрудников службы поддержки, который он дал пользователю, оставившему жалобу на анимации после небольшого апдейта. Владельцу Xiaomi сообщили, что разработка стабильных версий HyperOS 2 прекращена, и команда сосредоточена на выходе HyperOS 3.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

То есть, если вы сейчас испытываете какие-либо проблемы с устройством на базе HyperOS 2 — не стоит ждать исправлений в рамках минорных апдейтов. Единственное, что вас сможет спасти — обновление Xiaomi до HyperOS 3.

Чего ждать от HyperOS 3

По предварительным данным, HyperOS 3 выйдет осенью 2025 года, но развертывание апдейта растянется на несколько месяцев. Уже известен список смартфонов, которые получат обновление, так что сейчас самое время проверить совместимость своей модели.

Чего ждать от HyperOS 3. Слева направо: HyperOS 3, HyperOS 2 и iOS 18. Фото.

Слева направо: HyperOS 3, HyperOS 2 и iOS 18

HyperOS 3 станет масштабным обновлением системы, но пока известно только о следующих изменениях:

  • улучшение плавности анимаций;
  • ускорение работы системы;
  • визуальное изменение интерфейса.

За общими словами скрываются дополнительные возможности, которые Xiaomi предпочитает держать в секрете до презентации HyperOS 3. Но в сети уже появилось несколько сливов, согласно которым от новой оболочки ждут заимствование Dynamic Island и Liquid Glass из актуальных версий iOS на Apple iPhone.

Теги
Новости по теме
Google кинула всех и выпустила пустой патч безопасности. Это самое бесполезное обновление Android
Вышло обновление One UI 8 Beta 3 для смартфонов Samsung. Что нового и как установить
Xiaomi уже сейчас готовит POCO X8 Pro. Каким будет новый мощный смартфон
Лонгриды для вас
Samsung втихаря начала предлагать восьмилетнюю поддержку для смартфонов. Но не для всех

Когда Samsung объявила о семилетней программе обновлений для флагманских смартфонов линейки Galaxy S25, это уже казалось впечатляющим достижением. Однако, как выяснилось недавно, компания тихо предлагает еще более длительную поддержку — целых восемь лет программных обновлений! Это настоящий рекорд и такое не может предложить даже Apple. Вот только рано радоваться, ведь такая поддержка доступна не для всех. Хотя, такой подход говорит о том, что это в принципе возможно и такую практику можно раскатать на все смартфоны. Возможно компания это и сделает в следующем году.

Читать далее
Ну, наконец-то! Все крутые Xiaomi теперь продают с реальными скидами

Xiaomi Fan Festival — ежегодное мероприятие, посвященное годовщине основания Xiaomi 6 апреля 2010 года. Неотъемлемая часть события — распродажа, которая в 2025-м проходит с 6 по 20 апреля на Ozon и AliExpress. Едва успев представить новинки в начале года, Xiaomi уже подготовила огромные скидки. Они действуют на устройства всех ценовых категорий, но только в течение нескольких дней. Поэтому сейчас самое время выбрать смартфон Xiaomi.

Читать далее
Что нового в One UI 8. Все функции из свежего обновления для Samsung Galaxy

Не успела Samsung выпустить One UI 7 и отбиться от всех претензий со стороны пользователей, как почти сразу же вышла One UI 8. Несмотря на то, что это только первая бета-версия, выход апдейта постепенно приближает нас к общедоступному релизу. Давайте посмотрим, что нового в One UI 8: эти функции уже скоро появятся на вашем смартфоне Samsung Galaxy!

Читать далее
Новости партнеров
Как выделить и скопировать часть сообщения на iPhone с iOS 26
Как выделить и скопировать часть сообщения на iPhone с iOS 26
Как запахи управляют нашими покупками: хитрые уловки маркетологов
Как запахи управляют нашими покупками: хитрые уловки маркетологов
Рынок криптовалют просел, несмотря на рекордную ликвидность в индустрии. Почему так происходит?
Рынок криптовалют просел, несмотря на рекордную ликвидность в индустрии. Почему так происходит?