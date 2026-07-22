В рамках подготовки к релизу свежей оболочки HyperOS 4, о которой мы рассказывали отдельно, Xiaomi запустила июльское обновление безопасности, и на этот раз охват действительно большой. Патч получают 58 устройств Xiaomi, Redmi и POCO — от флагманов до самых доступных смартфонов и планшетов. Ниже разберём, кто попал в список, что это даёт на практике и почему обновление доедет не до всех одновременно.

Патч безопасности Xiaomi — что нового в июле 2026 года

Xiaomi начала распространять июльское обновление безопасности 2026 года на 58 устройств Xiaomi, REDMI и POCO. Все прошивки несут дату патча 1 июля 2026 года и закрывают известные уязвимости системы. По сути это регулярное сервисное обновление: оно не приносит новых функций, а латает дыры в безопасности и улучшает стабильность работы.

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В раздаче участвуют как сборки на HyperOS 3, так и на HyperOS 2. То есть даже устройства, которые ещё не перешли на новую версию оболочки, тоже получают защиту. На фоне того, как недавно Google выпустила пустой патч безопасности Android, широкая раздача от Xiaomi выглядит куда осмысленнее.

Какие флагманы и планшеты Xiaomi получили обновление

Xiaomi 14 Ultra — одно из самых широко охваченных устройств в этой раздаче: его июльское обновление доступно сразу в шести регионах, включая Россию. Это хороший сигнал для владельцев прошлогоднего флагмана: устройство продолжают поддерживать.

К июльской раздаче присоединились и более новые Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Помимо них, обновление получают и другие модели линейки:

Xiaomi 13 Lite, 13 Pro и 13T;

Xiaomi 14 CIVI, Civi 2 и Civi 4 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro.

Есть один нюанс, о котором стоит знать владельцам Xiaomi 13T. Европейская версия остаётся на HyperOS 2, тогда как индонезийская уже перешла на HyperOS 3. То есть версия оболочки зависит не только от модели, но и от региона прошивки.

Обновление безопасности для смартфонов POCO

POCO X7 получил один из самых широких региональных охватов в этой партии: июльский патч доступен в Китае, Индии, Индонезии, России, Тайване, Турции и на глобальном рынке. Для владельцев в России это редкий случай, когда обновление приходит без задержки относительно других стран.

Помимо X7, обновление получают и другие устройства бренда. POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Iron Man Edition используют одинаковые региональные сборки — для EEA, Индии, Индонезии и Тайваня. В список также попали недорогие и средние модели:

POCO C Pad, C75, C81, C85 4G и C85x;

POCO M6, M6 Pro 4G, M7 4G, M7 Plus, M8 Pro 5G и M8s;

POCO Pad, Pad M1 и Pad X1.

Обновление REDMI: какие смартфоны попали в список

Раздача не ограничивается флагманами. Несколько устройств линейки REDMI Note получили новый патч, а REDMI Note 14 Pro обновляется сразу в семи регионах. В список Note-моделей наряду с планшетами бренда вошли:

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Note 14 4G, 14 Pro, 14 Pro 4G и 14 Pro+;

REDMI Note 15 Pro и Note 15 Pro+;

REDMI Pad 2 4G и Pad 2 9.7;

Redmi Pad 2 Pro;

Redmi Pad Pro и Pad Pro 5G;

REDMI Pad SE 2, Pad SE 4G и Pad SE 8.7 Wi-Fi.

Июльский выпуск не ограничивается премиальными моделями — в раздачу попали и несколько устройств A-серии REDMI и более доступных смартфонов. Среди них Redmi 13, 13C 5G, 13R, 13X, 14C, целая группа REDMI 15 и REDMI 17 5G, а также A3 Pro, A7 Pro и Turbo 5.

Здесь важно понимать разницу в версиях оболочки. Часть устройств остаётся на HyperOS 2: например, Redmi 13C 5G и Redmi 13R в Европе и на Тайване, а также REDMI 15C 4G в регионе EEA. Это не проблема — патч безопасности они всё равно получают, просто на прежней версии интерфейса.

Почему июльский патч Xiaomi придёт не всем устройствам сразу

Список большой, но не стоит ждать, что патч прилетит на все аппараты одновременно. Все перечисленные сборки несут дату патча 1 июля 2026 года, но это не значит, что каждый владелец получит обновление в одно и то же время.

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Xiaomi распространяет прошивки поэтапно, и доступность сборки зависит от региона устройства. Здесь есть важное ограничение: глобальную прошивку, как правило, нельзя установить поверх европейской, турецкой, индийской, китайской или тайваньской версии без дополнительных действий. Проще говоря, ставить чужую региональную сборку вручную рискованно — можно получить проблемы вместо защиты. Что делать сейчас:

Откройте настройки и зайдите в раздел обновлений HyperOS. Проверьте наличие июльского патча вручную, не дожидаясь автоматического уведомления. Если обновления пока нет, подождите несколько дней — раздача идёт волнами по регионам.

Обновление стоит ставить всем, кому оно доступно — оно бесплатное, закрывает уязвимости и не требует лишних телодвижений. Новых функций ждать не нужно, но для безопасности повседневного использования этого достаточно. Если вашей модели нет в списке или патч ещё не пришёл — это нормально, раздача постепенно доедет и до вас.