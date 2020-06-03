Зачем Android нужен WebView и как он работает

Несмотря на то что почти все смартфоны на Android получают новые версии ОС только два года, Google худо-бедно старается их поддерживать в актуальном состоянии ещё какое-то время путём обновления своих сервисов. Для этого поисковый гигант просто рассылает апдейты через Google Play, чтобы те пользователи, которым уже не светят традиционные обновления, могли получить запланированные нововведения и экстренные баг-фиксы. Однако, многие, как показала практика, этого не знают, и, видя, как системные компоненты с непонятными им названиями, спрашивают, например, что такое WebView и зачем это нужно. Восполняю пробел.

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Вы могли видеть WebView, полное название которого Android System WebView, в двух местах: в каталоге Google Play и в разделе «Приложения». Причём мелькает он заметно чаще других, периодически получая обновления и фигурируя в описаниях обновлений стороннего софта, разработчики которого почему-то считают необходимым упомянуть его. Прямо-таки в каждой бочке затычка. Однако, если разобраться чуть глубже, всё становится на свои места.

Что такое Android WebView

WebView – это системный компонент, или, проще говоря, приложение, которое отвечает за открытие веб-страниц в рамках других приложений. Думаю, вам не раз приходилось открывать ту или иную ссылку в мессенджере, социальной сети или клиенте электронной почте. Так вот, если вы заметили, почти всегда нажатие на ссылку приводит к тому, что она открывается в интерфейсе самого приложения, вместо того чтобы перенести вас в браузер. Таким образом разработчику проще отслеживать ваши действия, поскольку получить их из стороннего браузера у него не выйдет.

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Но поскольку Android System WebView является, по сути, самостоятельным компонентом, периодически пользователи сталкиваются с проблемами в его работоспособности. Одни уверяют, что WebView не работает, другие сообщают, что WebView не обновляется, а третьи – что WebView недоступен. Казалось бы, причины у этих проблем могут быть самые разные и, чтобы что-то советовать пользователям, которые с ними столкнулись, нужно хотя бы разузнать дополнительные подробности или по крайней мере худо-бедно разбираться в разработке приложений и особенностях функционирования системных компонентов. Но нет.

WebView и Google Chrome

В конце прошлого года Google интегрировала в Android System WebView компонент Chrome WebView. Проще говоря, компания просто сделала так, что теперь все ссылки в сторонних приложениях будут открываться в виджете Chrome, который будет встроен во все программы по умолчанию. Поисковый гигант объяснил это тем, что это позволяет снизить нагрузку на ресурсы устройства и облегчит эффективность обновления. Но, как показывает практика, это только лишний раз запутало пользователей, которые вообще перестали понимать, что им делать в случае возникновения проблем.

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А, между тем, всё очень просто. Несмотря на то что Android System WebView по-прежнему обновляется самостоятельно, он глубоко связан с Google Chrome. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с перебоями в работе системного компонента, вам нужно не искать обновления для него, а установить апдейт браузера.

Как обновить Android WebView

Для этого перейдите в Google Play и свайпните от левого края экрана;

Перейдите во вкладку «Мои приложения и игры;

В открывшемся окне нажмите «Обновить всё» или отыщите Google Chrome и обновите его;

Для надёжности рекомендуется обновить и Android System WebView, если для него тоже доступно обновление.

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На первый взгляд, может показаться, что всё это глупости, и на самом деле обновления ничего не решают, но это не так. В прошлом Google неоднократно выпускала такие патчи, которые возвращали работоспособность системных компонентов, от которых во многом зависела и работа сторонних приложений. Последний такой случай произошёл в декабре прошлого года, когда из-за сбоя в Chrome пользователи лишились возможности открывать ссылки в приложениях, которые к Google не имеют никакого отношения. Поэтому не пренебрегайте обновлениями. Они выходят для вас.