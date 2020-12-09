Замена Android? Google просит разработчиков помочь ей развивать Fuchsia OS

Наверное, вы уже забыли про Fuchsia OS. Это ещё одна операционная система Google с открытым исходным кодом, которую компания развивает уже более пяти лет. Первоначально все думали, что именно Fuchsia OS предстоит заменить полный несовершенств Android, но пару лет назад Рик Остерло, руководитель отдела разработки операционных систем в Google объяснил, что Fuchsia OS является исключительно технической платформой и служит для тестирования и отладки новых функций для Android и Chrome OS. Но, кажется, с тех пор парадигма несколько изменилась, потому что к развитию Fuchsia OS было решено привлечь сторонних разработчиков.

Операционная система Fuchsia: зачем она нужна, чем отличается от Android и куда пропала

Несмотря на то что Fuchsia OS с самого начала была открытой платформой, код которой был выложен в свободный доступ, до настоящего времени Google занималась её развитием самостоятельно. Однако сегодня ночью компания выступила с заявлением перед разработчиками, призвав их совместными усилиями развивать проект. Это совершенно стандартная практика для отрасли, которая применяется, например, в развитии движка Chromium. Над его совершенствованием, помимо Google, работают ещё многие разработчики и крупные компании.

Зачем нужна Fuchsia OS

Google не уточняет, что побудило её привлечь к развитию Fuchsia OS сторонних разработчиков. Однако в компании уточняют, что платформа не предназначается для коммерческого использования, а её развитие не является для Google самоцелью. Если говорить простым языком, поисковый гигант просит разработчиков помогать ей не для того, чтобы сделать операционную систему лучше, выпустить её в релиз и зарабатывать на этом деньги. Не исключено, что когда-нибудь в будущем так и будет, но на данном этапе Fuchsia OS является своего рода движком или, если хотите, основой для будущих проектов, которыми смогут пользоваться все желающие.

Вместо Android: Google запустила сайт об ОС Fuchsia

Google призывает разработчиков в первую очередь уделять внимание безопасности платформы и её производительности, а не расширению функциональных возможностей. Это необходимо для того, чтобы создать свободную и достаточно защищённую операционную систему, которая может поспособствовать развитию новых продуктов. А, чтобы понять, как Fuchsia OS развивалась в последние годы, разработчикам предлагается изучить историю репозитория на официальном сайте проекта.

На каких устройствах работает Fuchsia OS

Несмотря на то что Fuchsia OS – это техническая платформа, она существует не только в виде программного кода, но и имеет свой интерфейс и даже может запускаться на разных устройствах через эмулятор. Разработчики, вовлечённые в проект развития операционной системы, подтвердили, что Fuchsia OS работает и на Mac, и на Linux, и на Pixelbook, и на Android-смартфонах. Это стало возможным благодаря кастомному ядру Zircon и универсальности. Похожим образом, кстати, свою Harmony OS развивает Huawei, утверждая, что её платформа сможет обеспечивать работу и смартфонов, и умных лампочек.

Разработчики показали, как выглядит интерфейс ОС Fuchsia от Google

Удастся ли Google привлечь к разработке Fuchsia OS много сторонних разработчиков? Скорее всего, да, но это будет непросто. Против проекта играет то самое заявление Рика Остерло о техническом характере платформы. Ведь если Fuchsia OS предназначается только для тестирования новых функций для Android, Chrome OS и Wear OS, какой резон независимым студиям заниматься её совершенствованием? Ведь одно дело Chromium, который может лечь в основу любого браузера, и другое дело Android, на базе которого можно построить только собственную оболочку, но не собственную ОС.