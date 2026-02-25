Xiaomi выпустила важное обновление безопасности для 39 устройств — проверь свое

Юрий Кудлович

Компания начала рассылать февральские обновления безопасности для фирменной операционной системы HyperOS. Новая прошивка постепенно появляется на всех свежих флагманах под управлением HyperOS 3, а также на некоторых популярных моделях, которые остались на HyperOS 2. Обновляются даже самые старые версии. Проверьте, есть ли ваш смартфон в этом списке.

Xiaomi выпустила важное обновление безопасности для 39 устройств — проверь свое. Праздники в Китае закончились, начались обновления прошивок. Изображение: gizchina.com. Фото.

Праздники в Китае закончились, начались обновления прошивок. Изображение: gizchina.com

Судя по описанию, это не аварийный патч с критическими дырами и не пакет с новыми функциями, а плановый ежемесячный фикс, в котором есть: исправления безопасности, мелкие исправления багов и обновления для системных компонентов. Ниже собрали все устройства, которые получат апдейт.

Xiaomi выпустила важное обновление безопасности для 39 устройств — проверь свое. Вот такая версия прилетает на смартфоны. Фото.

Вот такая версия прилетает на смартфоны

Какие смартфоны Xiaomi получат обновление HyperOS

Приоритет тут, конечно, понятный: патч сначала прилетает на свежие устройства и глобальные модели. В первой партии упоминаются те, которые работают на HyperOS 3 и Android 16:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15T и 15T Pro
  • Xiaomi 14T
  • POCO F6 Pro и Redmi K70
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7 и Redmi Note 14 Pro
  • POCO M6 и Redmi 13, а также Redmi 13X
  • POCO M7 4G и Redmi 15 4G
  • POCO M6 Plus 5G и Redmi 13 5G, а также Redmi Note 13R

Далее на очереди устройства на базе HyperOS 2 (Android 15). Здесь список тоже вполне бодрый — есть и смартфоны, и планшеты:

  • Xiaomi 12T
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 15 Pro 4G
  • POCO M7 Pro 5G и Redmi Note 14
  • POCO M7 Plus и Redmi 15
  • POCO C65 и Redmi 13C
  • Redmi 13C 5G и Redmi 13R
  • Redmi Pad 2 Pro 5G
  • Redmi Pad 2 4G
  • POCO Pad и Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad SE

Ну и самыми последними обновятся старички на базе Android 14:

  • Redmi Note 12 (Explorer, Pro, Pro+)
  • POCO X5 Pro 5G и Redmi Note 12 Pro Speed (в отдельных регионах)

Как проверить обновление HyperOS

Иногда обновление само прилетает дольше, так что можно попробовать форсировать события. Для этого сделайте так:

  • Откройте “Настройки”
  • Перейдите в раздел “О телефоне”
  • Затем тапните по надписи Xiaomi HyperOS
  • И нажмите “Проверить обновления”

Если апдейта нет, это не значит, что про ваш смартфон забыли. Скорее всего, просто еще не дошла очередь именно вашей прошивки или региона. А если патч появился, можете смело его устанавливать.

Самые долговечные смартфоны Xiaomi, которые будут обновляться много лет

Определить, сколько лет служит смартфон Xiaomi, довольно сложно. Причина — разные сценарии использования и условия эксплуатации. Однако с полной уверенностью можно сказать, как долго обновляется Xiaomi. Для этого достаточно изучить заявленные производителем сроки поддержки, что мы и сделали, выбрав самые долговечные Xiaomi. Они будут обновляться много лет вплоть до 2031 года.

Первые обзоры на Xiaomi 17: что говорят про главного конкурента iPhone 17

Новые смартфоны Xiaomi 17 всего за несколько дней с момента своего релиза успели растормошить интернет. Одни люди критикуют китайские флагманы за их вторичность, подтверждением чего является пропуск 16-й серии ради синхронизации с нумерацией айфонов, другие — восторгаются задним экраном Xiaomi 17 Pro, на котором можно даже играть в Angry Birds. Но насколько хороший продукт сделали мастера из Поднебесной? Мы ознакомились с первыми обзорами Xiaomi 17 и готовы рассказать, что о них говорят владельцы.

Чем отличаются смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO

Компания Xiaomi не первый год является лидером на российском рынке смартфонов. Ее устройства продаются намного активнее конкурентов, однако не все осознают, что подобный успех обусловлен наличием в линейке производителя двух суббрендов (REDMI и POCO), на которые и приходится большая часть продаж. Но для чего это нужно? Существуют ли принципиальные отличия между Xiaomi, REDMI и POCO, или перед нами действительно абсолютно идентичные устройства?

