Похоже, Xiaomi готовит сразу три топовых планшета

Планшетные компьютеры пока так и не смогли привести нас к эре ”Post-PC”. Они удобны для многих задач, но по функциональности они все равно не дотягивают до ноутбуков и тем более настольных компьютеров, а для многих и вовсе ничем не отличаются от смартфонов с большим экраном. Я и почти все у нас в редакции пользуются планшетами на регулярной основе, и мы понимаем, что если найти для них применение, то все будет очень круто. Но не все производители готовы вкладывать серьезные средства в производство и продвижение своих планшетов, часто просто раздувая смартфон до их размеров или вообще не делая ничего. Сейчас свое слово решила сказать Xiaomi и, по последней информации, готовит сразу три новых устройства этого типа. Давайте разбираться.

Новые планшеты Xiaomi

Разные источники, в том числе XDA Developers, сообщают, что китайская компания Xiaomi, один из крупнейших мировых поставщиков смартфонов, планирует в этом году анонсировать несколько планшетов.

Ранее соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что компания разрабатывает новый планшет серии Mi Pad. Теперь стало известно, что мы получим не один, а сразу три планшета высокого класса.

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Речь идет о планшетах с кодовыми именами ”Nabu”, ”Enuma” и ”Elish”. Все они получат операционную систему Android с фирменной надстройкой MIUI. Всю информацию о них мы получим только на презентации, но пока у нас есть кое-что, чтобы сделать первые выводы.

Какими будут планшеты Xiaomi

Мы знаем, что новинки будут основаны на процессоре Qualcomm Snapdragon 8-й серии. Если говорить конкретнее, то планшеты Enuma и Elish будут оснащены процессором SM8250. Это может быть чип Snapdragon 865, 865+ или 870. Версия Nabu получит чипсет с обозначением SM8150, под которым может быть скрыт процессор Snapdragon 855, 855+ или 860.

Все планшеты будут оснащены качественным дисплеем WQXGA с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560 × 1600 пикселей. Частота обновления экрана у всех трех планшетов составит 120 Гц. Про остальные модели информации нет, но у Nabu экран будет иметь диагональ 10,97 дюйма.

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Сообщается, что Enuma и Elish являются вариантами одного и того же гаджета. Первая модель будет поддерживать сотовую связь 4G LTE и 5G, вторая — нет. Официальная презентация новинок может состояться в ближайшие месяцы.

Когда выйдет MIUI 13

Несмотря на то, что распространение MIUI 12.5 продвигается довольно медленно, Xiaomi уже готовится представить MIUI 13. Недавно мы сообщали, что свежая версия фирменного интерфейса будет представлена ​​25 июня. Вполне логично, что MIUI 13 изначально будет запущен в Китае и только через некоторое время выйдет его глобальная версия.

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К сожалению, пока нет достоверной информации о том, какие нововведения увидят пользователи в новом пользовательском интерфейсе Xiaomi. Однако недавно стало известно, что китайская компания работает над функцией расширения оперативной памяти за счет встроенного хранилища — что-то вроде файла подкачки. Как правило, запуск новых версий MIUI совпадает с презентацией новых смартфонов Xiaomi. Многие согласны с тем, что запуск новой ОС может быть совмещен с презентацией Xiaomi Mi Mix 4.

Представят ли планшеты Xiaomi отдновременно с MIUI 13

Далеко не факт, что за такое короткое время компания сможет подготовить еще и планшеты, но вероятность этого есть. Тогда мы увидим еще одну ”царь-презентацию”. В прошлый раз такая даже не уместилась в рамки одного дня и была двухдневной. На ней нам показали Mi Band 6, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi Mix Fold, рассказали о начале работы над собственным электромобилем и о многом другом.

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Напомню, Xiaomi сейчас занимается выпуском MIUI 12.5. На данный момент удалось обновить китайские версии смартфонов, но версия прошивки для мирового рынка распространяется не так быстро, как хотелось бы пользователям. Например, буквально на днях Xiaomi запустила бета-тестирование MIUI 12.5 на смартфонах Poco. Тестирование обычно занимает довольно много времени, поэтому в ближайшие пару месяцев вряд ли появятся стабильные версии MIUI 12.5 на Poco. Она может выйти уже даже после появления MIUI 13. Вот такая вот арифметика.