Xiaomi запретит установку HyperOS 3 на некоторые совместимые смартфоны. Как этого избежать

Xiaomi готовит масштабное обновление своей фирменной ОС. Прошивка под названием HyperOS 3 выйдет со дня на день. Однако обладатели некоторых устройств ее не получат: если на смартфоне установлена модифицированная ОС, устройство перестанет обновляться, да еще и лишится гарантии. Рассказываем, как проверить прошивку Xiaomi на оригинальность.

Xiaomi запретит установку HyperOS 3 на некоторые совместимые смартфоны. Как этого избежать. Срочно проверьте свой смартфон на оригинальность прошивки. Изображение: gizchina.com. Фото.

Срочно проверьте свой смартфон на оригинальность прошивки. Изображение: gizchina.com

Как сообщает Gizchina, кастомные версии операционной системы не только нарушают работу устройств, но и теперь полностью блокируют доступ к серверам обновлений. Пока неизвестно, официальные апдейты будут заблокированы навсегда или только до тех пор, пока на устройство не вернут оригинальную ОС.

Блокировка Xiaomi может коснуться любого

Проблема в том, что кастомные прошивки нередко встречаются на смартфонах, купленных у неофициальных продавцов. Они устанавливают модифицированные системы, чтобы активировать функции, убрать региональные ограничения или добавить неподдерживаемый язык. Причем они об этом не предупреждают. А иногда кастомы ставят и сами пользователи, которые хотят побыстрее обновить смартфон в обход официального расписания.

Вместе с установкой модов владельцы могут столкнуться с проблемами — от нестабильной работы и утечки данных, до потери гарантии и отказа Xiaomi в обслуживании устройства. Например, как в этот раз, когда компания грозит блокировками и отказом в выпуске обновлений.

Чтобы проверить, какая прошивка установлена на Xiaomi, нужно использовать приложение MemeOS Enhancer. Оно доступно в Google Play бесплатно и позволяет определить статус прошивки, а также подтвердить подлинность программного обеспечения. Если окажется, что система неофициальная, рекомендуется обратиться в сервисный центр Xiaomi для перепрошивки устройства или установить оригинальную версию самостоятельно, скачав ее со специального сайта.

Какие устройства получат HyperOS 3

Обновления на смартфоны будут приходить волнами. Сначала обновятся самые новые и современные устройства. Первая волна продлится с октября по ноябрь 2025 года:

  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • REDMI Note 14 Pro+ 5G;
  • REDMI Note 14 Pro 5G;
  • REDMI Note 14 Pro;
  • REDMI Note 14;
  • POCO F7 Ultra;
  • POCO F7 Pro;
  • POCO F7;
  • POCO X7 Pro;
  • POCO X7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Smart Band 10.

Вторая волна обновлений HyperOS 3 будет с ноября по декабрь. На этом этапе прошивки получат:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • REDMI Note 13 Pro
  • REDMI 15
  • REDMI 14C
  • REDMI 13
  • REDMI 13x
  • POCO F6 Pro
  • POCO F6
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6
  • POCO C75
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • REDMI Pad 2 Pro 5G
  • REDMI Pad 2 Pro
  • REDMI Pad 2 4G
  • REDMI Pad 2

Последняя волна начнется в декабре и продлится до марта следующего года. В этот период обновятся:

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • REDMI Note 14 5G
  • REDMI Note 14S
  • REDMI Note 13 Pro+ 5G
  • REDMI Note 13 Pro 5G
  • REDMI Note 13 5G
  • REDMI 15 5G
  • REDMI 15C 5G
  • REDMI 15C
  • POCO F5 Pro
  • POCO F5
  • POCO X6
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO C85
  • REDMI Pad Pro 5G
  • REDMI Pad Pro
  • REDMI Pad SE 8.7 4G
  • REDMI Pad SE 8.7
  • REDMI Pad

Загрузить и установить HyperOS 3 можно по воздуху через раздел настроек «О телефоне». Пользователям аксессуаров для установки обновления нужно воспользоваться приложением Mi Fitness.

Похоже Google сама не знает, что делать с Android и какие функции в него включать

Если вы следите за развитием операционной системы Android, то наверняка заметили, что последние месяцы стали настоящим испытанием на терпение — особенно после анонса Android 16. А Google, вместо того чтобы упростить процесс, только усложняет жизнь продвинутым пользователям, разработчикам и даже журналистам, пытающимся разобраться в происходящем. И пока нет ощущение, что разработчики компании знают, что надо делать со всем этим.

Большая презентация Xiaomi: новые смартфоны и планшеты, которые покажут китайцы

Хотя лето на рынке смартфонов принято считать мертвым сезоном, именно в это время года Xiaomi показывает свои самые горячие новинки. Так, в 2024-м компания показала свою первую раскладушку MIX Fold, но теперь все будет еще серьезнее. Китайцы объявили, что 18 июля состоится летняя презентация Xiaomi, на которой покажут 8 уникальных в своем классе устройство. Рассказываем, чего ждать от мероприятия.

Что делать, если Xiaomi после обновления быстро разряжается и тормозит

Сначала ты несколько месяцев ждешь апдейт, потом полчаса загружаешь и устанавливаешь его, а затем видишь, что после обновления Xiaomi тормозит, ну или быстро разряжается. Знакомая ситуация? Еще бы! Она касается почти всех владельцев смартфонов китайского производителя, а если кто-то и не жаловался на такие проблемы, то просто их не замечал. Рано или поздно каждый познает плоды разработчиков HyperOS, оставив каждого наедине с вопросом — что делать после обновления Xiaomi?

Самый дорогой бургер в мире стоит 800 000 рублей. Что внутри?
Как включить Slide Over на iPad в iPadOS 26.1
Почему ещё не поздно покупать Биткоин: ответ представителя фонда Pantera Capital
