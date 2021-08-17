Что чаще всего ломается в планшете

За время, пока я пользовался планшетами, у меня ни разу не случалось внезапных поломок, кроме того случая, когда я перенервничал и с размахом ударил по экрану. Наши читатели в Telegram-чате часто делятся разными проблемами, связанными с неисправностью гаджетов, в том числе, планшетов. Мы решили разобраться с тем, что чаще всего ломается в таких устройствах. Статья будет очень полезна тем, кто как раз собрался прикупить планшет, ведь лучше знать о том, что тебя ждет заранее, чем, когда это случится. Кроме того, расскажем о том, как можно вывести планшет из строя. Зачем? Чтобы вы не повторяли наших ошибок!

Почему планшет греется

Если вы заметили, что планшет стал перегреваться, обратите внимание на фоновые процессы и свернутые программы. Процессор просто не справляется с такими объемами. Закройте приложения, отключите бесполезные фоновые процессы и перезагрузите устройство. Кстати, важно перезагружать любой гаджет хотя бы раз в день.

Что делать, если не реагирует экран

Одна из частых поломок — это не работающий сенсор экрана. Нужно очень постараться, чтобы сломать эту деталь, но такое случается не всегда по вине пользователя. Это может быть программный сбой — некоторые умельцы устанавливают кастомные прошивки, которые приводят к этому. Они не всегда оптимизированы под устройство, поэтому приходится реанимировать планшет.

Если вы ничего не делали, а экран просто перестал реагировать, возможно, что вышел из строя сам сенсор — с такими вещами ничего не сделать, лучше пулей лететь в ремонт. Поломке не обязательно предшествует механическое воздействие: может просто отсоединться шлейф тачскрина от материнской платы. Мастер осмотрит устройство и заменит необходимую деталь по гарантии (или за деньги).

Планшет не включается. Что делать?

Когда планшет не включается, есть два варианта, почему так произошло: неправильная работа аккумулятора (или отошел шлейф) или проблема в неправильной работе загрузчика. Если вы уже пробовали подольше держать кнопку включения, но ничего не произошло, то, вероятнее всего, все-таки проблема с питанием. Кстати, здесь возможна и поломка контроллера питания, тогда помогает простая его замена.

Почему не работает звук на планшете

Если вы включили на планшете звук, а видео нет, стоит попробовать настроить каналы звука или громкость. Если пользуетесь проводными наушниками, а звука нет (или он идет из динамиков) неисправность в самом разъеме. Он подвержен выходу из строя — может буквально «отклеиться», если вы слишком активно и неаккуратно им пользуетесь. Еще неприятнее, если неисправно само звуковое устройство. Ремонт достаточно сложный и обойдется в копеечку. Все же, ноутбуки надежнее, чем планшеты.

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Планшет не подключается к сети

Иногда планшеты не подключаются к точке доступа Wi-Fi. На это влияет некорректная настройка устройства или неправильная прошивка. В этом случае устройствам помогает сброс настроек или перезагрузка роутера. Если не помогло, попробуйте сделать откат к заводским настройкам или достать сим-карту (или вставьте другую), если ваш планшет ее поддерживает. Не помогло? Тогда готовьтесь вызывать такси в сервис: случилась поломка модуля связи и тут без ремонта не обойтись.

Как сломать планшет

Казалось бы, что такое устройство сложно вывести из строя. Особенно, если ему уже не первый год — старенькие планшеты были топорнее, но надежнее в плане защиты от механических повреждений: прочный пластик, воздушная прослойка между тачскрином и матрицей. Сейчас планшеты стали тоньше и уязвимее — спасибо добрым производителям за это.

На планшет попала вода

Или вы его утопили, находясь в ванной или возле водоема. Просушите устройство хотя бы день. Возможно, вам повезет и оно включится. Не кладите планшет на батарею или на солнце, тем более, не сушите феном!

Если пролили другую жидкость, например, газировку, то здесь не обойтись без помощи специалистов — химикаты гораздо опаснее воды. Несите срочно в сервис. Что еще опасно для техники? Читайте в нашем Яндекс.Дзен.

Я разбил планшет

Так бывает, но иногда планшеты умудряются умереть, упав на ковер. Я и сам однажды разбил планшет, смачно ударив по экрану кулаком. Все обошлось заменой матрицы (сам экран чудом не пострадал). Если нет изображения или реакции на нажатие, возможно, вылетел шлейф из разъёма в материнской плате.

Что делать, если погнул планшет

И такое бывает. Если погнулся совсем немного, то не переживайте — на работе устройства это никак не отразится. Самое неприятное — это вмятина на корпусе и то, что он больше не будет ровно лежать на столе. Такое случается, когда неудачно сел на диван или, если планшет оказался под стопкой книг в рюкзаке. Ни в коем случае не пытайтесь вернуть его в исходное состояние сами!

Планшет — это отличная рабочая лошадка. Подходит для повседневных задач, для игр и работы. Не стоит думать, что они слишком живучие — даже у них есть слабые места.