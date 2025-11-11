Почему планшеты с большими экранами такие дорогие? Нашли качественный вариант за минимальные деньги

Когда-то большой экран был привилегией флагманских устройств, да еще и от именитых брендов вроде Apple и Samsung. Сейчас же все совсем по другому: на рынке большой ассортимент больших планшетов с экраном на 13 дюймов и выше. Такие иногда заменяют ноутбуки, а еще отлично справляются с мультимедийными задачами. Правда, проблема высокой цены у таких устройств сохраняется: чтобы купить качественный гаджет, придется отвалить немалую сумму за бренд. Впрочем, можно постараться найти своего рода самородки. Мы как раз наткнулись на пару таких моделей на AliExpress. Сейчас расскажем, что это за планшеты, а также как купить их подешевле.

Планшет Teclast T65 с большим экраном

Название устройства мы уже раскрыли, теперь поговорим о его характеристиках. Главное, что здесь бросается в глаза: 13,4-дюймовый экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это действительно огромный дисплей, на котором комфортно делать буквально все: смотреть фильмы, работать с документами, редактировать фото или просто серфить в интернете. Картинка выглядит плавной, а цвета получаются насыщенные. Это, конечно, очень заметно при просмотре видео и в играх.

Модель выполнена в металлическом корпусе, а не пластике, как у большинства конкурентов. Так что планшет выглядит дорого, ощущается надежно и не скрипит при использовании. При этом, несмотря на размер, он остается довольно тонким и легким, поэтому его можно брать с собой в дорогу, а не только использовать дома на диване.

В основе планшета Teclast T65 лежит восьмиядерный чип Unisoc T7280, который обеспечивает стабильную работу в браузере, мессенджерах и воспроизведении видео. Еще здесь 20 ГБ оперативной памяти (12 ГБ основной и 8 ГБ дополнительной), а также 128 ГБ встроенного хранилища стандарта UFS. При желании можно установить карту памяти объемом до 1 ТБ.

Характеристики Teclast T65 Дисплей 13.4″ IPS, 1920×1200, 120 Гц Процессор Unisoc T7280 (8 ядер) Оперативная память До 20 ГБ (8 ГБ + 12 ГБ виртуального расширения) Встроенная память 128 ГБ, поддержка microSD Аккумулятор 8000 мА*ч Камеры Тыловая 13 МП, фронтальная 5 МП Корпус и габариты Металл, толщина 8.5 мм, вес 720 г Операционная система Android 15 Связь 4G LTE, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS, слот microSD

Купить Teclast T65

И все это за 11 000 рублей! Только представьте — планшет с дисплеем как у ноутбука, металлический корпус, последняя версия Android и, кстати, аккумулятор на 8000 мА*ч. Такие устройства обычно стоят не меньше 20 тысяч рублей, так что советуем не тянуть с покупкой, если вам действительно нужен хороший недорогой планшет.

Мощный планшет Teclast T65 Plus с хорошим процессором

Это продвинутая версия, которая работает на базе MediaTek Helio G99. Он будет помощнее: в разных задачах работает быстрее от 20 до 80%. Оперативной памяти здесь столько же, а вот встроенное хранилище увеличено до 256 ГБ. Это уже уровень, близкий к ноутбучным решениям: планшет уверенно справляется с многозадачностью и тяжелыми приложениями, а еще позволяет хранить в памяти много фотографий и игр.

Аккумулятор — второй сильный аргумент этой модели. Модель T65 Plus работает от батареи на 10 000 мА*ч. Так что на нем можно спокойно смотреть сериалы, учиться онлайн или работать целый день без подзарядки. Есть поддержка LTE/4G, что позволяет выходить в интернет где угодно, даже без WiFi.

Кстати, у Plus также продвинутая фронтальная камера на 8 МП и есть поддержка Bluetooth 5.2 вместо Bluetooth 5.0 у базовой модели. Это значит, что к нему можно подключать беспроводные наушники или колонки и наслаждаться хорошим качеством звучания.

Характеристики Teclast T65 Plus Дисплей 13.4″ IPS, 1920×1200, 120 Гц Процессор Helio G99 (8 ядер) Оперативная память До 20 ГБ (8 ГБ + 12 ГБ виртуального расширения) Встроенная память 256 ГБ, поддержка microSD Аккумулятор 10000 мА*ч Камеры Тыловая 13 МП, фронтальная 8 МП Корпус и габариты Металл, толщина 8.33 мм, вес 755 г Операционная система Android 15 Связь 4G LTE, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.2, GPS, слот microSD

Купить Teclast T65 Plus

Стоимость этой модели чуть выше — всего 15 000 рублей. Это очень “вкусно”, учитывая, что аналоги вы найдете не меньше чем за 20–25 тысяч рублей.

Какой планшет Teclast лучше купить

Планшеты Teclast ориентированы на тех, кто ищет универсальное устройство: для учебы, путешествий, семейного пользования или просто развлечений. Они подойдут студентам, фрилансерам и тем, кто хочет большой экран и высокое качество без покупки дорогого iPad или Galaxy Tab.

Если вам нужен планшет для базовых задач, то советуем сэкономить и остановиться на первой модели. Здесь все основные фичи, кроме процессора и дополнительной памяти. Но если нужно побольше мощности и скорости в играх, то берите версию Plus. У нее лучше процессор и батарея.