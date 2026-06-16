Я знаю, что официально Google One и Google Drive в России давно недоступны, но это не мешает мне оплачивать подписку на облако через App Store. Хотя эксперт по Android Герман Вологжанин оплачивает покупки в Гугл Плей из РФ другим способом. Сейчас у меня активен тариф на 100 ГБ, однако в какой-то момент даже этого оказалось мало, поскольку моим пространством также пользуются жена и дочка. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент я столкнулся с тем, что памяти почти не осталось. Впрочем, удалить более 15 ГБ фотографий оказалось более чем посильной задачей. Сейчас расскажу, как именно это делается.

Чистка Google Фото вручную или автоматически

Начнем с того, что в Google Фото нет встроенного автоудаления дубликатов — и это то, в чём экосистема Apple объективно удобнее. Поэтому разбирать одинаковые снимки, случайные кадры земли и пальца на объективе, а также сотни повторяющихся скриншотов, делать которые мы учили вас в этой статье, приходится руками.

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Первая мысль при виде гигабайтов мусора — поставить приложение, которое само найдёт и удалит дубликаты. Сначала я хотел пойти этим путём, но быстро передумал: большинство таких программ выглядят сомнительно, почти всегда требуют подписку, а по отзывам работают ненадёжно.

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Другая причина отказаться — приватность. Любой сторонний чистильщик просит доступ ко всему вашему фотоархиву за годы, то есть к личным снимкам, документам, перепискам в виде скриншотов и геолокациям. Отдавать такой массив данных неизвестному разработчику ради экономии пары часов — плохая сделка. Ручной разбор медленнее, зато вы полностью контролируете, что остаётся, а что уходит в корзину.

Прежде чем устанавливать очередную утилиту, стоит вспомнить, что любой автоматический алгоритм работает по своим правилам, а не по вашим. Он может удалить важный снимок, посчитав его дубликатом, или оставить хлам, который вам очевидно не нужен.

Как настроить Google Фото, чтобы чистить быстрее

Просто листать ленту и удалять по одному снимку — мучительно. Чтобы ускорить процесс, перед началом стоит включить пару настроек прямо в приложении на смартфоне. Это не разовая магия, но группировка похожих кадров серьёзно экономит время.

Откройте приложение Google Фото на смартфоне. Нажмите кнопку с тремя точками рядом со снимком и включите функцию объединения похожих фото — она группирует одинаковые кадры, чтобы их было проще замечать при прокрутке. В том же меню включите вид по месяцам, чтобы охватить взглядом сразу большой объём библиотеки. Открывайте группу снимков, пролистывайте их и решайте, что оставить, а что удалить, нажимая на иконку корзины.

Говорят, что группировка работает неидеально: якобы в одну стопку попадают случайные скриншоты или кадры, снятые подряд в один день. Но, во-первых, у меня такого не было. А, во-вторых, даже в таком виде она заметно ускоряет разбор, потому что одинаковые фото перестают быть разбросаны по всей ленте.

Как освободить память на смартфоне Android

Чистка облака и чистка памяти телефона — это разные вещи. Если фотографии уже загружены в облако, их копии на смартфоне можно удалить, не теряя сами снимки. Делать это необязательно, если вам нужно разгрузить только облако, но место на телефоне это освобождает.

В приложении Google Фото нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. Выберите пункт освобождения места на устройстве. Приложение покажет, сколько памяти освободится — например, в моем случае это 35 ГБ; но точная цифра зависит от того, сколько снимков хранится локально. Подождите несколько минут, пока процесс завершится.

Если хочется копнуть глубже, в том же меню профиля есть раздел настройки хранилища. Там Google сам подсказывает, где искать тяжёлый мусор: крупные файлы в Drive, письма с большими вложениями и содержимое корзины. Это удобный способ навести порядок во всём хранилище Google One, а не только в фотографиях.

Кстати, если вы пользуетесь смартфоном Google, загляните в 4 эксклюзивные функции Pixel, из-за которых многие остаются на устройствах Google.

Сколько удалось освободить памяти и стоит ли оно того

Безусловно, процесс удаления фото очень нудный, но втягивающий: под фоновый сериал разбирать архив даже расслабляет. За счёт удаления дубликатов, случайных кадров пальца и земли, лишних видео в 4K и тестовых снимков для обзоров удалось освободить больше 15 ГБ.

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Но есть отрезвляющая деталь. Я добрался только до 2020 года, а чистить нужно до 2013-го, так что работы ещё много. Зато ручному результату лично я доверяю куда больше, чем алгоритму или сомнительному приложению, — и это, пожалуй, главный аргумент в пользу такого подхода. Если выбираете между смартфонами Google и думаете о Pixel, заодно почитайте, как один из них объясняю, чем он меня зацепил.

Вывод простой. Если облако Google переполнено и платить за следующий тариф не хочется, ручная чистка Google Фото — рабочий и безопасный способ выиграть десятки гигабайт. Это требует времени и терпения, зато не нужно доверять личный архив сторонним сервисам. Начните с включения группировки похожих фото и вида по месяцам, разберите хотя бы пару последних лет — и, скорее всего, этого уже хватит, чтобы остаться на текущем тарифе или вовсе уйти от лишней подписки.