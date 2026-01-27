Xiaomi выпустила обновление HyperOS 3.1. Что появилось, и какие смартфоны поддерживаются

Почти завершив развертывание HyperOS 3, Xiaomi внезапно выпустила обновление HyperOS 3.1. Его массовое бета-тестирование началось 22 января в Китае, и в скором времени состоится релиз стабильной версии апдейта. Несмотря на промежуточный статус, выход HyperOS 3.1 принесет множество изменений как в визуальное оформление системы, так и в его функциональную часть.

Что нового в HyperOS 3.1

В HyperOS 3.1 компания Xiaomi существенно доработала свой Super Island, созданный по образу и подобию Dynamic Island от Apple. В новой версии системы он поддерживает:

динамические обновления для международных приложений (например, Uber);

интеграцию с ToDo Notes;

пролистывание карт на экране блокировки;

новую шкалу воспроизведения музыки.

Еще одним изменением HyperOS 3.1 является переработка дизайна системы и стандартных приложений. Так, список запущенных программ теперь отображается стеком, как в iOS, а приложения «Погода» и «Галерея» полностью переписаны с нуля.

Кроме того, в HyperOS 3.1 появилась полная совместимость с наушниками Apple AirPods. Теперь при подключении гарнитуры к Xiaomi появляется характерная анимация, а в настройках можно гибко регулировать параметры сопряжения и воспроизведения музыки.

Также в HyperOS 3.1 можно обнаружить следующие нововведения:

функция защиты от укачивания;

оптимизация полноэкранного индикатора жестов;

новое приложение для управления паролями;

отзыв разрешений у приложений встряхиванием смартфона;

новые настройки отпечатка пальцев и графического ключа.

Словом, оболочка HyperOS 3.1 — нечто большее, чем минорное обновление с исправлением недостатков предыдущей версии. Это крупный апдейт, который совсем скоро выйдет на десятки устройств Xiaomi.

Кто получит HyperOS 3.1

В список смартфонов с HyperOS 3.1 входят все модели, получившие обновление HyperOS 3. На международном рынке это:

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15;

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 15T;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12T Pro;

REDMI Note 15 Pro+ 5G;

REDMI Note 15 Pro 5G;

REDMI Note 15 Pro;

REDMI Note 15 5G;

REDMI Note 15;

REDMI Note 14 Pro+ 5G;

REDMI Note 14 Pro 5G;

REDMI Note 14 Pro;

REDMI Note 14 5G;

REDMI Note 14;

REDMI Note 14S;

REDMI Note 13 Pro;

REDMI Note 13 Pro+ 5G;

REDMI Note 13 Pro 5G;

REDMI Note 13 5G;

REDMI 15 5G;

REDMI 15C 5G;

REDMI 15C;

REDMI 15;

REDMI 14C;

REDMI 13;

REDMI 13x;

POCO F8 Ultra;

POCO F8 Pro;

POCO F7 Ultra;

POCO F7 Pro;

POCO F7;

POCO F6 Pro;

POCO F6;

POCO F5 Pro;

POCO F5;

POCO X7 Pro;

POCO X7;

POCO X6 Pro;

POCO X6;

POCO M8 Pro;

POCO M8;

POCO M7 Pro 5G;

POCO M7;

POCO M6 Pro;

POCO M6;

POCO C85;

POCO C75.

Большинство смартфонов из списка получит обновление HyperOS 3.1 на базе Android 16, однако некоторые устройства будут работать на не самой современной версии операционной системы Android 15.

Когда выйдет HyperOS 3.1

Хотя массовое тестирование обновления уже идет, полноценный выход HyperOS 3.1 состоится лишь в феврале 2026 года. Именно тогда начнется его развертывание. Причем затянется одно на несколько месяцев вплоть до будущего лета.

В первую очередь обновление получат свежие флагманы Xiaomi. Модели, выпущенные раньше, могут претендовать на HyperOS 3.1 с задержкой, либо вообще лишиться крупного апдейта или получить его в усеченном виде.