POCO Pad X1 в версии 8/512 ГБ, который является практически полным аналогом более дорогого Xiaomi Pad 7, прямо сейчас можно купить примерно за 21 000 рублей в рамках акции на AliExpress. На фоне кризиса цен на память, из-за которого гаджеты дорожают, планшет с топовым типом хранилища за такие деньги выглядит аномалией. Разбираемся, кому он реально подходит и в где тут подвох. А если вы прямо сейчас выбираете себе новый смартфон, пройдите наш интерактивный тест и получите аппарат конкретно под себя.

Характеристики POCO Pad X1: экран, память и процессор

Главная приманка здесь — конфигурация памяти. За столь скромную сумму нам дают 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, причём современных стандартов LPDDR5X и UFS 4.0. Проще говоря, это быстрая оперативка и быстрое хранилище, которые обычно ставят в устройства заметно дороже. А ведь именно память сейчас дорожает сильнее всего, так что такой объём за такую цену — редкость.

Процессор у POCO X1 Pad — Snapdragon 7+ Gen 3, крепкий середняк, которого хватает и на повседневные задачи, и на игры со средними настройками. Экран — IPS на 11,2 дюйма с частотой 144 Гц и разрешением 3200 x 2136 точек. Высокая частота делает прокрутку и анимации плавными, а разрешение выше стандартного Full HD даёт чёткую картинку для чтения и видео.

Купить POCO X1 Pad

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Дополняют картину стереосистема из четырёх динамиков и батарея на 8850 мАч. Для планшета, который в основном используют дома для видео, чтения и лёгких игр, этого запаса хватает с большим комфортом.

POCO Pad X1 — это Xiaomi Pad 7 под другим именем

Важный момент, который стоит держать в голове: POCO Pad X1 — это по сути переименованный Xiaomi Pad 7. Компания POCO принадлежит Xiaomi и регулярно перевыпускает готовые устройства под своим брендом. Ничего плохого в этом нет, но это объясняет, почему характеристики выглядят так солидно для своей цены.

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Практический вывод простой: если вы хотели купить Xiaomi Pad 7, но смущала цена, версия под маркой POCO может обойтись дешевле при том же железе. Разница обычно в оформлении коробки, названии и региональной поставке, а не в начинке.

Лучший планшет до 25 000 рублей в 2026 году: с чем сравнивать

В сегменте до 25 000 рублей мало кто предлагает одновременно 144-Гц экран, 512 ГБ быстрого хранилища и Snapdragon 7+ Gen 3. Обычно приходится выбирать: либо много памяти, но слабый чип, либо приличный процессор, но экран попроще. Здесь баланс редкий.

Если бюджет сильно жёстче, есть варианты попроще — например, мы разбирали, как я нашел крутой планшет до 10 тысяч рублей с большим объёмом памяти. Но по совокупности экрана, скорости и звука POCO Pad X1 играет в другой лиге и оправдывает разницу в цене.

Купить POCO X1 Pad

Цена POCO Pad X1 на AliExpress и условия акции

По данным источника, планшет продают примерно за 21к рублей в рамках акции «Час выгоды» на AliExpress. Это цена продавца в рамках временного предложения, а не постоянный ценник, поэтому она легко изменится после окончания акции.

Что стоит учитывать перед заказом:

это предложение с площадки, а не официальная розничная цена в России

акционные цены на AliExpress ограничены по времени и количеству

перед оплатой проверьте продавца, его рейтинг и условия возврата

уточните регион поставки и наличие нужного вам языка интерфейса

Минусы POCO Pad X1, о которых не пишут в рекламе

В рекламных подводках обычно упирают только на плюсы, поэтому проговорим ограничения. Экран здесь IPS, а не OLED: он яркий и плавный, но по глубине чёрного и контрасту уступает более дорогим планшетам с OLED-матрицей. Для фильмов в тёмной комнате это заметно.

Snapdragon 7+ Gen 3 — хороший, но не флагманский чип. Для тяжёлых игр на максимальных настройках его может не хватить, а вот с повседневными задачами и средней графикой он справляется уверенно. Если вам нужен именно игровой монстр, стоит смотреть на устройства с более мощным процессором.

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Ещё один нюанс — поддержка сотовой связи: планшет рассчитан прежде всего на Wi-Fi, так что для интернета вне дома понадобится раздача с телефона. И помните, что при покупке через маркетплейс гарантийные вопросы решаются сложнее, чем в официальной рознице. Если вам интереснее не планшеты, а бюджетные телефоны, у нас недавно вышел материал про то, что вышел новый бюджетный POCO C85. Это заметное предложение в своём классе.

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Итог: POCO Pad X1 за 21 000 рублей — сильное предложение для домашнего планшета с большим быстрым хранилищем и плавным экраном. Брать стоит тем, кто использует планшет для видео, чтения, учёбы и нетребовательных игр. Тем, кто ждёт OLED, флагманскую производительность или встроенный интернет, лучше присмотреться к другим моделям и не переплачивать за то, что не нужно.

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