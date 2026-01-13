На AliExpress завезли крутой планшет Blackview MEGA 12. У него большой экран, полная влагозащита и топ-цена

  2. Темы
  3. Планшеты
Герман Вологжанин

2026 год открывается чередой новинок техники. Одна из них — планшет Blackview MEGA 12, который уже появился на AliExpress. И это не очередной проходняк от мастеров Поднебесной, а по-своему уникальная модель. Ее главная особенность заключается в полной защите корпуса по стандарту IP69K при том, что визуально это не типичный противоударный планшет для суровых условий, а устройство на повседнев с отличными характеристиками.

На AliExpress завезли крутой планшет Blackview MEGA 12. У него большой экран, полная влагозащита и топ-цена. Полностью заряженный планшет нового поколения. Фото.

Полностью заряженный планшет нового поколения

С 12 января Blackview MEGA 12 доступен на AliExpress по специальной цене $299.99 (~ 23 500 ₽). Причем в стоимость включен не только сам планшет, но и комплект, богатый вспомогательными аксессуарами: чехлом-клавиатурой, мышкой, стилусом, наушниками и даже защитной пленкой. Звучит как предложение, от которого нельзя отказываться, а что по факту?

Купить Blackview MEGA 12

Полностью водонепроницаемый планшет

Защита от влаги и пыли по стандарту IP69K — это заявка на то, что Blackview MEGA 12 выдерживает погружение на глубину до полутора метров в течение 30 минут, а еще не боится струй горячей воды. О попадании пыли тоже можно не беспокоиться: она никак не повлияет на внутренние компоненты устройства.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Кроме того, защищенный планшет прошел 24-часовые тесты в условиях непрерывного дождя и испытания методом распыления солевого раствора. Blackview MEGA 12 справился с честью, оставшись целым и невредимым.

Планшет с большим экраном 12 дюймов

Почти 95% лицевой площади планшета Blackview MEGA 12 занимает 12.2-дюймовый дисплей. Это большая IPS-матрица, на которой удобно потреблять контент и даже работать с документами, что особенно приятно при частоте обновления 120 Гц: она делает анимации более плавными.

Планшет с большим экраном 12 дюймов. У планшета реально большой экран. Фото.

У планшета реально большой экран

У планшета есть сертификат Widevine L1, позволяющий смотреть видео на стримингах в высоком разрешении FullHD. А удовольствию от потребления контента еще способствует четверка динамиков, создающая эффект объемного стерео.

Все характеристики Blackview MEGA 12

С технической точки зрения Blackview MEGA 12 — типичный планшет среднего класса. Он работает на шустром чипе Dimensity 7200 (наконец-то не Helio), выбивающем более 700 тысяч баллов в AnTuTu, а также имеет под капотом здоровенный аккумулятор на 10000 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой в комплекте.

ХарактеристикиBlackview MEGA 12
Экран12.2 дюйма, IPS (FullHD), 120 Гц
Основная камера50 МП
Фронтальная камера13 МП
ПроцессорDimensity 7200
Память12/256 ГБ
Аккумулятор10000 мАч
Зарядка55 Вт

Программной базой планшета является свежая версия операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой DokeOS_P 5.0 на борту. А внутри — множество приложений для работы, включая популярные нейросети ChatGPT, Gemini и DeepSeek.

Кому стоит купить Blackview MEGA 12

Blackview MEGA 12универсальное решение для работы и отдыха. На этом планшете удобно редактировать документы, благо софт и клавиатура идут из коробки, а большой экран в комбинации с мощными динамиками превращает портативное устройство чуть ли не в кинотеатр на ладони. Еще одно преимущество — 12 ГБ оперативной памяти, что в условиях нынешнего дефицита ОЗУ кажется роскошью.

Купить Blackview MEGA 12

Без сомнений можно сказать, что Blackview MEGA 12 подойдет всем. А особенно людям, которые любят выходить с планшетом из дома, и пользуются им везде. В этом смысле новая модель с полноценной влагозащитой готова стать идеальным спутником.

Теги
Новости по теме
На AliExpress появился лучший камерофон за 30 тысяч. Уже сейчас там продают глобалку OPPO Reno15
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Не приходит посылка. Почему в России массово задерживают доставку отправлений перед Новым годом
Лонгриды для вас
Лучшие китайские флагманы 2025 года

Пока Apple и Samsung соревнуются между собой, лучшие смартфоны на Android делают китайские производители. Они оснащают свои устройства большими аккумуляторами, активно используют инновационные технологии и уже давно расширили срок поддержки топовых моделей до нескольких лет. Сегодня мы выясним, какой смартфон купить, и для этого посмотрим на лучшие китайские флагманы 2025 года. Все они работают на базе мощнейшего чипсета Snapdragon 8 Elite и почти не имеют компромиссов.

Читать далее
На OZON появился смартфон TANK 1 с батареей 20000 мАч. Он защищен от воды и огня

Осень — традиционная пора новинок на рынке смартфонов. И пока самые известные бренды меряются баллами в AnTuTu и размерами сенсоров камер, те, на кого они смотрят свысока, делают настоящую революцию. Если обычные противоударные модели не боятся падений с высоты и защищены лишь от воды, то смартфон OSCAL TANK 1 обладает стандартом огнестойкости. Огонь, вода и… медные трубы. Кажется, после выхода этого смартфона вселенная схлопнется.

Читать далее
Выбрал лучшие смартфоны Xiaomi до 10000 рублей. Все работают как часы

Несмотря на то, что продукция Xiaomi планомерно лишается статуса топа за свои деньги, в линейке производители остаются хорошие смартфоны до 10000 рублей. Да, столь низкая цена действует лишь в период распродаж на AliExpress, но это не повод отказываться от заманчивого предложения. Тем более, что текущая акция длится до 7 ноября, и у вас есть возможность приобрести Xiaomi до 10 тысяч себе или в подарок (например, на Новый год).

Читать далее
Новости партнеров
Новая центрифуга в Китае создает гравитацию в 1900 раз больше земной. Зачем она нужна?
Новая центрифуга в Китае создает гравитацию в 1900 раз больше земной. Зачем она нужна?
Аналитики говорят о бычьем развороте Биткоина на фоне покупок криптовалюты китами
Аналитики говорят о бычьем развороте Биткоина на фоне покупок криптовалюты китами
Почему iPhone 4 стал неожиданно популярным в 2026 году
Почему iPhone 4 стал неожиданно популярным в 2026 году