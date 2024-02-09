5 недостатков Android-планшетов, которые меня жутко бесят

Я всегда скептически относился к планшетам, совершенно не понимая, кому и для чего они нужны. Для работы нет ничего лучше ноутбука, а смартфон — идеальное мобильное устройство, которое всегда под рукой. Тем не менее, в прошлом году любопытство взяло верх. Я купил не самый дешевый Xiaomi Pad 6, чья цена в нашей рознице не опускается ниже 30 000 ₽ даже в период распродаж, полагая, будто он будет выполнять роль устройства для потребления контента и периодически выступать в качестве замены для ноутбука. Но в итоге я лишь убедился, что покупка планшета на Андроид — пустая трата денег, и проблема отнюдь не в Xiaomi.

Какие процессоры у планшетов

Ноутбуки мощнее смартфонов. Это банально можно объяснить разницей в размерах устройств. Также логично предположить, что планшет мощнее смартфона, раз уж он занимает промежуточную ступень в негласной иерархии, а его размеры слегка не дотягивают до габаритов ультрабука. Но все совсем не так. Почти все планшеты на Андроид уступают по уровню производительности своим младшим братьям, хотя маркетологами на них возлагаются более серьезные обязательства: одновременная работа в нескольких приложениях и выполнение ресурсоемких задач наподобие видеомонтажа.

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Как ни странно, мой планшет Xiaomi Pad 6, вышедший в конце прошлого года и позиционирующий себя флагманом, работает на старом процессоре Snapdragon 870. Это копия чипа Snapdragon 865, представленного 5 лет назад.

Даже если спустить всех собак на Xiaomi, попытавшись обвинить компанию в том, что она использует старое железо, при всем желании вы не найдете планшет на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. А ведь именно данный чип является аппаратной платформой большинства флагманских смартфонов 2024 года. Самый мощный из всех доступных вариантов — Galaxy Tab S9 на Snapdragon 8 Gen 2. Но стоит он не меньше 70 тысяч рублей, и за эти деньги можно взять намного более мощный ноутбук.

Оптимизация Андроид на планшетах

Масла в огонь подливает оптимизация Андроид на планшетах. Это устройство и так имеет слабое железо даже по меркам смартфонов. Так что в условиях, когда ты планируешь использовать его в качестве рабочей лошадки, хочется получить перераспределение ресурсов в пользу запущенных программ, нежели хранение фоновых процессов. Но Android на планшетах построена таким образом, будто перед тобой просто большой смартфон, а не инструмент, решающий принципиально иные задачи.

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Android-планшеты не адаптированы под многозадачность. Да, есть куча функций, знакомых еще по смартфонам (разделение экрана, мультиоконный режим), но от них нет никакого толка, когда одно из запущенных приложений тормозит, поскольку раньше ты запустил другую программу, и она продолжает оставаться в фоне.

Еще одна проблема — оптимизация приложений на планшете. Больше половины из них работает только в вертикальной ориентации, а при использовании в альбомном режиме 65% экрана занимает зияющая пустота.

Минусы IPS-экранов

Взяв однажды в руки смартфон с AMOLED-экраном, я принял решение, что больше никогда не пересяду на IPS. Но рынок планшетов вынудил меня это сделать, поскольку из известных производителей модели с матрицей на органических светодиодах есть только у Samsung, и стоят они под 100 тысяч рублей.

Повальное использование IPS-матриц (а в некоторых случаях даже TFT) делает планшет на Андроид непригодным для просмотра фильмов, хотя диагональ устройства этого так и просит. На IPS грязный черный цвет, скорее напоминающий серый. Из-за него меня жутко раздражают черные рамки, остающиеся по причине особого соотношения сторон дисплея, а в темных сценах просто невозможно разглядеть, что происходит на экране, не выкручивая яркость на максимум.

Почему я больше никогда не куплю смартфон с IPS-экраном

Сколько заряжается планшет

Я прекрасно понимаю, что планшет крупнее, а потому емкость его аккумулятора в среднем на 50-60% больше, чем у смартфона. Но почему за 17 тысяч рублей можно купить Redmi Note 11 Pro+ со 120-ваттной зарядкой в комплекте (от 0 до 100% за 15 минут), а планшет за те же деньги предложит мне в лучшем случае 18 Вт, из-за которых на восстановление энергии уйдет не меньше 3-х часов?

Скорость зарядки — это крайне важная характеристика для планшета. Он и так работает недолго из-за большого и прожорливого IPS-экрана, так дайте хотя бы по-быстрому восстановить его энергию. Но нет: довольствуйся малым и не возмущайся.

Цена планшетов в России

Планшеты уступают смартфонам по качеству экрана, скорости зарядки и уж тем более по возможностям камер. Но даже в этих условиях цена крупного устройства намного выше. Если я просто хочу получить стабильный аппарат без упора на камеры и дисплей, то куплю смартфон POCO M5 за 8 тысяч рублей. Но планшет на базе аналогичного чипа Helio G99 будет стоить минимум 20 тысяч. А некоторые бренды наподобие Samsung за те же деньги и вовсе предложат откровенный мусор в лице Galaxy Tab A8 с TFT-экраном и процессором Unisoc T618. Таким устройством без слез пользоваться невозможно.

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Кроме того, если я вдруг решу превратить свой Xiaomi Pad 6 за 30 тысяч рублей в полноценную альтернативу для ноутбука, мне придется докупать клавиатуру за 10 тысяч. Хотя за те же деньги вполне реально взять мощный 14-дюймовый ультрабук. Так для чего тогда нужен планшет? Ответ на этот вопрос я так и не нашел. Может быть, вы его знаете?