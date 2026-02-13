Xiaomi выпустила обновление для своих смартфонов, но это не HyperOS

Китайский техногигант обещал широкую и долгую поддержку своих устройств, и он, кажется, держит свое слово. Не успели смартфоны Xiaomi и дочерних брендов обновиться на хайповую прошивку HyperOS 3, как на них вскоре прилетела еще одна. Вот только это не системный апдейт, не патч безопасности и даже не обновление для встроенных программ.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Xiaomi выкатила свежее обновление для большинства устройств HyperOS. И самое любопытное тут в том, что это не прошивка целиком и не новый Android, а отдельный системный компонент. А именно, разработчики подкрутили беспроводную связь и улучшили совместимость наушников. И все это без огромного апдейта системы: все обновляется примерно также, как любое системное приложение.

Что нового в прошивке Bluetooth для Xiaomi

Несмотря на то, что апдейт минорный и глубоко системный, его полезность можно поставить в одну линию с обновлением уровня HyperOS. Итак, что же такого изменится в работе телефона после установки обновления:

Добавили поддержку большего числа моделей наушников. Обычно это значит, что будет меньше отвалов, проблем со звуком и сюрпризов с кодеками.

Во-вторых, обновили сетевую часть Bluetooth-сервиса. Это касается внутренних сервисов и совместимости. Возможно, обновление как раз затрагивает нативную поддержку AirPods.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как обновить Bluetooth на Xiaomi

Если программное обеспечение уже долетело до вашего региона и смартфона, ставится оно прямо из настроек:

Откройте “Настройки”

Перейдите в “Bluetooth”

Затем откройте “Обновления”

Выберите “Скачать и установить”

Желательно покдлючиться к Wi-Fi, потому что так быстрее и стабильнее. Если пункта “Обновления” у вас вообще нет, значит, что телефон не поддерживается и прошивки блютуса на него не будет. Но не факт: просто у части моделей этот компонент обновляется иначе. В таком случае остается просто подождать, пока ПО не установится само.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ AndroidInsider.ru В МЕССЕНДЖЕРЕ MAX. ТАМ КУДА БОЛЬШЕ КОНТЕНТА, ЧЕМ НА САЙТЕ, И РАБОТАЕТ ОН ДАЖЕ НА СТОЯНКАХ

Возможно, после обновления Bluetooth понадобится сбросить сопряжение и переподключить проблемные аксессуары. Для этого нужно удалить устройство из списка и связать его с телефоном заново.