Xiaomi запретит установку HyperOS 3 на некоторые совместимые смартфоны. Как этого избежать

Xiaomi готовит масштабное обновление своей фирменной ОС. Прошивка под названием HyperOS 3 выйдет со дня на день. Однако обладатели некоторых устройств ее не получат: если на смартфоне установлена модифицированная ОС, устройство перестанет обновляться, да еще и лишится гарантии. Рассказываем, как проверить прошивку Xiaomi на оригинальность.

Как сообщает Gizchina, кастомные версии операционной системы не только нарушают работу устройств, но и теперь полностью блокируют доступ к серверам обновлений. Пока неизвестно, официальные апдейты будут заблокированы навсегда или только до тех пор, пока на устройство не вернут оригинальную ОС.

Блокировка Xiaomi может коснуться любого

Проблема в том, что кастомные прошивки нередко встречаются на смартфонах, купленных у неофициальных продавцов. Они устанавливают модифицированные системы, чтобы активировать функции, убрать региональные ограничения или добавить неподдерживаемый язык. Причем они об этом не предупреждают. А иногда кастомы ставят и сами пользователи, которые хотят побыстрее обновить смартфон в обход официального расписания.

Вместе с установкой модов владельцы могут столкнуться с проблемами — от нестабильной работы и утечки данных, до потери гарантии и отказа Xiaomi в обслуживании устройства. Например, как в этот раз, когда компания грозит блокировками и отказом в выпуске обновлений.

Чтобы проверить, какая прошивка установлена на Xiaomi, нужно использовать приложение MemeOS Enhancer. Оно доступно в Google Play бесплатно и позволяет определить статус прошивки, а также подтвердить подлинность программного обеспечения. Если окажется, что система неофициальная, рекомендуется обратиться в сервисный центр Xiaomi для перепрошивки устройства или установить оригинальную версию самостоятельно, скачав ее со специального сайта.

Какие устройства получат HyperOS 3

Обновления на смартфоны будут приходить волнами. Сначала обновятся самые новые и современные устройства. Первая волна продлится с октября по ноябрь 2025 года:

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15;

Xiaomi MIX Flip;

REDMI Note 14 Pro+ 5G;

REDMI Note 14 Pro 5G;

REDMI Note 14 Pro;

REDMI Note 14;

POCO F7 Ultra;

POCO F7 Pro;

POCO F7;

POCO X7 Pro;

POCO X7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Smart Band 10.

Вторая волна обновлений HyperOS 3 будет с ноября по декабрь. На этом этапе прошивки получат:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

REDMI Note 13 Pro

REDMI 15

REDMI 14C

REDMI 13

REDMI 13x

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

REDMI Pad 2 Pro 5G

REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 4G

REDMI Pad 2

Последняя волна начнется в декабре и продлится до марта следующего года. В этот период обновятся:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 14S

REDMI Note 13 Pro+ 5G

REDMI Note 13 Pro 5G

REDMI Note 13 5G

REDMI 15 5G

REDMI 15C 5G

REDMI 15C

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

REDMI Pad Pro 5G

REDMI Pad Pro

REDMI Pad SE 8.7 4G

REDMI Pad SE 8.7

REDMI Pad

Загрузить и установить HyperOS 3 можно по воздуху через раздел настроек «О телефоне». Пользователям аксессуаров для установки обновления нужно воспользоваться приложением Mi Fitness.