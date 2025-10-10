Идеальный планшет для скуфа появился на AliExpress. У него есть фонарь и камера ночного видения

В то время как альтушки пробуют свои художественные навыки на айпаде, скуфы тоже испытывают потребность в планшете. Но им нужно нечто более серьезное и брутальное. Чтобы не со стаканом рафа сидеть с умным видом в кофейне, а отдыхать с корешами на природе или в гараже. И, похоже, такой планшет наконец-то появился. Это новый OSCAL SPIDER 10, который только-только вышел на AliExpress и всем своим видом показывает, как он хочет попасть в руки скуфа.

В период с 10 по 16 октября OSCAL SPIDER 10 продается на AliExpress по специальной цене $249.99 (~ 21 000 ₽). Он в несколько раз дешевле хипстерского айпада, но при этом дает то, чего так не хватает серьезным мужчинам от базовых планшетов: настоящей брутальности.

Противоударный планшет на Android

Брутальность OSCAL SPIDER 10 выражается в его дизайне, и сделан он таким не случайно. Дело в том, что корпус планшета защищен от влаги и пыли, а еще по военному стандарту MIL-STD-810H. То есть «спайдера» можно царапать, ронять с высоты до 12 метров, и ему ничего не будет.

OSCAL SPIDER 10 — большой планшет. Он весит больше килограмма, что объясняется наличием огромного аккумулятора на 20000 мАч. Его полного заряда хватит на 93 дня работы в режиме ожидания или 29 часов просмотра видео. Причем сам планшет еще может выступить в роли повербанка, питая энергией другие устройства от беспроводных наушников до смартфонов.

На задней части корпуса OSCAL SPIDER 10 расположилась пара светодиодных панелей, которые превращаются в мощный фонарь на 1100 люмен. Им можно осветить пространство на расстоянии до 30 метров, а с аккумулятором на 20000 мАч импровизированный фонарь может проработать до 36 часов.

Еще одна скуфская фишка — камера ночного видения, помогающая наблюдать за животными в лесу или охранять территорию. Это действительно надежный партнер в темноте, помимо которого есть и обычная камера для съемки счетчиков.

Характеристики OSCAL SPIDER 10

Начинка планшета делает из OSCAL SPIDER 10 неплохой инструмент, способный помочь как на работе, так и на отдыхе. Его железо хоть и не отличается высоким уровнем производительности, но справляется с базовыми задачами. При желании можно и в «танчики» зарубиться.

Характеристики OSCAL SPIDER 10 Экран 11 дюймов, IPS (2400х1080), 60 Гц Основная камера 16 + 20 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Helio G81 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 20000 мАч Зарядка 45 Вт

На борту — свежий Android 15, памяти достаточно, а при желании ее можно расширить MicroSD-картой, но главное: есть поддержка SIM-карт. Так что с мобильным интернетом OSCAL SPIDER 10 ловит даже на парковке.

Кому подойдет OSCAL SPIDER 10

OSCAL SPIDER 10 — далеко не массовый, но весьма интересный продукт. Этот планшет с непримечательными характеристиками и в то же время интересными особенностями предназначен для тех, кто хочет защищенное устройство с большим экраном для отдыха на природе или работы в экстремальных условиях.

Айтишники и дизайнеры проходят мимо, а вот строители, инженеры, геодезисты, спасатели и представители других «мужских» профессий смело заходят в чат. Как и те, кто любит отдыхать на рыбалке или охоте.