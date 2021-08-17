Что чаще всего ломается в планшете

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Иван Герасимов 0

За время, пока я пользовался планшетами, у меня ни разу не случалось внезапных поломок, кроме того случая, когда я перенервничал и с размахом ударил по экрану. Наши читатели в Telegram-чате часто делятся разными проблемами, связанными с неисправностью гаджетов, в том числе, планшетов. Мы решили разобраться с тем, что чаще всего ломается в таких устройствах. Статья будет очень полезна тем, кто как раз собрался прикупить планшет, ведь лучше знать о том, что тебя ждет заранее, чем, когда это случится. Кроме того, расскажем о том, как можно вывести планшет из строя. Зачем? Чтобы вы не повторяли наших ошибок!

Рассказываем, что страшного может произойти с планшетом, и что в нем ломается чаще всего

Почему планшет греется

Если вы заметили, что планшет стал перегреваться, обратите внимание на фоновые процессы и свернутые программы. Процессор просто не справляется с такими объемами. Закройте приложения, отключите бесполезные фоновые процессы и перезагрузите устройство. Кстати, важно перезагружать любой гаджет хотя бы раз в день.

Что делать, если не реагирует экран

Если планшет включается, но не реагирует экран, не переживайте — просто отошел шлейф

Одна из частых поломок — это не работающий сенсор экрана. Нужно очень постараться, чтобы сломать эту деталь, но такое случается не всегда по вине пользователя. Это может быть программный сбой — некоторые умельцы устанавливают кастомные прошивки, которые приводят к этому. Они не всегда оптимизированы под устройство, поэтому приходится реанимировать планшет.

Если вы ничего не делали, а экран просто перестал реагировать, возможно, что вышел из строя сам сенсор — с такими вещами ничего не сделать, лучше пулей лететь в ремонт. Поломке не обязательно предшествует механическое воздействие: может просто отсоединться шлейф тачскрина от материнской платы. Мастер осмотрит устройство и заменит необходимую деталь по гарантии (или за деньги).

Планшет не включается. Что делать?

Неприятная картина, не правда ли?

Когда планшет не включается, есть два варианта, почему так произошло: неправильная работа аккумулятора (или отошел шлейф) или проблема в неправильной работе загрузчика. Если вы уже пробовали подольше держать кнопку включения, но ничего не произошло, то, вероятнее всего, все-таки проблема с питанием. Кстати, здесь возможна и поломка контроллера питания, тогда помогает простая его замена.

Почему не работает звук на планшете

Возможно, «устал» аудиоразъём — увы, такое случается

Если вы включили на планшете звук, а видео нет, стоит попробовать настроить каналы звука или громкость. Если пользуетесь проводными наушниками, а звука нет (или он идет из динамиков) неисправность в самом разъеме. Он подвержен выходу из строя — может буквально «отклеиться», если вы слишком активно и неаккуратно им пользуетесь. Еще неприятнее, если неисправно само звуковое устройство. Ремонт достаточно сложный и обойдется в копеечку. Все же, ноутбуки надежнее, чем планшеты.

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Планшет не подключается к сети

Иногда планшеты не подключаются к точке доступа Wi-Fi. На это влияет некорректная настройка устройства или неправильная прошивка. В этом случае устройствам помогает сброс настроек или перезагрузка роутера. Если не помогло, попробуйте сделать откат к заводским настройкам или достать сим-карту (или вставьте другую), если ваш планшет ее поддерживает. Не помогло? Тогда готовьтесь вызывать такси в сервис: случилась поломка модуля связи и тут без ремонта не обойтись.

Как сломать планшет

Казалось бы, что такое устройство сложно вывести из строя. Особенно, если ему уже не первый год — старенькие планшеты были топорнее, но надежнее в плане защиты от механических повреждений: прочный пластик, воздушная прослойка между тачскрином и матрицей. Сейчас планшеты стали тоньше и уязвимее — спасибо добрым производителям за это.

На планшет попала вода

Или вы его утопили, находясь в ванной или возле водоема. Просушите устройство хотя бы день. Возможно, вам повезет и оно включится. Не кладите планшет на батарею или на солнце, тем более, не сушите феном!

Держите планшет подальше от воды

Если пролили другую жидкость, например, газировку, то здесь не обойтись без помощи специалистов — химикаты гораздо опаснее воды. Несите срочно в сервис. Что еще опасно для техники? Читайте в нашем Яндекс.Дзен.

Я разбил планшет

Так бывает, но иногда планшеты умудряются умереть, упав на ковер. Я и сам однажды разбил планшет, смачно ударив по экрану кулаком. Все обошлось заменой матрицы (сам экран чудом не пострадал). Если нет изображения или реакции на нажатие, возможно, вылетел шлейф из разъёма в материнской плате.

Что делать, если погнул планшет

Если погнули планшет также, то лучше купите новый

И такое бывает. Если погнулся совсем немного, то не переживайте — на работе устройства это никак не отразится. Самое неприятное — это вмятина на корпусе и то, что он больше не будет ровно лежать на столе. Такое случается, когда неудачно сел на диван или, если планшет оказался под стопкой книг в рюкзаке. Ни в коем случае не пытайтесь вернуть его в исходное состояние сами!

Планшет — это отличная рабочая лошадка. Подходит для повседневных задач, для игр и работы. Не стоит думать, что они слишком живучие — даже у них есть слабые места.

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