Apple рассказала, почему лучше купить iPad, чем хромбук

Сравнение нового продукта с продуктом конкурентов – это не самый честный приём, который довольно часто, тем не менее, используется многими компаниями на презентациях. Apple прекрасно это понимала, а потому практически никогда к нему не прибегала. Всё-таки, когда ты сравниваешь что-то с чем-то, очевидно, что ты сделаешь это максимально выгодно для себя и максимально невыгодно для конкурента. Однако, если твой продукт объективно лучше, почему бы не заявить об этом, тем более что пользователю удобнее воспринимать информацию в формате сравнения.

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На презентации 15 сентября Apple представила пару новых iPad. Бесспорно, новинки получились очень приятными как с точки зрения цены, так и возможностей. Но если iPad 8 потребители купят и так, то вот iPad Air 4 даже при внешней и функциональной привлекательности нужно как-то похвалить, учитывая довольно высокую цену. Впрочем, это Apple удалось на славу, потому что в сравнении с хромбуками даже самый слабый и дешёвый iPad будет смотреться настоящим эталоном, а тут аж целый iPad Air.

Самый мощный iPad

Поскольку iPad Air 4 оснащается самым мощным мобильным процессором современности – A14, — Apple не могла не сделать на нём акцент. Поэтому в Купертино прямо заявили, что их новый планшет в три раз быстрее, чем самый популярный планшет на Android, и в шесть раз быстрее, чем самый популярный хромбук. В принципе это логично, учитывая, что наиболее популярный хромбук – скорее всего, самый дешёвый, а значит, не самый мощный. Но дело в том, что процессоры Apple A-серии обладают высочайшими показателями вычислительной мощности, превосходя даже решения Intel. Поэтому обвинять компанию из Купертино в лицемерии в данном случае совершенно неуместно.

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А вот что о хромбуках говорит Фил Шиллер, экс-старший вице-президент Apple по международному маркетингу:

Дети и студенты, которые обучаются с использованием высоких технологий, будут иметь больший успех. Нетрудно понять, почему они не любят заниматься в учебных классах. Чтобы помочь им достичь наилучших результатов, нужно дать им самые передовые инструменты. Но Chromebook – не про это. Они попали в учебные классы только потому, что дёшевы. Если всё, что вы хотите сделать, — это проверить уровень знаний детей, то, возможно, дешёвый хромбук с этим справится. Но с ним они точно не добьются успеха в жизни.

Что лучше: iPad или хромбук

Возможно, слова Фила Шиллера выглядят несколько уничижительно по отношению к хромбукам, которые пользуются высокой популярностью в образовательных учреждениях. Но дело в том, что спрос на них действительно обусловлен их дешевизной, а не функциональными возможностями. А, между тем, iPad – по крайней мере, классический модельный ряд – предлагают не только сопоставимую цену, но и многократно превосходят лэптопы на Chrome OS с функциональной точки зрения. Чего только стоит поддержка Photoshop, Lightroom и большого количества других приложений для работы и учёбы, которых на Chrome OS нет и вряд ли уже появятся.

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Однажды я задумался над покупкой хромбука в личное пользование. Правда, покупать пластмассовое нечто от Samsung или Acer мне не хотелось, поэтому я обратил внимание на Chromebook Pixel. Но при стоимости, сопоставимой с MacBook Pro, он предлагал куда меньший функциональный набор. Поэтому я просто купил iPad, который стоил в 4 раза меньше и при этом обладал большим количеством преимуществ. Поэтому, если перед вами вдруг встанет такой же вопрос, — берите iPad – пусть и самый доступный. Гарантированно не пожалеете.