Xiaomi выпустила важное обновление безопасности для 39 устройств — проверь свое

Компания начала рассылать февральские обновления безопасности для фирменной операционной системы HyperOS. Новая прошивка постепенно появляется на всех свежих флагманах под управлением HyperOS 3, а также на некоторых популярных моделях, которые остались на HyperOS 2. Обновляются даже самые старые версии. Проверьте, есть ли ваш смартфон в этом списке.
Судя по описанию, это не аварийный патч с критическими дырами и не пакет с новыми функциями, а плановый ежемесячный фикс, в котором есть: исправления безопасности, мелкие исправления багов и обновления для системных компонентов. Ниже собрали все устройства, которые получат апдейт.
Какие смартфоны Xiaomi получат обновление HyperOS
Приоритет тут, конечно, понятный: патч сначала прилетает на свежие устройства и глобальные модели. В первой партии упоминаются те, которые работают на HyperOS 3 и Android 16:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T и 15T Pro
- Xiaomi 14T
- POCO F6 Pro и Redmi K70
- POCO X7 Pro
- POCO X7 и Redmi Note 14 Pro
- POCO M6 и Redmi 13, а также Redmi 13X
- POCO M7 4G и Redmi 15 4G
- POCO M6 Plus 5G и Redmi 13 5G, а также Redmi Note 13R
Далее на очереди устройства на базе HyperOS 2 (Android 15). Здесь список тоже вполне бодрый — есть и смартфоны, и планшеты:
- Xiaomi 12T
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 15 Pro 4G
- POCO M7 Pro 5G и Redmi Note 14
- POCO M7 Plus и Redmi 15
- POCO C65 и Redmi 13C
- Redmi 13C 5G и Redmi 13R
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Pad 2 4G
- POCO Pad и Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE
Ну и самыми последними обновятся старички на базе Android 14:
- Redmi Note 12 (Explorer, Pro, Pro+)
- POCO X5 Pro 5G и Redmi Note 12 Pro Speed (в отдельных регионах)
Как проверить обновление HyperOS
Иногда обновление само прилетает дольше, так что можно попробовать форсировать события. Для этого сделайте так:
- Откройте “Настройки”
- Перейдите в раздел “О телефоне”
- Затем тапните по надписи Xiaomi HyperOS
- И нажмите “Проверить обновления”
Если апдейта нет, это не значит, что про ваш смартфон забыли. Скорее всего, просто еще не дошла очередь именно вашей прошивки или региона. А если патч появился, можете смело его устанавливать.
