Xiaomi прекратила обновлять HyperOS 2. Больше не будет никаких исправлений

Не успела Samsung выпустить One UI 7 и отбиться от всех претензий со стороны пользователей, как почти сразу же вышла One UI 8. Несмотря на то, что это только первая бета-версия, выход апдейта постепенно приближает нас к общедоступному релизу. Давайте посмотрим, что нового в One UI 8: эти функции уже скоро появятся на вашем смартфоне Samsung Galaxy!