Я согласен платить за обновления Android. А вы?

Не знаю, как вам, а мне ещё ни разу не попадался Android-смартфон, который бы исправно обновлялся каждый месяц и получил все положенные ему обновления. То ли просто я выбирать не умею, то ли на Android действительно с поддержкой обстоят серьёзные проблемы. Причём мне ближе именно вторая причина, потому как угадать заранее, будет ли производитель поддерживать конкретную модель смартфона практически невозможно. А если бы в отрасли существовали чётко определённые правила программной поддержки, то и жить было бы проще. Пусть ради этого и пришлось бы немного раскошелиться и заплатить.

Зачем нужны обновления Android

Я понимаю, почему производители не обеспечивают стабильной поддержки своих смартфонов. Просто после продажи смартфонов они не получают никакого дохода от их покупателей. Если Apple подсадила своих пользователей на собственные сервисы, подписка на которые оплачивается каждый месяц, то все остальные вынуждены пользоваться сервисами Google. Поэтому у её смартфонов и нет никаких проблем с обновлением, которые компания исправно распространяет каждый месяц. Воспользоваться исходниками может любой бренд, но они просто не заинтересованы в том, чтобы нести финансовые потери, занимаясь адаптацией патчей, и не получать ничего взамен.

Зачем нужны обновления Android

Решить эту проблему, откровенно говоря, несложно. На мой взгляд, для этого достаточно ввести оплату за обновления, на что я бы с удовольствием согласился, ведь это решит сразу несколько проблем.

Оплата простимулирует производителей выпускать обновления для своих смартфонов вовремя и без задержек;

Смартфоны под управлением Android станут более защищёнными от вирусных и вредоносных программ;

Пользователи получат доступ к функциональным нововведениям, которые расширят возможности их смартфонов;

Производители начнут стремиться к тому, чтобы обновлять все – даже старые – смартфоны максимально долго, чтобы извлечь как можно больше прибыли;

Всё это приведёт к продлению жизненного цикла смартфонов, а значит, увеличит их потенциал на вторичном рынке и сократит темпы удешевления.

Почему обновления безопасности не делают Android лучше

Да, я знаю, что Google обновляет смартфоны на Android немного по иному сценарию, чем Apple. У поискового гиганта есть большое количество сервисов, которые несвязаны с операционной системой и обновляются независимо от неё. В результате нововведения и усовершенствования могут добираться даже до тех смартфонов, чья поддержка уже прекратилась. Например, как в случае с системой отслеживания больных коронавирусом, ставшей доступной во всех версиях Android, начиная с 6.0. Но, по-моему, этого категорически недостаточно, чтобы операционка сохраняла актуальность. Ведь без изменений программного кода, без преобразований файловой системы и других механизмов всё это не имеет никакого смысла, потому что устранить уязвимость апдейтом Google Play не удастся.

Платные обновления Android

Реализовать оплату можно двумя способами: наименее эффективным и наиболее эффективным. К первому относится покупка новой версии Android раз в год. Это компенсирует затраты производителя на оптимизацию, но в этом случае он не будет знать, сколько пользователей захотят купить апдейт, а сколько решат этого не делать. В результате и подход к оптимизации будет из рук вон плохим. Ко второму способу относится подписка на обновления. То есть пользователь платит на ежемесячной основе какую-то сумму денег, а взамен получает все обновления, которые выпускает Google.

Мне модель подписки нравится больше всего. Во-первых, она способна обеспечить производителю постоянный приток денег, объёмы которых позволят сформировать представление о том, выгодно это или невыгодно. Во-вторых, ежегодные обновления без промежуточных патчей безопасности имеют не так много смысла, как кажется. Ведь пока смартфон находится в простое, он накапливает уязвимости, которыми будет очень легко воспользоваться хакерами. Поэтому и для пользователя, и для производителя будет лучше, чтобы поддержка была регулярной.

Я передумал. Мне нужны обновления Android и вам тоже

Другой вопрос – сколько платить. На мой взгляд, цена подписки должна быть ниже, чем за доступ к потоковым сервисам, но при этом соответствовать особенностям разных регионов. Если для американцев платить по 5 долларов ежемесячно будет не так уж накладно, то среднестатистический россиянин вряд ли согласится выкладывать по 350 рублей в месяц. Поэтому для России цена подписки на обновления должна быть от 99 до 199 рублей, но не больше. Это не так много, чтобы отказываться от регулярной поддержки, но и не так мало, чтобы производитель потерял интерес к этой затее.