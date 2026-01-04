Первый классный планшет 2026 года! На Ozon появился OSCAL Pad 200 с гигантским экраном

Герман Вологжанин

Еще не все успели доесть новогодние салаты, а производители техники уже включили конвейер на полную мощность. Да так, что прямо с порога нас встречает один из лучших планшетов 2026 года! Столь смелые слова относительно нового OSCAL Pad 200 могут показаться слишком громкими, но всем своим видом он оправдывает ожидания, предлагая оптимальное соотношение цены и заявленных производителем характеристик.

Первый классный планшет 2026 года! На Ozon появился OSCAL Pad 200 с гигантским экраном.

Новый планшет уже продают на Ozon

OSCAL Pad 200 можно купить на Ozon, где в рамках специального предложения с 4 по 18 января он будет доступен по специальной цене от $189 (~ 15 000 ₽) вместо официального прайса в $359 (~ 28 000 ₽). А это — повод присмотреться к нему поближе.

Планшет с большим экраном

OSCAL Pad 200 — это большой планшет, ведь он обладает экраном с диагональю 13.4 дюйма. Такой дисплей обычно характерен для ноутбуков, но здесь мы имеем дело с по-настоящему портативным устройством, которое можно брать с собой, не обременяя себя тяжелым рюкзаком.

Планшет с большим экраном.

Планшет с большим и плавным экраном

Такой большой экран прекрасно подходит для работы и потребления контента. На нем удобно смотреть фильмы и комфортно взаимодействовать с приложениями. Тем более, что частота обновления матрицы составляет 120 Гц, делая анимации бесшовными и плавными.

Все характеристики OSCAL Pad 200

В целом, OSCAL Pad 200 — очень сбалансированный планшет 2026 года. Да, его характеристики нельзя назвать флагманскими, но производитель постарался найти золотую середину и, кажется, у него это получилось.

ХарактеристикиOSCAL Pad 200
Экран13.4 дюйма, IPS (2920х1200), 120 Гц
Основная камера16 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорUnisoc T7280
Память6/128 или 6/256 ГБ
Аккумулятор8300 мАч

Помимо большого экрана с высокой частотой обновления OSCAL Pad 200 готов предложить шустрый процессор, набирающий свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu, а также поддержку SIM-карт для мобильного интернета и MicroSD для расширения внутреннего хранилища.

Планшет на Android 16 с нейросетями

Планшет на Android 16 с нейросетями.

Планшет буквально напичкан нейросетями

Каким бы большим и классным ни был экран OSCAL Pad 200, его главная фишка — программное обеспечение. Это действительно планшет 2026 года, а не эхо из прошлого, ведь базируется он на свежем Android 16 в обрамлении фирменной оболочки DokeOS 5.0. Она оснащена всеми необходимыми инструментами для работы, включая целую россыпь нейросетей:

  • ChatGPT;
  • DeepSeek;
  • Gemini и другие.

На борту есть софт для создания музыки и редактирования фото, так что в лице OSCAL Pad 200 его покупатель получает устройство, полностью готовое к реалиям 2026 года.

Кому стоит купить OSCAL Pad 200

OSCAL Pad 200отличный планшет, который можно назвать универсальным решением. Его большой экран позволяет использовать устройство на работе и отдыхе, редактируя документы или просматривая фильмы.

При этом важно учитывать размеры устройства. Впечатляющая диагональ экрана удобно для взрослых, но не очень подходит детям, для которых в линейке планшетов OSCAL есть более подходящие модели.

