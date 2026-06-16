Я знаю, что официально Google One и Google Drive в России давно недоступны, но это не мешает мне оплачивать подписку на облако через App Store. Хотя эксперт по Android Герман Вологжанин оплачивает покупки в Гугл Плей из РФ другим способом. Сейчас у меня активен тариф на 100 ГБ, однако в какой-то момент даже этого оказалось мало, поскольку моим пространством также пользуются жена и дочка. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент я столкнулся с тем, что памяти почти не осталось. Впрочем, удалить более 15 ГБ фотографий оказалось более чем посильной задачей. Сейчас расскажу, как именно это делается.

Почистить Гугл Фото оказалось проще, чем кажется. Фото.

Почистить Гугл Фото оказалось проще, чем кажется

Чистка Google Фото вручную или автоматически

Начнем с того, что в Google Фото нет встроенного автоудаления дубликатов — и это то, в чём экосистема Apple объективно удобнее. Поэтому разбирать одинаковые снимки, случайные кадры земли и пальца на объективе, а также сотни повторяющихся скриншотов, делать которые мы учили вас в этой статье, приходится руками.

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Первая мысль при виде гигабайтов мусора — поставить приложение, которое само найдёт и удалит дубликаты. Сначала я хотел пойти этим путём, но быстро передумал: большинство таких программ выглядят сомнительно, почти всегда требуют подписку, а по отзывам работают ненадёжно.

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Другая причина отказаться — приватность. Любой сторонний чистильщик просит доступ ко всему вашему фотоархиву за годы, то есть к личным снимкам, документам, перепискам в виде скриншотов и геолокациям. Отдавать такой массив данных неизвестному разработчику ради экономии пары часов — плохая сделка. Ручной разбор медленнее, зато вы полностью контролируете, что остаётся, а что уходит в корзину.

Прежде чем устанавливать очередную утилиту, стоит вспомнить, что любой автоматический алгоритм работает по своим правилам, а не по вашим. Он может удалить важный снимок, посчитав его дубликатом, или оставить хлам, который вам очевидно не нужен.

Ручная чистка медленнее автоматической, зато вы сами решаете судьбу каждого снимка.

Ручная чистка медленнее автоматической, зато вы сами решаете судьбу каждого снимка.

Как настроить Google Фото, чтобы чистить быстрее

Просто листать ленту и удалять по одному снимку — мучительно. Чтобы ускорить процесс, перед началом стоит включить пару настроек прямо в приложении на смартфоне. Это не разовая магия, но группировка похожих кадров серьёзно экономит время.

Фотки тоже будут удаляться стаками. Фото.

Фотки тоже будут удаляться стаками

  1. Откройте приложение Google Фото на смартфоне.
  2. Нажмите кнопку с тремя точками рядом со снимком и включите функцию объединения похожих фото — она группирует одинаковые кадры, чтобы их было проще замечать при прокрутке.
  3. В том же меню включите вид по месяцам, чтобы охватить взглядом сразу большой объём библиотеки.
  4. Открывайте группу снимков, пролистывайте их и решайте, что оставить, а что удалить, нажимая на иконку корзины.

Говорят, что группировка работает неидеально: якобы в одну стопку попадают случайные скриншоты или кадры, снятые подряд в один день. Но, во-первых, у меня такого не было. А, во-вторых, даже в таком виде она заметно ускоряет разбор, потому что одинаковые фото перестают быть разбросаны по всей ленте.

Как освободить память на смартфоне Android

Чистка облака и чистка памяти телефона — это разные вещи. Если фотографии уже загружены в облако, их копии на смартфоне можно удалить, не теряя сами снимки. Делать это необязательно, если вам нужно разгрузить только облако, но место на телефоне это освобождает.

Можно очистить место и на самом смартфоне. У меня можно освободить 35 ГБ. Фото.

Можно очистить место и на самом смартфоне. У меня можно освободить 35 ГБ

  1. В приложении Google Фото нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.
  2. Выберите пункт освобождения места на устройстве.
  3. Приложение покажет, сколько памяти освободится — например, в моем случае это 35 ГБ; но точная цифра зависит от того, сколько снимков хранится локально.
  4. Подождите несколько минут, пока процесс завершится.

Если хочется копнуть глубже, в том же меню профиля есть раздел настройки хранилища. Там Google сам подсказывает, где искать тяжёлый мусор: крупные файлы в Drive, письма с большими вложениями и содержимое корзины. Это удобный способ навести порядок во всём хранилище Google One, а не только в фотографиях.

А если захотите, можно почистить место и во всем Google One. Фото.

А если захотите, можно почистить место и во всем Google One

Кстати, если вы пользуетесь смартфоном Google, загляните в 4 эксклюзивные функции Pixel, из-за которых многие остаются на устройствах Google.

Сколько удалось освободить памяти и стоит ли оно того

Безусловно, процесс удаления фото очень нудный, но втягивающий: под фоновый сериал разбирать архив даже расслабляет. За счёт удаления дубликатов, случайных кадров пальца и земли, лишних видео в 4K и тестовых снимков для обзоров удалось освободить больше 15 ГБ.

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Но есть отрезвляющая деталь. Я добрался только до 2020 года, а чистить нужно до 2013-го, так что работы ещё много. Зато ручному результату лично я доверяю куда больше, чем алгоритму или сомнительному приложению, — и это, пожалуй, главный аргумент в пользу такого подхода. Если выбираете между смартфонами Google и думаете о Pixel, заодно почитайте, как один из них объясняю, чем он меня зацепил.

Вывод простой. Если облако Google переполнено и платить за следующий тариф не хочется, ручная чистка Google Фото — рабочий и безопасный способ выиграть десятки гигабайт. Это требует времени и терпения, зато не нужно доверять личный архив сторонним сервисам. Начните с включения группировки похожих фото и вида по месяцам, разберите хотя бы пару последних лет — и, скорее всего, этого уже хватит, чтобы остаться на текущем тарифе или вовсе уйти от лишней подписки.