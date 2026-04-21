В подборке лучших планшетов на Android появилось новое имя. Причем от кого! Xiaomi представила планшет REDMI Pad 2 SE — бюджетную модель, которая на бумаге выглядит заметно интереснее своей ценовой категории. Алюминиевый корпус, 120-герцовый экран с тройной сертификацией TÜV, стереодинамики с Dolby Atmos, батарея на 7600 мАч, и все это меньше чем за 13 тысяч рублей. Обычно в этом ценовом диапазоне приходится выбирать что-то одно. Здесь, судя по характеристикам, Xiaomi решила не экономить ни на чем.

Дизайн REDMI Pad 2 SE

Для недорогого планшета на Android корпус из цельного алюминия — это уже заявка. Xiaomi изготовила его методом штамповки, без видимых швов на задней панели. На ощупь и внешне это ощущается как устройство дороже своей цены, что для бюджетного сегмента редкость.

Толщина — 7.4 мм, вес — 401 г в Wi-Fi-версии и 406 г в 4G-версии. Цвета два: тёмно-серый и серебристый. Ничего неожиданного, но выглядит аккуратно и сдержанно.

Экран REDMI Pad 2 SE

Экран планшета на Android в бюджетном сегменте — обычно самое слабое место. Здесь ситуация лучше. REDMI Pad 2 SE получил 9,7-дюймовую LCD-матрицу с разрешением 2048×1280 и частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость — 600 нит, что для улицы вполне достаточно.

Отдельно стоит отметить тройную сертификацию TÜV по защите зрения: низкое синее излучение, отсутствие мерцания и циркадная совместимость. Это не просто маркетинговый значок — для планшета, который часто используют перед сном или для чтения, это реально важно. Сенсор работает на частоте 180 Гц — отклик пальца быстрый.

Характеристики REDMI Pad 2 SE

Характеристики REDMI Pad 2 SE Экран 9.7 дюйма, IPS (2048×1280), 120 Гц Основная камера 8 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2 Память 6/128 ГБ Аккумулятор 7600 мАч Зарядка 18 Вт

Snapdragon 6s 4G Gen 2 — это не флагманский чип, но для просмотра видео, браузера и несложных задач хватает. 4G в названии напоминает, что LTE здесь поддерживается только в соответствующей версии. Важный момент для тех, кто покупает планшет с SIM-картой. Новый планшет REDMI — это, по сути, упрощённая версия предыдущей модели. Что умел REDMI Pad 2, разбирали в отдельном материале. SE-версия получила другой процессор и немного скромнее по камере, но сохранила то, за что серию ценят: экран, звук и автономность.

Отдельно про звук: симметричные стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Это реально хорошо для заявленной цены. Плюс разъем 3.5 мм, который в смартфонах давно стал редкостью. Для тех, кто использует планшет для кино или музыки, это важное преимущество.

Батарея и зарядка REDMI Pad 2 SE

Батарея — 7600 мАч. Для 9.7-дюймового планшета с LCD-матрицей это означает реально долгую автономность: при умеренной нагрузке можно рассчитывать на полный день и больше без розетки.

Зарядка поддерживает до 18 Вт по кабелю USB-C. Но в комплекте идет адаптер только на 15 Вт. Классика жанра: заявлено 18 Вт, в коробке 15 Вт. Если хочется максимальной скорости зарядки, придется докупить подходящий адаптер отдельно.

Цена REDMI Pad 2 SE и дата выхода

Цена REDMI Pad 2 SE в Китае:

Wi-Fi-версия — 1099 юаней ( ≈ 12 800 ₽);

— 1099 юаней ( ≈ 12 800 ₽); 4G-версия — 1399 юаней ( ≈ 16 300 ₽).

Дата выхода REDMI Pad 2 SE в Китае — апрель 2026 года, планшет уже анонсирован. Когда REDMI Pad 2 SE в России появится официально, неизвестно. Обычно Xiaomi выводит бюджетные планшеты на российский рынок через несколько месяцев после китайского старта. До официального старта купить REDMI Pad 2 SE можно будет через AliExpress, где он появится раньше официальной розницы.

Стоит ли покупать REDMI Pad 2 SE

Недорогой планшет за 12-16 тысяч рублей с алюминиевым корпусом, 120-герцовым экраном и приличным звуком — предложение честное. Для задач «кино, ютуб, книги, иногда игры» REDMI Pad 2 SE справится без вопросов. Слабые стороны тоже есть: камера базовая, процессор среднего класса без 5G, Wi-Fi 5 вместо актуального Wi-Fi 6.

Для требовательных задач или игр с высокой графикой лучше смотреть на что-то другое. Но если главное — цена, экран и автономность, то купить REDMI Pad 2 SE в России после появления в продаже — вполне разумное решение.