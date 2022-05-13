Почему в 2022 году лучше купить Android-планшет, а не iPad

Все мы давно привыкли к тому, что лучший планшет — это всегда iPad. Абсолютно неважно, каким смартфоном и компьютером вы пользуетесь, Айпаду у Android просто нет равных. Причин тому — огромное множество. Во-первых, сама Google практически забила на этот сегмент устройств, во-вторых, вот уже пару лет Айпад обзавелся собственной операционкой iPadOS и превратился из увеличенного Айфона в полноценное устройство, что нельзя сказать про зеленого робота. Однако в связи с множеством санкций и удалением множества приложений из App Store вопрос встал по-новой. То, чем много лет кичились владельцы яблочной техники кануло в лету — ни про какую стабильность экосистемы Apple уже говорить не приходится. Треть функций здесь уже недоступно и не факт, что еще больше не отключат.

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Сколько стоит хороший планшет

Для начала следует определиться, сколько вы готовы отдать за хороший планшет. Цены на iPad всегда были высокими, а сейчас, когда с поставками все не очень хорошо, могут подскочить еще выше. Цены в розничных магазинах на классический iPad начинаются от 55 тысяч рублей. За эту внушительную сумму вы получаете планшет с толстыми рамками, таким себе 10-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, 64 ГБ постоянной памяти без SD-карт и кучей других недостатков.

С Android-планшетами в этом смысле все гораздо интереснее. Китайцы уже давно просекли фишку и начали делать планшеты, предлагающие плюс-минус тоже самое, но по более выгодной цене. Один из таких — Xiaomi Mi Pad 5, про который мы уже вам рассказывали. Взгляните на его характеристики:

11-дюймовый экран с частотой обновления экрана 120 Гц.

Субфлагманский процессор Snapdragon 860.

Память: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной (минимальная конфигурация).

Камеры: 13 Мп (тыльная) и 8 Мп (фронтальная).

Порты: USB-C с поддержкой OTG, боковой сканер отпечатков.

Аккумулятор: 8720 мАч, быстрая зарядка 33 Вт.

Алюминиевый корпус, четыре динамика, поддержка док-станции и стилуса.

И, самое главное, стоит такой планшет на порядок дешевле. На полках магазинов Xiaomi Mi Pad 5 обойдется вам в 37 тысяч рублей, а если постараться и найти его на АлиЭкспресс, то можно сэкономить еще больше. Вдумайтесь, на Али за глобальную версию Xiaomi Mi Pad 5 просят 26 тысяч российских рублей. Это вдвое дешевле базового iPad, который заметно слабже своего китайского брата.

Да, планшеты от Samsung тоже стоят немалых денег, но и сравнивать их надо не с iPad 9, а с iPad Pro. Не так давно мой коллега, автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже делал обзор на Galaxy Tab S8+, где вскользь сравнивал устройства между собой.

Приложения для iPad

Конечно, если вы покупаете планшет для профессиональной работы и собираетесь заниматься 3D-моделированием, видеомонтажом и прочими задачами, iPad подойдет вам больше всего. Так было всегда и останется сейчас. Все уже, наверное, знают, что большинство приложений сначала выходят на iPadOS и только позже появляются на Android.

Однако здесь все не так однозначно. В последнее время многие разработчики заявили, что полностью уходят с российского рынка, и удалили свои программы из фирменного магазина приложений Apple. Это значит, что совсем скоро ваша любимая монтажка вместе с графическим редактором могут исчезнуть. Ну или просто перестать обновляться — в чем тоже мало приятного.

Добавьте сюда отсутствие Angry Birds, Minecraft, Clash of Clans и других популярных игр. На Android вы всегда сможете скачать их извне. А с iPad — увы, никак. Говорить про полное отключение iPad в России не буду, ибо не верю в это, но сам факт того, что это возможно, меня лично пугает.

Российские приложения — не исключение. Да, кажется, что Сбербанк на планшете не нужен, но ведь есть еще офисные программы и прочие полезные утилиты. Если их скачать на iPad не получится, будет очень грустно.

Google Chrome для планшета Android

Совсем недавно в одном видео от своих коллег по цеху я услышал мнение о том, что простые пользователи покупают iPad только для просмотра YouTube и тогда лучше присмотреться к Android-планшетам. Без разницы ведь, где ролики смотреть, верно? Сразу скажу, я с такой мыслью в корне не согласен.

Большую часть времени в своем Айпаде я провожу в браузере. Смотрю новости, работаю в Google Dock, читаю статьи и так далее. И здесь Android-планшеты безоговорочно уступают iPad. Во-первых, Apple вот уже как два года назад полностью сделала браузер настольным. Больше нет необходимости просматривать страницы в мобильной версии сайта, все открывается прямо как на ПК. Это крайне удобно.

Во-вторых, расширения. Google почему-то не спешит добавлять этот удобный инструмент в Chrome для Android. Блокировщики рекламы, утилиты для работы со скриншотами, быстрые заметки — все это давным давно доступно на iPad и нет от слова совсем в Android.

Обновления Android на планшете

Когда покупаешь новый iPad — сразу понимаешь, что приобрел устройство на 5 лет вперед. Даже если планшет начнет лагать и пользоваться им станет тяжело (что маловероятно), обязательно придет Евросоюз и опять заведет на них дело и начнутся какие-то шевеления, как это было с USB-C и Fotnite. В целом, обычно iPad стабильно обновляются в течение 5-ти лет без всяких проблем.

А вот Android-планшеты таким похвастаться не могут. Вот если бы Google выпустила фирменный планшет на голом Android типа Google Pixel, то может быть с ним бы стало все получше, но у того же Xiaomi или Samsung с обновлениями дела обстоят не лучшим образом. 3 года — отличный показатель для Android-устройств. Дальше будет сложнее.

Справедливости ради отмечу, что не один раз видел как таксисты использовали планшет пятилетней давности в качестве телевизора и говорили, что работает все отлично. Да и знакомых много, кто пользуется Galaxy Tab S6 и горя не знает.

Что лучше: Андроид или Айпад

Ну и последнее, чего я хотел бы коснуться — экосистема Apple. Все яблочные устройства тесно переплетены между собой и дополняют один другое. Если вы пользуетесь iPhone в качестве основного телефона или работаете на Mac — iPad отлично впишется в эту концепцию. AirDrop с мгновенной передачей файлов внутри экосистемы, возможность превратить iPad во второй монитор для Mac в пару кликов — все это оставляет Android далеко позади.

Раньше я бы еще рассказал про фирменные яблочные сервисы типа Apple Music, Apple TV, хранилище iCloud, доступное на всех устройствах, и прочие, но сейчас оплатить подписку на них очень сложно, поэтому это нельзя добавить в плюсы iPad.

Конечно, выбирать между Android и iPad надо в конкретном случае отдельно. Кто-то считает, что клавиатура и стилус у Айпада намного удобнее, чем у конкурентов. Лично я пользовался S Pen на Samsung, и он мне показался даже удобнее. Плюс, для тех кто никогда не пользовался техникой на Android, могут испытать некоторые трудности.

По итогу iPad сейчас стоит покупать только в следующих случаях:

У вас есть iPhone или Mac.

Вы работаете в приложениях, которых нет на Android.

Вы покупаете планшет в качестве замены ноутбуку.

Вы покупаете планшет на много лет вперед только для просмотра YouTube и других простеньких задач.

Во всех остальных случаях я бы присмотрелся к Android-планшетам. В условиях санкций и множества других ограничений для российских пользователей устройство от Google будет поинтереснее.

Чем разблокировка на Android лучше, чем Face ID на Айфоне.

А вы как считаете? Согласны со мной или, может быть, считаете iPad лучшим и незаменимым устройством? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.