Новый планшет Samsung Galaxy Tab S8+ получит новейший процессор и огромный экран

Наверное, планшеты Samsung едва ли не единственные, которые могут конкурировать с iPad. Мы уж не раз грустили о том, что планшеты на Android, в отличии от телефонов, проигрывают решениям Apple, что подтверждается статистикой продаж. По сути, Android может предложить только дешевые модели, но и тут Apple поджала, выпустив пару лет назад недорогой базовый iPad. Именно Samsung старается изо всех сил проявить себя и показывает, что не собирается мириться с таким положением дел. И вот сейчас мы получили свежее подтверждение того, что компания готовит новый Galaxy Tab S8+ с отличными характеристиками. Правда, наивно полагать, что он будет дешевым.

Каким будет новый планшет Samsung

Информация на этот раз поступила не от инсайдеров или аналитиков, которые гипотетически говорят о продукте, которого могло и не существовать. В данном случае мы получили свидетельства работы реально существующего планшета, который засветился в результатах тестирования на Geekbench.

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Он раскрыл несколько важных сведений перед выходом нового устройства. Хорошо принятые планшеты серии Galaxy S скоро получат нового игрока. Предстоящая серия придет на смену планшетам Galaxy Tab S7 и S7+. Долгожданный планшет серии S долгое время фигурировал в разных слухах, но теперь стало понятно, что он действительно уже на подходе. Учитывая, какую популярность среди остальных Android-планшетов получили Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, мы действительно с нетерпением ждем новинку.

К большому огорчению Samsung, некоторые подробности предстоящей линейки процессоров Snapdragon 898, которые будут стоять в новинке, в последнее время часто утекали в Сеть.

Snapdragon 898 в Geekbench

Например, телефон Vivo с этим процессором появился на Geekbench с не впечатляющими результатами. Теперь Galaxy Tab S8+ нашли там же, но результат стал не намного лучше. Стоит отметить, что он уже сам по себе неплох для неготового к выпуску продукта. А значит, показатели станут лучше, когда он будет полностью готов.

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SamMobile обнаружили устройство Samsung с номером модели SM-X808U в базе данных Geekbench. Как и ожидалось, это проливает свет на спецификации устройства и другую важную информацию. Благодаря ей мы можем узнать такие вещи, как операционная система, на которой оно будет работать. Согласно публикации, вышеупомянутое устройство является вариантом грядущего Galaxy Tab S8+ с поддержкой 5G. Правда, как сообщается в отчете, скорее всего, модель с поддержкой 5G будет доступна исключительно в США.

Опубликованный список характеристик предполагает, что Galaxy Tab S8+ будет иметь под капотом новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 898. Кроме того, как сообщается, устройство будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и работать под управлением ОС Android 12 из коробки. Возможно, он даже получит новый Android 12L, представленный некоторое время назад, но пока с уверенностью говорить об этом нельзя.

Как будет называться новый планшет Samsung

Как можно увидеть выше, новое устройство Samsung набрало 1211 баллов в одноядерном и 3193 балла в многоядерном тестах. Кроме того, Tab S8+ будет вариантом среднего уровня в грядущей линейке Tab S8. Samsung может выпустить три планшета: Tab S8 Ultra, Tab S8+ и Tab S8. Самым заметным отличием этих моделей может быть дисплей. Стандартный Tab S8 может иметь 11-дюймовый дисплей. Однако Galaxy Tab S8+, вероятно, будeт иметь более крупный 12,4-дюймовый дисплей.

Tab S8 Ultra, по слухам, может иметь и вовсе 14,6-дюймовый OLED-дисплей. Интересно, что все три дисплея должны будут получить частоту обновления 120 Гц, несмотря на их разные размеры.

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Samsung на Snapdragon и на Exynos

Добавлю так же, что почти наверняка Samsung будет выпускать планшеты на двух версиях процессоров. Кроме Snapdragon 898, на некоторых рынках он будет комплектоваться Exynos 2200. Кроме того, ходят слухи, что линейка Tab 8 будет предлагать поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. А чтобы еще больше запутаться в выборе, будут предлагаться версии исключительно с Wi-Fi и варианты с 4G LTE и 5G.