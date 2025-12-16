Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?

Юрий Кудлович

Некоторые гаджеты Xiaomi, которые долго считались одними из самых выгодных на рынке, начали дорожать. В Китае компания уже переписала ценники на несколько популярных моделей, и это может быть первым сигналом для других рынков, включая Россию.

Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России? Какие устройства Xiaomi стали дороже? Фото.

Какие устройства Xiaomi стали дороже?

Xiaomi подняла цены на несколько планшетов на китайском рынке после того, как стоимость оперативной памяти и флеш-накопителей заметно выросла в глобальной цепочке поставок. Это стало прямым следствием дефицита чипов: из-за активного роста спроса на память со стороны дата-центров и ИИ-систем компоненты для потребительской электроники тоже подорожали.

В первую очередь рост цен затронул линейку Xiaomi Pad 8. Базовая версия теперь стоит 2299 юаней вместо 2199, а Xiaomi Pad 8 Pro подорожал с 2799 до 2899 юаней. Самый заметный скачок произошел у Redmi Pad 2: все конфигурации прибавили по 200 юаней и теперь стартуют от 1199 юаней.

Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России? Xiaomi уже давно обещала пересмотреть цены, и вот, началось. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Xiaomi уже давно обещала пересмотреть цены, и вот, началось. Изображение: gizmochina.com

В сети это связывают с тем, что производственные мощности по выпуску оперативной памяти все активнее перенаправляются на обслуживание серверов и систем искусственного интеллекта. В результате доступность чипов для планшетов и другой электроники снижается, и производителям, по сути, не остается выбора и приходится поднимать розничные цены.

На российском рынке ситуация пока выглядит спокойнее. Цены на планшеты Xiaomi остаются достаточно разношерстными, но массового подъема, аналогичного китайскому, сейчас не наблюдается.

Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России? Даже дорогой Xiaomi Pad Pro остается при своей цене. Изображение: dns-shop.ru. Фото.

Даже дорогой Xiaomi Pad Pro остается при своей цене. Изображение: dns-shop.ru

Например, планшеты по-прежнему продаются в диапазоне до от 20 до 30 тысяч рублей в зависмости от комплектации. Более продвинутые модели стоят дороже 30 тысяч рублей, но это связано скорее с характеристиками и позиционированием, а не с недавним ростом цен. В итоге в России ценники пока выглядят стабильными, тогда как в Китае производитель действительно повысил цены на планшеты примерно на 1500 рублей в пересчете по текущему курсу.

