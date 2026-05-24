Xiaomi выпустила обновление HyperOS 3, которое затрагивает флагманские смартфоны Xiaomi 17, Xiaomi 15, Xiaomi 14, игровые модели REDMI и планшет REDMI K Pad 2. Новая версия HyperOS не первый раз становятся источником проблем — недавно, например, недавно обновление HyperOS сломало камеру Xiaomi 17 Ultra, и дорогой смартфон превратился в дешёвый REDMI. На этот раз новости приятнее: компания закрывает баги, а не плодит их. Пока патчи раскатываются только в Китае через бета-канал, но часть устройств имеет глобальные аналоги — а значит, исправления со временем доберутся и до международных прошивок.

HyperOS 3 — какие ошибки исправили в обновлении

Xiaomi опубликовала еженедельный отчёт в официальном Xiaomi Community, где перечислила конкретные проблемы и устройства, на которых они устранены. Большинство багов HyperOS 3 касаются стабильности системы, работы галереи, игровой производительности и поведения лаунчера. Вот полный список исправлений по моделям:

Xiaomi 17 Pro (HyperOS 3.0.306.0) — навязчивые всплывающие окна авторизации Wi-Fi, которые появлялись снова и снова.

(HyperOS 3.0.306.0) — исчезающее контекстное меню при долгом нажатии на рабочем столе.

(HyperOS 3.0.302.0) — миниатюры в галерее не совпадали с реальным изображением при увеличении.

(HyperOS 3.0.301.0) — искажённое воспроизведение звука в Live GIF.

(HyperOS 3.0.302.0) — ложные предупреждения о нехватке трафика и сбой после многократного редактирования фото в галерее.

(HyperOS 3.0.303.0) — дублирование фото и видео в галерее.

REDMI Turbo 5 Max / POCO X8 Pro Max — автоматический сброс настроек Game Turbo во время ускорения игр.

REDMI K Pad 2 (HyperOS 3.0.304.0) — проблемы с частотой кадров в играх.

Ошибки в работе галереи на HyperOS встречаются чаще всего. На разных моделях они проявлялись по-разному: путала превью, дублировала файлы и теряла пометки при редактировании. Для тех, кто активно обрабатывает фото на телефоне, это было особенно неприятно.

Какие смартфоны получат исправление ошибок HyperOS 3

Часть устройств из списка — это чисто китайские модели. Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 15 Pro и REDMI K Pad 2 пока не продаются за пределами Китая. А вот на новом Xiaomi 17 Max с аккумулятором на 8000 мАч без заднего экрана пока ошибок не найдено. При этом два устройства из списка имеют прямые глобальные аналоги — REDMI K90 Pro Max выходит на международный рынок как POCO F8 Ultra, а REDMI Turbo 5 Max — как POCO X8 Pro Max.

Это значит, что владельцы POCO F8 Ultra и POCO X8 Pro Max могут рассчитывать на те же исправления, но с задержкой. Xiaomi традиционно тестирует патчи сначала на китайских бета-сборках и только потом интегрирует их в глобальные прошивки. По словам компании, эти исправления ожидаются в международных версиях HyperOS 3 в ближайшие недели.

Отдельно Xiaomi подчеркнула, что перечисленные устройства — это лишь модели, на которых проводилась проверка. Если тот же баг HyperOS воспроизводится на других смартфонах или планшетах Xiaomi, REDMI и POCO, исправление придёт и на них в составе будущих обновлений HyperOS.

Когда выйдет глобальное обновление HyperOS 3

Xiaomi по-прежнему использует китайскую бета-сборки как место для обкатки новых версий HyperOS 3. Новые исправления сначала появляются в китайских сборках, а потом постепенно переезжают в глобальные прошивки. Такой подход компания не меняла ни с HyperOS 2, ни с HyperOS 3.

Конкретных дат для глобального выпуска именно этих патчей Xiaomi не называет — формулировка «в ближайшие недели». Учитывая, что глобальный запуск HyperOS 3 к марту 2026 года уже достиг 95% устройств из списка совместимых, а компания начала раскатывать и HyperOS 3.1, можно предположить, что исправления войдут в одно из ближайших накопительных обновлений. К слову, уже сейчас известно, какие функции Android 17 могут появиться в Xiaomi HyperOS 4 — так что компании есть над чем работать дальше.

Стоит ли скачивать обновление на Xiaomi и POCO

Если у вас POCO F8 Ultra, POCO X8 Pro Max, Xiaomi 14 или другая модель из списка — хорошая новость в том, что Xiaomi подтвердила исправила важные баги на уровне кода. Плохая новость — придётся подождать, пока патч дойдёт до глобальной версии HyperOS.

Тем, кто сталкивался с навязчивыми уведомлениями Wi-Fi, сбросом настроек Game Turbo или дублированием фотографий, стоит следить за обновлениями в разделе «Настройки», далее «О телефоне», далее «Обновление системы». Никаких действий от пользователя не требуется — патч придёт по воздуху автоматически, когда будет готов для вашего региона. А если баги вас не затрагивают — этот отчёт как минимум показывает, что Xiaomi ведёт активную работу над HyperOS 3.