Xiaomi выпустила HyperOS 3 на 20 новых смартфонов, планшетов и телевизоров: полный список моделей

Xiaomi продолжает обновлять HyperOS для своих смартфонов, планшетов и других устройств. И, пока к выпуску четвертой версии компания лишь готовится, поступательный выход HyperOS 3 идет полным ходом. Так, в начале февраля 2026 года Xiaomi подготовила апдейт сразу для 20 своих устройств, включая смартфоны, планшеты и даже телевизоры. Что это за модели — читайте в нашем материале.

Кто получит HyperOS 3 в феврале 2026 года

Новый этап обновления HyperOS 3 начался в Китае, где Xiaomi традиционно начинает действовать раньше всего. На территории Поднебесной апдейт получили уже почти все владельцы умных устройств компании, но кое-кто не зря ждал февраля.

Смартфоны:

Xiaomi MIX Fold 2;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 3;

REDMI K50 Ultimate Edition;

REDMI Note 15R;

REDMI Note 12 Turbo;

REDMI Note 12T Pro;

REDMI 14C;

REDMI 14R 5G.

Планшеты:

REDMI Pad Pro 5G;

REDMI Pad Pro (Wi-Fi).

Телевизоры:

Xiaomi TV S Mini LED;

REDMI TV MAX 2025;

REDMI Smart TV A Pro;

REDMI Smart TV A 2025.

Важно заметить, что на глобальном рынке телевизоры Xiaomi работают на чистом Android TV и Google TV, а многие смартфоны для Китая так и не выходят за ее пределами.

Полный список смартфонов с HyperOS 3

В полный список смартфонов Xiaomi с HyperOS 3 входит несколько десятков моделей только на глобальном рынке. О них мы рассказывали в нашем тексте: кто получит HyperOS 3. Там вы сможете найти свою модель.

Наконец, завершая развертывание третьей версии своей оболочки, Xiaomi готовится к выходу HyperOS 4. Ранее мы уже рассказывали о свежих фишках, сроках релиза и поддерживаемых смартфонах очередного обновления.