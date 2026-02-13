Xiaomi выпустила обновление для своих смартфонов, но это не HyperOS

Юрий Кудлович

Китайский техногигант обещал широкую и долгую поддержку своих устройств, и он, кажется, держит свое слово. Не успели смартфоны Xiaomi и дочерних брендов обновиться на хайповую прошивку HyperOS 3, как на них вскоре прилетела еще одна. Вот только это не системный апдейт, не патч безопасности и даже не обновление для встроенных программ.

Xiaomi выпустила обновление для своих смартфонов, но это не HyperOS. Это обновление улучшает стабильность работы беспроводной связи. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Это обновление улучшает стабильность работы беспроводной связи. Изображение: xiaomitime.com

Xiaomi выкатила свежее обновление для большинства устройств HyperOS. И самое любопытное тут в том, что это не прошивка целиком и не новый Android, а отдельный системный компонент. А именно, разработчики подкрутили беспроводную связь и улучшили совместимость наушников. И все это без огромного апдейта системы: все обновляется примерно также, как любое системное приложение.

Что нового в прошивке Bluetooth для Xiaomi

Несмотря на то, что апдейт минорный и глубоко системный, его полезность можно поставить в одну линию с обновлением уровня HyperOS. Итак, что же такого изменится в работе телефона после установки обновления:

  • Добавили поддержку большего числа моделей наушников. Обычно это значит, что будет меньше отвалов, проблем со звуком и сюрпризов с кодеками.
  • Во-вторых, обновили сетевую часть Bluetooth-сервиса. Это касается внутренних сервисов и совместимости. Возможно, обновление как раз затрагивает нативную поддержку AirPods.

Как обновить Bluetooth на Xiaomi

Если программное обеспечение уже долетело до вашего региона и смартфона, ставится оно прямо из настроек:

  • Откройте “Настройки”
  • Перейдите в “Bluetooth”
  • Затем откройте “Обновления”
  • Выберите “Скачать и установить”
Как обновить Bluetooth на Xiaomi. Обновление находится в настройках Bluetooth. xiaomitime.com. Фото.

Обновление находится в настройках Bluetooth. xiaomitime.com

Желательно покдлючиться к Wi-Fi, потому что так быстрее и стабильнее. Если пункта “Обновления” у вас вообще нет, значит, что телефон не поддерживается и прошивки блютуса на него не будет. Но не факт: просто у части моделей этот компонент обновляется иначе. В таком случае остается просто подождать, пока ПО не установится само.

Возможно, после обновления Bluetooth понадобится сбросить сопряжение и переподключить проблемные аксессуары. Для этого нужно удалить устройство из списка и связать его с телефоном заново.

Вышла финальная бета-версия Android 16 QPR2 Beta 3, но не для всех

Google представила третью и финальную бета-версию Android 16 QPR2 для совместимых устройств Pixel. Обновление доступно для серии Pixel 6 и более новых моделей, включая последний Pixel 10. Она позволяет обкатать предварительные новые функции и получить представление о том, что будет дальше с программным продуктом. Пользователи могут протестировать новую версию операционной системы до её официального релиза в начале декабря.

Читать далее
На AliExpress завезли новые флагманы Xiaomi 15T. Всем дарят планшет при заказе

Осенью Xiaomi традиционно выпускает на глобальный рынок флагманские смартфоны T-серии, и 2025-й не стал исключением. На смену 14-й линейки пришли Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. С 9 октября смартфоны уже доступны на AliExpress, а при заказе любого из них обещают планшет в подарок. Звучит как идеальная сделка, но что выбрать: Xiaomi 15T или Xiaomi 15T Pro? В этом и попытаемся разобраться.

Читать далее
Google создает новую ОС для компьютеров. Какой будет Aluminium OS?

Google готовится к выпуску новой операционной системы под названием Aluminium OS. Это платформа, которая объединяет Android, ChromeOS и современные ИИ-возможности. Если проект окажется успешным, Google сможет конкурировать с Windows и macOS на их территории. Уже сейчас анонс вызывает большой интерес, ведь речь идет о создании единой среды для смартфонов, планшетов и ПК. Но что это значит на практике?

Читать далее
