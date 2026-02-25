Xiaomi выпустила важное обновление безопасности для 39 устройств — проверь свое

Компания начала рассылать февральские обновления безопасности для фирменной операционной системы HyperOS. Новая прошивка постепенно появляется на всех свежих флагманах под управлением HyperOS 3, а также на некоторых популярных моделях, которые остались на HyperOS 2. Обновляются даже самые старые версии. Проверьте, есть ли ваш смартфон в этом списке.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Судя по описанию, это не аварийный патч с критическими дырами и не пакет с новыми функциями, а плановый ежемесячный фикс, в котором есть: исправления безопасности, мелкие исправления багов и обновления для системных компонентов. Ниже собрали все устройства, которые получат апдейт.

Какие смартфоны Xiaomi получат обновление HyperOS

Приоритет тут, конечно, понятный: патч сначала прилетает на свежие устройства и глобальные модели. В первой партии упоминаются те, которые работают на HyperOS 3 и Android 16:

Xiaomi 15

Xiaomi 15T и 15T Pro

Xiaomi 14T

POCO F6 Pro и Redmi K70

POCO X7 Pro

POCO X7 и Redmi Note 14 Pro

POCO M6 и Redmi 13, а также Redmi 13X

POCO M7 4G и Redmi 15 4G

POCO M6 Plus 5G и Redmi 13 5G, а также Redmi Note 13R

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Далее на очереди устройства на базе HyperOS 2 (Android 15). Здесь список тоже вполне бодрый — есть и смартфоны, и планшеты:

Xiaomi 12T

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 15 Pro 4G

POCO M7 Pro 5G и Redmi Note 14

POCO M7 Plus и Redmi 15

POCO C65 и Redmi 13C

Redmi 13C 5G и Redmi 13R

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Pad 2 4G

POCO Pad и Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

Ну и самыми последними обновятся старички на базе Android 14:

Redmi Note 12 (Explorer, Pro, Pro+)

POCO X5 Pro 5G и Redmi Note 12 Pro Speed (в отдельных регионах)

Как проверить обновление HyperOS

Иногда обновление само прилетает дольше, так что можно попробовать форсировать события. Для этого сделайте так:

Откройте “Настройки”

Перейдите в раздел “О телефоне”

Затем тапните по надписи Xiaomi HyperOS

И нажмите “Проверить обновления”

Если апдейта нет, это не значит, что про ваш смартфон забыли. Скорее всего, просто еще не дошла очередь именно вашей прошивки или региона. А если патч появился, можете смело его устанавливать.