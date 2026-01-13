На AliExpress завезли крутой планшет Blackview MEGA 12. У него большой экран, полная влагозащита и топ-цена

2026 год открывается чередой новинок техники. Одна из них — планшет Blackview MEGA 12, который уже появился на AliExpress. И это не очередной проходняк от мастеров Поднебесной, а по-своему уникальная модель. Ее главная особенность заключается в полной защите корпуса по стандарту IP69K при том, что визуально это не типичный противоударный планшет для суровых условий, а устройство на повседнев с отличными характеристиками.

С 12 января Blackview MEGA 12 доступен на AliExpress по специальной цене $299.99 (~ 23 500 ₽). Причем в стоимость включен не только сам планшет, но и комплект, богатый вспомогательными аксессуарами: чехлом-клавиатурой, мышкой, стилусом, наушниками и даже защитной пленкой. Звучит как предложение, от которого нельзя отказываться, а что по факту?

Полностью водонепроницаемый планшет

Защита от влаги и пыли по стандарту IP69K — это заявка на то, что Blackview MEGA 12 выдерживает погружение на глубину до полутора метров в течение 30 минут, а еще не боится струй горячей воды. О попадании пыли тоже можно не беспокоиться: она никак не повлияет на внутренние компоненты устройства.

Кроме того, защищенный планшет прошел 24-часовые тесты в условиях непрерывного дождя и испытания методом распыления солевого раствора. Blackview MEGA 12 справился с честью, оставшись целым и невредимым.

Планшет с большим экраном 12 дюймов

Почти 95% лицевой площади планшета Blackview MEGA 12 занимает 12.2-дюймовый дисплей. Это большая IPS-матрица, на которой удобно потреблять контент и даже работать с документами, что особенно приятно при частоте обновления 120 Гц: она делает анимации более плавными.

У планшета есть сертификат Widevine L1, позволяющий смотреть видео на стримингах в высоком разрешении FullHD. А удовольствию от потребления контента еще способствует четверка динамиков, создающая эффект объемного стерео.

Все характеристики Blackview MEGA 12

С технической точки зрения Blackview MEGA 12 — типичный планшет среднего класса. Он работает на шустром чипе Dimensity 7200 (наконец-то не Helio), выбивающем более 700 тысяч баллов в AnTuTu, а также имеет под капотом здоровенный аккумулятор на 10000 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой в комплекте.

Характеристики Blackview MEGA 12 Экран 12.2 дюйма, IPS (FullHD), 120 Гц Основная камера 50 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Dimensity 7200 Память 12/256 ГБ Аккумулятор 10000 мАч Зарядка 55 Вт

Программной базой планшета является свежая версия операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой DokeOS_P 5.0 на борту. А внутри — множество приложений для работы, включая популярные нейросети ChatGPT, Gemini и DeepSeek.

Кому стоит купить Blackview MEGA 12

Blackview MEGA 12 — универсальное решение для работы и отдыха. На этом планшете удобно редактировать документы, благо софт и клавиатура идут из коробки, а большой экран в комбинации с мощными динамиками превращает портативное устройство чуть ли не в кинотеатр на ладони. Еще одно преимущество — 12 ГБ оперативной памяти, что в условиях нынешнего дефицита ОЗУ кажется роскошью.

Без сомнений можно сказать, что Blackview MEGA 12 подойдет всем. А особенно людям, которые любят выходить с планшетом из дома, и пользуются им везде. В этом смысле новая модель с полноценной влагозащитой готова стать идеальным спутником.