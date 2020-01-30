Microsoft уже достаточно давно разрабатывает и выпускает 2-in-1 ноутбуки-планшеты, однако до недавнего времени все они работали на процессорах Intel с архитектурой x86. Всё изменилось не так давно с выходом ноутбука Surface X Pro, который оснастили процессором собственной разработки от Microsoft на архитектуре ARM. В данном материале мы рассмотрим, чем же так хорош новый ноутбук компании. Впрочем, его даже сложно назвать ноутбуком, скорее, планшет, к которому можно подключить клавиатуру, и это делает его более удобным в сравнении с привычными ноутбуками. Я не прекращу повторять, что в будущем подобные планшеты с большими экранами с легкостью заменят привычные всем ноутбуки, клавиатуру которых нельзя отсоединить.

Surface Pro X работает на процессоре Microsoft SQ1. Это модифицированная версия процессора Snapdragon 8cx. Почему же компания вообще решилась использовать процессор на данной архитектуре, ведь можно было остановиться на привычной всем x86? Основной плюс ARM-процессоров — их архитектура. Они энергоэффективны. Именно поэтому подобные процессоры так часто используются в смартфонах. Хорошая энергоэффективность означает отсутствие необходимости в использовании активной системы охлаждения.

Если бы процессоры смартфонов были не такими энергоэффективными, нам бы пришлось сильно мучиться с нагревом и шумом кулера. К тому же улучшенное энергопотребление приводит к более длительной работе от одного заряда аккумулятора. Кроме того, стоит отметить, что, как правило, ARM-процессоры имеют встроенный модем для Интернет-подключения. Например, процессор Snapdragon 8cx оснащен модемом 4G LTE.

Особенность Surface Pro X заключается в том, что вы можете использовать его как в качестве ноутбука, так и в качестве планшета. Клавиатуру можно легко отсоединить, так как она крепится на магнитах. Surface Pro X имеет небольшую ножку на задней панели, которую можно легко сложить и разложить, она выступает в качестве подставки для планшета, чтобы его можно было удобно использовать, поставив на стол.

Внешне Surface Pro X выглядит очень аккуратно. Экран достаточно хорошего качества. Microsoft заявляет, что аппарат от одного заряда способен проработать около 13 часов. Наши коллеги из androidauthority провели ряд тестов: они просматривали фильмы с использованием Wi-Fi. В результате им удалось добиться 14 часов работы. Можно прийти к выводу, что 13 часов, заявленные компанией, достаточно правдивы. Теперь давайте рассмотрим, насколько хороша производительность процессора в играх:

Можно заметить, что он неплохо справляется с не очень требовательными игрушками, но рассчитывать на что-то серьезное пока не стоит. Microsoft SQ1 — не игровой процессор, хоть и имеет 8 ядер с тактовой частотой до 3 ГГц. Если оценивать в целом производительность планшета, она достаточно неплохая: он хорошо справляется с довольно простыми 3D-играми даже в режиме эмуляции. Стоит отметить, что многие разработчики программ уже сейчас адаптируют свои приложения для работы с ARM-процессорами. Для этого им необходимо перекомпилировать свои приложения и произвести ряд оптимизаций. Если же приложение не поддерживает ARM-режим работы, оно будет запущено в режиме эмуляции.

Ниже представлено сравнение Surface Pro X с компьютером на Ryzen 1600 и MacBook Pro 2015 года:

Планшет работает не хуже современных PC, и это потрясающе. К слову, не так давно Microsoft выпустила браузер Edge на основе движка Chromium. Как таковых проблем в настоящее время с приложениями нет, однако возникает проблема со стоимостью планшета. По крайней мере, это проблема для наших коллег из androidauthority. Surface Pro X оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, с наиболее дешевой клавиатурой его покупка обойдется в 1140 долларов. Между тем Surface Pro 7 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также с процессором Intel core i5 будет стоить всего 1030 долларов и при этом не имеет каких-либо проблем с поддержкой приложений, и нет необходимости что-либо эмулировать. На мой взгляд, это искусственная проблема, ведь можно купить Pro X без клавиатуры за 800 долларов и использовать нестандартную Bluetooth-клавиатуру, в этом случае это отличное решение.

Читайте также: Как я пробовал написать статью голосовым вводом, и что из этого получилось

Отдельно стоит отметить, что Surface Pro X поддерживает работу со стилусом. Microsoft предлагает то, что не могут дать другие. Где ещё вы получите настолько же качественный планшет, который может стать полноценной заменой компьютера? Кейсы использования такого решения крайне разнообразны: его можно использовать как лежа на кровати, так и на работе. И именно это делает его особенным. Интересно узнать, что думают по этому поводу наши читатели. Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш Телеграм-чат.