Герман Вологжанин

Xiaomi продолжает развертывание апдейта HyperOS 3. Свежей версией оболочки уже обзавелось большинство совместимых моделей, а теперь производитель решил уделить внимание «старичкам», выпущенным несколько лет назад. Опубликован очередной список смартфонов с HyperOS 3, в который вошло сразу 7 устройств. Однако для этих моделей обновление будет урезанным и неполноценным.

Xiaomi выпустила HyperOS 3 для этих смартфонов, но скрыла важный недостаток обновления. HyperOS 3 прилетела даже на старые смартфоны, но есть нюанс. Изображение: WhatGear. Фото.

HyperOS 3 прилетела даже на старые смартфоны, но есть нюанс. Изображение: WhatGear

Старые смартфоны, которые получили HyperOS 3

В список старых смартфонов, которые получат HyperOS 3, вошли:

  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12S;
  • Xiaomi 12S Pro;
  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi Civi 3;
  • Xiaomi MIX Fold 2.

Эти модели уже начали получать обновление в Китае. В скором времени апдейт придет и на устройства для глобального рынка. Но это касается только моделей, представленных на международном рынке: Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, а также Xiaomi 13 Lite, который является копией Xiaomi Civi 3.

Что не так с HyperOS 3 на старых моделях

Несмотря на то, что эти обновления действительно получили обновление HyperOS 3, апдейт оказался урезанным. Поскольку представленные выше смартфоны были представлены еще в 2022 году, в случае с ними HyperOS 3 базируется на Android 15, а не Android 16.

Таким образом, даже имея пакет основных функций обновления, эти смартфоны лишены базовых возможностей Android 16. Подробнее с ними можно ознакомиться в отдельном материале, который размещен на нашем сайте.

