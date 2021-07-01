Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

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Иван Кузнецов 0

Наверное, любой пользователь хочет сделать так, чтобы его смартфон работал быстрее и выдавал более высокую производительность, чем есть на самом деле. Зачем? У каждого на то свои причины. Одним хочется играть в игры на максимальных настройках, другим – ускорить интерфейс и сократить время запуска приложений, а третьим просто спокойнее жить, зная, что они обладают самым мощным устройством на рынке. Но ведь новые смартфоны с мощными чипами выходят каждые полгода, а тратиться на них с такой регулярностью точно не будешь. Поэтому Xiaomi предложила альтернативу.

Xiaomi

Xiaomi будет разгонять свои смартфоны с помощью нового режима

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В одной из новых версий MIUI разработчики Xiaomi добавят особый производительный режим. Его упоминание обнаружилось в бета-версии прошивки, которая сейчас проходит тестирование. Он позволит разгонять совместимые модели смартфонов, повышая их производительность до более высоких пределов.

Производительный режим на Андроид

Пока про режим почти ничего неизвестно. Однако высока вероятность, что он, в отличие от аналогов, будет не просто противоположностью режиму энергосбережения, а будет направлен именно на повышение производительности смартфонов. То есть в этом режиме аппараты будут реально становиться мощнее, чем по умолчанию.

MIUI

В следующей версии MIUI появится новый производительный режим

Производительный режим в MIUI в первую очередь ориентирован на игры и работу с тяжёлыми приложениями. Ведь чем выше вычислительная мощность, тем более высокие настройки можно выбрать в игре. А от этого зависит и красочность спецэффектов, и чёткость отрисовки деталей, и фактическое быстродействие, выраженное в показателе FPS.

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Раньше считалось, что разгонять тактовую частоту процессора выше, чем установлено производителем, опасно. По факту, всё так и есть, ведь, чем быстрее работает чип, тем больше тепла он выделяет, а это может быть опасно и для него самого, и для смежных компонентов. Поэтому производители стали искать альтернативные способы разгона.

Как разогнать телефон на Андроид

RAMDisk

Запуск приложений и игр в оперативной памяти — один из самых эффективных способов разгона

Сейчас их существует по меньшей мере четыре:

  • Программная оптимизация, основанная на работе нейросетей. В этом режиме ПО как бы отбирает вычислительный ресурс у фоновых задач и отдаёт его только той задаче, которая выполняется в данный момент.
  • Фактический разгон процессора путём кратковременного увеличения тактовой частоты. Как правило, этот способ используется нечестными на руку производителями в бенчмарках, но вполне годится и для игр.
  • Запуск приложений в оперативной памяти. Если оперативки достаточно много, то при помощи специальной технологии можно попробовать запустить игру или приложение в ней. ОЗУ быстрее, а потому будет лучше обрабатывать задачу.
  • Виртуализация оперативной памяти. Этот способ разгона устройства состоит в том, чтобы отобрать часть штатного хранилища и превратить полученный объём памяти в память оперативную. Это тоже позволяет разгонять смартфон, делая его быстрее.

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Как бы там ни было, повышение производительности смартфона почти всегда влечёт за собой дополнительные вычисления и оказывает дополнительную нагрузку на процессор. Так что устройство практически наверняка начнёт, во-первых, сильнее нагреваться, а, во-вторых, быстрее разряжаться. То есть надолго буст-режима вам всё равно не хватит.

Как бы там ни было, уже хорошо, что производители начинают думать о том, что реально может быть нужно пользователям. Они дают им возможность выбирать либо обычный режим без претензии на высокую мощность, либо производительный, в котором смартфон будет работать меньше, но зато быстрее. Такой подход лично мне очень импонирует.

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