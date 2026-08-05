Несмотря на то, что главные фишки HyperOS 4 утекли в сеть ещё в июле, предполагаемый график запуска HyperOS 4 на базе Android 17 появился только сейчас. Судя по утечке, бета-регистрация может стартовать уже в первые дни августа, а первая волна обновлений начнёт приходить на смартфоны спустя пару дней. Важная оговорка: это утечка без официального подтверждения, и на старте всё будет касаться только Китая.

Когда начнётся бета-тестирование HyperOS 4

Источником стал китайский инсайдер из CoolAPK. По его данным, Xiaomi может начать «прогрев» HyperOS 4 уже 5 августа, то есть сегодня, после чего в тот же день откроется регистрация в бету — но информация неофициальная, поэтому сроки и список устройств стоит считать неподтверждёнными до анонса самой Xiaomi.

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Ключевой нюанс в самом расписании. Это значит, что сама бета вряд ли уедет на телефоны в тот же день: первая раздача сборок может начаться только 7 августа. То есть между «записался» и «получил обновление» проходит время. Ещё раз подчеркнём: это слух, а не заявление Xiaomi. Даже если график окажется точным, он про Китай — и об этом ниже.

Кому доступна бета HyperOS 4

Главное ограничение для наших читателей — география. Первая волна беты рассчитана на китайский рынок, и глобальные пользователи в неё сразу не попадают. По прошлым релизам это стандартная схема. Глобальная бета HyperOS 3 открывалась примерно через месяц после китайской. Так что даже если китайская программа стартует в августе, международным пользователям придётся подождать несколько недель.

Первыми к тестированию, по данным утечек, подключат свежие флагманы. Стартовая партия охватывает новейшие флагманы Xiaomi — Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra и 17 Max — вместе с Redmi K90, K90 Pro Max и K90 Pro Max Champion Edition, а более старые флагманы и средний сегмент подключат позже.

Как записаться в бету HyperOS 4 и стоит ли это делать

Механика записи в бету у Xiaomi из года в год одна и та же — через приложение сообщества. Если ваше устройство поддерживается и программа для вашего региона открыта, порядок примерно такой:

Установите или обновите приложение Mi Community (Xiaomi Community). Войдите в аккаунт и в разделе профиля «ME» смените регион на нужный. Откройте вкладку Beta Testing и найдите свой аппарат в списке доступного тестирования. Заполните заявку и дождитесь одобрения.

Решение приходит не мгновенно. Xiaomi может рассматривать заявку до семи дней, а проверить статус можно в приложении Mi Community в разделе ME и Beta testing. Даже после одобрения обновление прилетает не сразу. После подтверждения бета-сборку обычно можно ждать вскоре — не моментально, но в течение нескольких дней.

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Стоит ли вообще лезть в бету? Бета-сборки HyperOS, как и любые бета-версии, почти наверняка содержат баги и недоделанные функции. Поэтому перед установкой обязательно сделайте резервную копию и не ставьте бету на телефон, от которого зависят работа и связь. Если хочется всё новое без риска — проще дождаться стабильной версии.

Что нового в HyperOS 4: интерфейс, эффекты стекла и ИИ-остров

Визуально это самое заметное обновление оболочки за долгое время. В список функций входят интерфейс в стиле Liquid Glass, новые «стеклянные» материалы интерфейса, отрисовка света в реальном времени, настраиваемые крупные папки и составные виджеты на рабочем столе. Проще говоря, много прозрачности, глубины и переработанной анимации.

Есть изменения и на экране блокировки, и в помощнике. Среди прочего заявлены стопки уведомлений на экране блокировки, новые системные анимации, ИИ-«плавающий остров», подстройка цвета интерфейса на базе ИИ и активное распознавание перед фронтальной камерой. «Остров» вверху экрана — это область для подсказок ассистента и живых уведомлений, по логике похожая на аналог у других производителей.

Отдельно стоит держать в голове, что это перечень из утечек, а не финальный список Xiaomi. Что-то может измениться, что-то — не доехать до глобальной версии. О том, какие модели в очереди на обновление, мы рассказывали отдельно.

Когда выйдет стабильная версия HyperOS 4

Для большинства читателей важнее не бета, а именно стабильный релиз. Здесь ориентиры пока тоже приблизительные. Xiaomi представит обновление в августе 2026 года, но рассылка начнётся позже и, как ожидается, стартует примерно к октябрю. Раскатка будет постепенной, по волнам. Стабильный релиз стартует с Xiaomi 17 и 15 серий, затем идут POCO и Redmi K-серии, а более широкая раздача завершится к концу года. То есть владельцам недорогих и старых моделей придётся подождать дольше всех.

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Пока финальная версия готовится, часть аппаратов уже переводят на Android 17 промежуточным путём. HyperOS 3.3 — это промежуточное обновление, которое приносит Android 17 на актуальные устройства Xiaomi перед запуском HyperOS 4; его раздача началась 15 июля 2026 года. Так что новую версию Android многие получат ещё до самой HyperOS 4.