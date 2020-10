Какой планшет купить чтобы не пожалеть об этом

Когда планшетные компьютеры только появились, многие относились к ним скептически. Тогда от них и правда было мало толку. Потом популярность этого гаджета начала расти, когда производители устройств на Android начали выпускать приличные модели. Дальше снова был застой и вот теперь мы видим, как крупные игроки рынка один за одним выпускают крутые планшеты. Они мощные, производительные, функциональные, красивые и даже уже почти могут заменить компьютер. Учитывая, что планшетов становится все больше и больше, выбрать что-то для себя не всегда просто. Давайте я попробую вам помочь. Некоторые рекомендации будут основаны на личном опыте, поэтому они будут максимально объективными.

Как выбрать планшет

Как обычно, первое, с чем надо определиться, это цена. Надо понимать, сколько максимально вы готовы потратить на гаджет. Потом надо спросить у самого себя, что вам нужно от этого устройства. Нужна ли вам поддержка стилуса или может быть высокая производительность?

Впрочем, современные планшеты отличаются тем, что развивается в них все достаточно равномерно. То есть нет такого, что экран сделали лучше, а производительность осталась прежней. Если планшет дороже, то он пусть и чуть-чуть, но лучше почти во всем. Исключение касается только памяти, за которую приходится доплачивать в каждой модели.

Ниже приведу несколько свежих планшетов, которые меня заинтересовали. Некоторыми из них я пользовался лично и готов от первого лица сказать, что они мне понравились.

Лучшие планшеты на Android

Отмечу, что я не большой любитель планшетов на Android. При всей моей любви к смартфонам на этой операционной системе, я больше склоняюсь к конкурентам, но описывать модели я буду максимально объективно. Тем более, что они тоже неплохие.

Huawei MatePad Pro — лучший планшет Huawei

Начну с того планшета, которым я сам пользовался около пары месяцев и даже выпускал его обзор.

Huawei MatePad Pro был запущен на специальном мероприятии в Барселоне. Оно прошло в дни отмененной из-за пандемии коронавируса выставки MWC 2020. Это флагман планшетной линейки китайского бренда. 10,8-дюймовый планшет, вероятно, лучший из когда-либо созданных Huawei. Он оснащен процессором Kirin 990 с оперативной памятью до 8 ГБ и даже поддерживает 5G. Дисплей 2K QHD выглядит очень круто, и здесь есть множество приятных программных уловок, позволяющих соединить планшет со смартфоном для повышения производительности. Правда, для этого у вас должен быть смартфон Huawei последних моделей.

Его можно использовать с клавиатурой и фирменным ”карандашом”. Так он может стать неплохой заменой компьютеру, если вы не особо требовательный пользователь. Аккумулятор имеет емкость 7250 мАч и поддерживает быструю зарядку до 40 Вт, хотя в комплекте идет зарядное устройство только на 20 Вт.

Amazon Fire — недорогой планшет

В свое время Amazon активно тиражировала рекламу своих планшетов в прессе и в Сети, сравнивая их в основном с iPad. Сравнение было, конечно, так себе, ведь конкурировать с купертиновским гаджетом он мог только ценой, но именно этим он и брал свое.

Устройства Amazon Fire, безусловно, не лучшие планшеты на рынке, если вы просто посмотрите на характеристики. Будь то Fire 7 или Fire HD 10, Amazon не выбирает самые мощные чипсеты, и это заметно при повседневном использовании. И все же устройства интересные.

Большой упор сделан на тех, кто пользуется сервисами компании, такими, как магазин или платформа Prime. Но подойдет он и тем, кто хочет иметь планшет для простых задач и не планирует тратить на него много денег.

Samsung Galaxy S7 + 5G — планшет со странным чехлом

Скажу честно, что не пользовался этим планшетом в течение долгого времени и смог ознакомиться с ним только на пре-брифинге, когда их показывали журналистам еще до старта продаж. В целом он мне понравился, но чехол для него просто взорвал голову. Когда разберешься, что к чему, становится удобно, но сначала сложно понять, почему он должен разбираться на две части и почему он такой странный по форме.

Серия Samsung Tab S всегда пользовалась популярностью у поклонников планшетов на Android. Как и следовало ожидать от Samsung, дисплей здесь является главной фишкой. 12,4-дюймовый экран Super AMOLED имеет частоту обновления 120 Гц, и это круто! Tab S7 + 5G использует восьмиядерный процессор Qualcomm SDM865+, а оперативной памяти может быть до 8 ГБ.

Так же в комплект входит S-Pen для дополнительной функциональности. Если вам не нужен такой большой планшет, есть его 11-дюймовая версия. Обе модели доступны в версиях без 5G, если вам не нужно использовать мобильную сеть следующего поколения на планшете.

Лучшие планшеты Microsoft

Microsoft, возможно, больше не играет роли в мире смартфонов, но производитель по-прежнему старается выпускать приличные планшеты. Несмотря на то, что они часто (всегда) получаются своеобразными, что-то в них есть. Благодаря S-версии Windows 10 у вас есть система, очень похожая на систему домашнего ПК, и это хорошо.

Surface Go — это вызов, который Microsoft бросает iPad. Surface Go выпускается в формате нетбука с 10-дюймовым дисплеем. На борту будет 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной. В соответствии с современными тенденциями, Surface Go практически не имеет никаких разъемов. Есть порт USB Type-C, разъем для наушников и слот для карты памяти, а также проприетарный порт для зарядного устройства или док-станции. Помимо клавиатуры и мыши, с Surface Go также можно использовать стилус.

Лучшие планшеты Apple

Обычно я стараюсь объективно оценивать любые гаджеты и трезво взвешивать все плюсы и минусы. Так бывает и при сравнении iPhone с Android-смартфонами, и при сравнении iPad с планшетами на Android. Ничего не могу с собой поделать и понимаю, что планшеты у Apple действительно лучше. У меня почти все знакомые с Android-смартфонами при покупке планшета выбирают именно iPad, и этому есть объяснение. Они просто сделаны лучше и удобнее. Вот и все. С телефонами эта схема не работает, а с планшетами работает.

iPad Pro — лучший iPad

Этим планшетом я сам пользуюсь уже несколько лет, меняя только одну модель на другую. Я даже купил дорогущую клавиатуру Magic Keyboard, которая позволяет мне на все сто процентов отказаться от ноутбука для работы с текстами и картинками для сайта. Даже сейчас я печатаю на этом устройстве.

iPad Pro — самый большой планшет Apple. Вы можете выбирать между 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеем. Последнее в сочетании с клавиатурой действительно делает iPad похожим на ноутбук. Вы также можете использовать Apple Pencil для письма и рисования на планшете — хотя это уже не уникальная особенность модели Pro. iPad Pro на базе A12Z Bionic можно разблокировать с помощью Face ID, а узкие рамки позволяют сделать его очень компактным и легким.

Может он и стоит дороговато, я им полностью доволен и рекомендую всем, кто хочет купить планшет и может себе позволить дорогую модель.

iPad Air (2020 г.) — новый iPad

iPad Air вырос в 2020 году и теперь предлагает 10,9-дюймовый дисплей Retina. Apple сузила рамки относительно прошлой модели и перенесла сканер отпечатков пальцев с передней панели в кнопку питания. В итоге он стал похож на выпущенную два года назад и обновленную этой весной версию Pro. Основное внешнее отличие от ”прошки” в цветах корпуса. Можно выбрать из нескольких вариантов, не свойственных ранее планшетам Apple.

Планшет работает на процессоре A14 Bionic. Это самый продвинутый чип Apple за всю историю, который превосходит даже топовые модели iPad Pro, которые еще не обновлены до 2020 года и далее. iPad Air 2020 года, вероятно, станет планшетом, который стоит купить в этом году.

iPad (2020 г.) — самый дешевый iPad

Базовый iPad всегда был популярен из-за своей невысокой цены. Последний iPad был долгожданным, и теперь он также работает с процессором A12 Bionic. У него Retina экран с диагональю 10,2 дюйма и с функцией True Tone. Также есть поддержка Apple Pencil и Smart Keyboard. Как и остальные, он обеспечивает до 10 часов работы от аккумулятора. Это модель, которую нужно приобрести, если вы хотите всех радостей iPad OS, но не хотите тратить целое состояние. А вот iPad mini я покупать не советую. Да и стоит он дороже. А каким планшетом пользуетесь вы? И нужен ли он вообще? Поделитесь мнением в нашем Telegram-чате.