Какой планшет на Android купить в 2021 и не переплатить

Что нам известно об Android-планшетах? Да практически ничего. Если многих из нас попросить привести в пример хоть одну такую «таблетку», скорее всего вы услышите в ответ Galaxy Tab или в крайнем случае Xiaomi Mi Pad. Вот только планшеты от Samsung довольно дорогие, а Mi Pad уже давно не продаются даже в Китае, не говоря уже о России, куда их запретили даже ввозить, не говоря уже о том, чтобы реализовывать. Однако планшеты на Android – это сильно недооценённая штука, которую на самом деле было бы неплохо заиметь всем. Серьёзно.

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Несмотря на то что планшеты сегодня не пользуются особенной популярностью – не в последнюю очередь благодаря смартфонам с большими экранами, — как ни крути, с некоторыми задачами они справляются гораздо лучше. Давайте разбираться.

Стоит ли покупать планшет на Android

Даже если у вас хорошее зрение, согласитесь, что заниматься веб-сёрфингом на экране в 8-10 дюймов будет всё-таки приятнее. Мало того, что на нём помещается больше информации, которую не придётся зуммировать, так ещё и большинство сайтов открываются в десктопной версии, что для многих является преимуществом.

То же самое касается просмотра видео. Очевидно, что вы, как и я, смотрите видео. Много видео, и не только на YouTube. Это могут быть подписные сервисы вроде Амедиатеки, IVI, Okko или Premier, так и что-то менее легальное. Причём, как показывает практика, среди пользователей Android пиратство распространено всё-таки больше, чем среди пользователей iOS.

Я купил самый дешёвый умный выключатель Xiaomi. Рассказываю, как он в использовании

Открытость системы и доступ к нелегальным площадкам с видеоконтентом может оказаться очень кстати, ведь на Android-планшет можно накачать любые фильмы и сериалы, а потом смотреть их, лёжа в постели. Я слышал, что кто-то смотрит такого рода вещи на смартфонах, но, как по мне, даже 6,5 дюймов для этого будет мало. А значит, планшет здесь всё-таки выигрывает.

Я понимаю, что далеко не всем приходится работать на планшетах, но возможность быстренько отредактировать текстовый файл, отсканировать с помощью специального приложения документы и тут же их обработать время от время может пригодиться всем. Поэтому держать на такой случай планшет реально выгодно, не говоря уже о том, что он может использоваться как второй монитор для компьютера, подключаемый хоть по проводу, хоть по «беспроводу».

Какой планшет на Android купить

Считается, что лучший планшет – это iPad. Но ведь мы выбираем решение на Android, следовательно, замахиваться на эппловские «таблетки» не следует по нескольким причинам. Во-первых, стоят они совершенно невменяемых денег, а, во-вторых, открытость, характерную для Android, нам не обеспечит даже iPad Pro 2020 за 80 тысяч рублей. Поэтому лично я бы предпочёл сэкономить, а лучшее место для этого – это AliExpress.

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Наиболее оптимальным планшетом на Android выглядит Teclast M40. Это довольно недорогое решение, которое на распродаже можно урвать дешевле 13 тысяч рублей. При всём при этом «таблетка» может похвастать реально неплохим набором характеристик:

Платформа – Android 10;

Дисплей – 10,1 дюйма, Full HD;

Память – 6/128 ГБ;

Процессор – 8-ядерный;

Аккумулятор – 6000 мА*ч;

Камера – 8 Мп;

Интерфейсы: Type-C, Wi-Fi, LTE

Отзывы о Teclast M40

Пользователей такое сочетание цены и спецификаций более чем устраивает. Вот, посмотрите на отзывы, которые оставили довольные покупатели:

Я купил защитную маску Xiaomi и хочу рассказать о ней

Планшетом доволен, своих денег стоит! Экран яркий, все заявленные характеристики соответствуют. Покупал в чёрную пятницу за 11 366.93 рублей в комплекте был только зарядное ну и уже наклеена тонкая защитная пленка

Отличный планшет, шустрый, много памяти, и цена не очень большая. При воспроизведении видео из ютьюба греется, но не черезчур сильно. По моему мнению все хорошо, рекомендую.

Планшет отличный за эту цену. Тач отзывчивее, чем в т30, производительность примерно такая же. Автономность чуть похуже — аккум на 6000 махов, но в целом на день более-менее активного использования хватает (брал для игр (эмуляторы dolphin и ppsspp) и просмотра видео). Добрался до Москвы меньше, чем за месяц (торчал на таможне недели две).

Купить Teclast M40

В целом, как видите, решение неплохое. Конечно, нужно учитывать, что это не высокопроизводительный планшет вроде iPad Pro, да и с точки зрения поддержки максимум, который ему светит, — это Android 11. Другое дело, что за 13 тысяч рублей, которые за Teclast M40 просит продавец, найти что-то лучше вам точно не удастся. А поскольку берётся он, скорее всего, для веб-сёрфинга, просмотра видео и игр для детей, то и переживать о недостатках вроде малоизвестного бренда и короткой поддержки не имеет смысла.