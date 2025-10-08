Xiaomi запретит установку HyperOS 3 на некоторые совместимые смартфоны. Как этого избежать

Xiaomi готовит масштабное обновление своей фирменной ОС. Прошивка под названием HyperOS 3 выйдет со дня на день. Однако обладатели некоторых устройств ее не получат: если на смартфоне установлена модифицированная ОС, устройство перестанет обновляться, да еще и лишится гарантии. Рассказываем, как проверить прошивку Xiaomi на оригинальность.
Как сообщает Gizchina, кастомные версии операционной системы не только нарушают работу устройств, но и теперь полностью блокируют доступ к серверам обновлений. Пока неизвестно, официальные апдейты будут заблокированы навсегда или только до тех пор, пока на устройство не вернут оригинальную ОС.
Блокировка Xiaomi может коснуться любого
Проблема в том, что кастомные прошивки нередко встречаются на смартфонах, купленных у неофициальных продавцов. Они устанавливают модифицированные системы, чтобы активировать функции, убрать региональные ограничения или добавить неподдерживаемый язык. Причем они об этом не предупреждают. А иногда кастомы ставят и сами пользователи, которые хотят побыстрее обновить смартфон в обход официального расписания.
Вместе с установкой модов владельцы могут столкнуться с проблемами — от нестабильной работы и утечки данных, до потери гарантии и отказа Xiaomi в обслуживании устройства. Например, как в этот раз, когда компания грозит блокировками и отказом в выпуске обновлений.
Чтобы проверить, какая прошивка установлена на Xiaomi, нужно использовать приложение MemeOS Enhancer. Оно доступно в Google Play бесплатно и позволяет определить статус прошивки, а также подтвердить подлинность программного обеспечения. Если окажется, что система неофициальная, рекомендуется обратиться в сервисный центр Xiaomi для перепрошивки устройства или установить оригинальную версию самостоятельно, скачав ее со специального сайта.
Какие устройства получат HyperOS 3
Обновления на смартфоны будут приходить волнами. Сначала обновятся самые новые и современные устройства. Первая волна продлится с октября по ноябрь 2025 года:
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi MIX Flip;
- REDMI Note 14 Pro+ 5G;
- REDMI Note 14 Pro 5G;
- REDMI Note 14 Pro;
- REDMI Note 14;
- POCO F7 Ultra;
- POCO F7 Pro;
- POCO F7;
- POCO X7 Pro;
- POCO X7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Smart Band 10.
Вторая волна обновлений HyperOS 3 будет с ноября по декабрь. На этом этапе прошивки получат:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI 15
- REDMI 14C
- REDMI 13
- REDMI 13x
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 Pro
- POCO M6
- POCO C75
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro 5G
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Pad 2
Последняя волна начнется в декабре и продлится до марта следующего года. В этот период обновятся:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 14S
- REDMI Note 13 Pro+ 5G
- REDMI Note 13 Pro 5G
- REDMI Note 13 5G
- REDMI 15 5G
- REDMI 15C 5G
- REDMI 15C
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C85
- REDMI Pad Pro 5G
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7 4G
- REDMI Pad SE 8.7
- REDMI Pad
Загрузить и установить HyperOS 3 можно по воздуху через раздел настроек «О телефоне». Пользователям аксессуаров для установки обновления нужно воспользоваться приложением Mi Fitness.
