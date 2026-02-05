Xiaomi выпустила HyperOS 3 на 20 новых смартфонов, планшетов и телевизоров: полный список моделей

Xiaomi продолжает обновлять HyperOS для своих смартфонов, планшетов и других устройств. И, пока к выпуску четвертой версии компания лишь готовится, поступательный выход HyperOS 3 идет полным ходом. Так, в начале февраля 2026 года Xiaomi подготовила апдейт сразу для 20 своих устройств, включая смартфоны, планшеты и даже телевизоры. Что это за модели — читайте в нашем материале.
Кто получит HyperOS 3 в феврале 2026 года
Новый этап обновления HyperOS 3 начался в Китае, где Xiaomi традиционно начинает действовать раньше всего. На территории Поднебесной апдейт получили уже почти все владельцы умных устройств компании, но кое-кто не зря ждал февраля.
Смартфоны:
- Xiaomi MIX Fold 2;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi Civi 2;
- Xiaomi Civi 3;
- REDMI K50 Ultimate Edition;
- REDMI Note 15R;
- REDMI Note 12 Turbo;
- REDMI Note 12T Pro;
- REDMI 14C;
- REDMI 14R 5G.
Планшеты:
- REDMI Pad Pro 5G;
- REDMI Pad Pro (Wi-Fi).
Телевизоры:
- Xiaomi TV S Mini LED;
- REDMI TV MAX 2025;
- REDMI Smart TV A Pro;
- REDMI Smart TV A 2025.
Важно заметить, что на глобальном рынке телевизоры Xiaomi работают на чистом Android TV и Google TV, а многие смартфоны для Китая так и не выходят за ее пределами.
Полный список смартфонов с HyperOS 3
В полный список смартфонов Xiaomi с HyperOS 3 входит несколько десятков моделей только на глобальном рынке. О них мы рассказывали в нашем тексте: кто получит HyperOS 3. Там вы сможете найти свою модель.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Наконец, завершая развертывание третьей версии своей оболочки, Xiaomi готовится к выходу HyperOS 4. Ранее мы уже рассказывали о свежих фишках, сроках релиза и поддерживаемых смартфонах очередного обновления.